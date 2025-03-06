Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600%

Прибыль зеленоградского производителя коммуникационного оборудования с начала специальной военной операции (то есть с 2022 г.) выросла на 1671%. В компании не комментируют, что повлияло на такой рост.

Рост выручки на 1600%

Как выяснил CNews, выручка АО «Ангстрем-телеком» с 2022 по 2024 гг. выросла на 116%, а прибыль — на 1671%. За три года после начала специальной военной операции прибыль компании с тысяч рублей подскочила до трех сотен миллионов.

Так, в 2020 г. выручка компании составила только 46,7 млн руб. при чистой прибыли 2,9 млн руб. В 2021 г. показатели упали: выручка сократилась на 14,4% до 40 млн руб. и до 324 тыс. руб. чистой прибыли.

Но уже по результатам 2022 г. выручка компании подскочила до 137,9 млн руб., что на 245,1% выше, чем по итогам 2021 г. А чистая прибыль при этом достигла 9,7 млн руб. По итогам 2023 г. выручка продолжила расти до 242,7 млн руб. (рост на 76%) при чистой прибыли 64,6 млн руб. (рост на 565,2%).



И по итогам 2024 г. выручка «Ангстрем-телеком» выросла на 22,9% до 298,3 млн руб. А чистая прибыль компании подскочила на 165,9% до 171,8 млн руб. Это больше на 107,2 млн руб., чем по результатам 2023 г.

© valphoto / Фотобанк Фотодженика Прибыль АО «Ангстрем-телеком» выросла на 1671% за три года

Согласно пояснениям к бухгалтерским отчетам, все эти годы компания занималась производством и ремонтом электронной техники.

Представители «Ангстрем-телеком» не ответили на запрос CNews о причинах такого роста выручки и прибыли. Однако как отмечают собеседники CNews в ИТ-отрасли, на это повлиял уход иностранных компаний и рост заказов после февраля 2022 г.

Чем занимается «Ангстрем-телеком»

Согласно официальному сайту компании, АО «Ангстрем-Телеком» — российское научно-производственное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве телекоммуникационного оборудования.

Основным направлением деятельности предприятия является создание комплексных технических решений для построения корпоративных, промышленных и операторских информационных сетей. Среди продукции копании присутствуют промышленные коммутаторы, беспроводные Wi-Fi мосты, xDSL-оборудование и др.

«Компания уже не первый год успешно справляется с заменой зарубежной продукции ушедших с российского рынка брендов и входит в перечень производителей промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли, — отмечается на сайте. — Наши изделия уже используются в проектах Объединенной судостроительной корпорации (АО «ОСК»), ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Россети», ООО «Юнител инжиниринг», а также в качестве учебной платформы для проведения лабораторных работ кафедрой телекоммуникационных систем НИУ «МИЭТ»».

Кому принадлежит компания

По данным TAdviser, конечным собственником АО «Ангстрем-Телеком» на февраль 2024 г. выступал Трещановский Александр, который с октября 2002 г. также занимает пост директора предприятия.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 2 января 2022 г. ОАО «Ангстрем» вышло из состава учредителей АО «Ангстрем-Телеком».

Рост рынка электроники

Прибыль «Ангстрем-Телеком» хоть и примечательна своим ростом, однако рынок электроники в целом демонстрирует подъем. Как сообщал на форуме «Микроэлектроника 2024» премьер-министр Михаил Мишустин, объем производства электроники и оптических изделий в России за первое полугодие 2024 г. вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

При этом и бюджетные инвестиции в развитие электронной промышленности страны выросли.

«Если в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей в отрасль, то по итогам текущего года они должны превзойти этот показатель, коллеги, внимание, почти в 15 раз», — сообщил Мишустин.