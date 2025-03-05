На «Госуслугах» появится цифровая «книга жалоб»

Пилотный проект ИТ-сервиса «Электронная книга отзывов и предложений» планируют запустить на портале «Госуслуги» в 2025 г. Электронная книга отзывов и предложений станет аналогом бумажных книг, где можно оставлять отзывы о товарах и услугах. На первом этапе сервис будет работать с туроператорами и туристическими услугами для решения жизненных ситуаций граждан.

Новый ИТ-сервис

Пилот ИТ-сервиса «Электронной книги отзывов и предложений» планируется запустить на «Госуслугах» в 2025 г., пишут РИА «Новости». Это станет аналогом бумажных книг жалоб, где граждане оставляют отзывы об услугах и товарах.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко поручил Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России проработать вопрос размещения ИТ-сервиса «Электронная книга отзывов и предложений» в личных кабинетах на портале «Госуслуг». По информации Правительства России, это поручение было дано в рамках рассмотрения программ цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств на 2025 г. и плановый период 2026-2027 г.

Отмечается, что сейчас прорабатывается сценарий для решения жизненных ситуаций граждан, связанных с туристическими услугами и работой туроператоров. Ожидается, что к концу 2025 г. 15% туроператоров и субагентов подключаться к ИТ-сервису. По мнению вице-премьера, такой ИТ-сервис необходимо реализовать как можно быстрее, чтобы от пилотного проекта по туриндустрии перейти к другим сценариям «Книги отзывов и предложений», связанных с потребительской сферой.

В свою очередь новый ИТ-сервис позволит сократить срок рассмотрения обращений, поданных через «Госуслуги» в четыре раза - с 30 до 7 дней. Также увеличится число коллективных исков, что позволит предотвратить убытки потребителей, связанных с разрешением жизненных ситуаций, на 50 млн руб.

«ИТ-сервис станет аналогом подобных бумажных книг, которые предприниматели размещают в своих торговых точках. В первую очередь, ИТ-сервис будет актуален для цифровых платформ. Например, он концептуально согласуется с проектом закона «О платформенной экономике», - добавили в аппарате. Сейчас этот законопроект готовится к внесению в Госдуму.

По информации РИА «Новости», на март 2025 г. одобрены программы цифровой трансформации в России на 2025 г. и плановый период 2026-2027 г. для 36 федеральных министерств и ведомств. Программы содержат мероприятия, направленные на поэтапную цифровизацию министерств и ведомств: замену устаревшего парка компьютеров на отечественные современные, импортозамещение программного обеспечения (ПО), развитие и повышение защищенности информационных систем, повышение качества и доступности обрабатываемых данных.

ИТ-сервис самозапретов на кредиты

Как писал CNews, c 1 марта 2025 г. у граждан в России появилась возможность обезопасить себя от мошенников, которые с помощью украденных документов и персональных данных могут оформить на их имя кредиты или займы. Хоть такая опция была и раньше — достаточно было подать заявление в банк — но она позволяла защититься от злоумышленников только в конкретной кредитной компании. Теперь же механизм самозапрета распространен на все банки и микрофинансовые организации, а сам процесс установления ограничений существенно упрощен.

По данным Минцифры, уже в первые дни действия новой опции как минимум 1,7 млн россиян установили через ИТ-сервис «Госуслуги» самозапрет на оформление кредитов и займов, сообщили CNews в Минцифры.

Это первые оценки работы нового сервиса — закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 г. Он был принят в целях борьбы с кредитным мошенничеством по инициативе Центрального банка (Центробанк) России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала, что механизм самозапретов будет пользоваться большим спросом. «Мы видим, что будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества. И будем внимательно следить за тем, как этот ИТ-сервис работает», — отмечала глава регулятора.

В феврале 2025 г. аналитики Центробанка подсчитали, объем кредитного фрода, когда мошенники оформляют на клиентов банков кредиты, в 23 крупнейших российских банках по итогам 2024 г. оценивается в 12,8 млрд руб. При этом общий объем операций без согласия клиентов в российских банках по итогам 2024 г. составил 26,9 млрд руб. Наибольший объем средств мошенники получили через переводы от граждан. В IV квартале 2024 г. объем выведенных мошенниками таким способом средств составил 2,3 млрд руб. На втором месте - выдачи через банкоматы (664 млн руб. в IV квартале 2024 г,). На третьем месте - выдачи через кассы банков, на них в IV квартале пришлось 133 млн руб.

Число пользователей «Госуслуг»

По данным Минцифры, в декабре 2024 г. количество пользователей портала «Госуслуг» достигло 112 млн человек. Ежедневно через портал подается 2 млн заявлений и задается 1,5 млн вопросов цифровому помощнику «Роботу Максу». За 15 лет работы количество доступных услуг выросло с 20 до 1,6 тыс.

Дмитрий Григоренко отметил, что портал стал основным способом получения государственных услуг для граждан. Каждое второе заявление в запись актов гражданского состояния (ЗАГС) подается через «Госуслуги», а рождение каждого пятого ребенка регистрируется онлайн.

За время работы портала через него было подано более 2,3 млн заявлений о браке, 670 тыс. заявлений о регистрации рождения детей и более 32 млн заявлений на единое пособие. Пользователи оформили более 180 млн записей к врачу и почти 60 млн электронных полисов медицинского страхования (ОМС). На ИТ-платформе создано 91,6 млн личных кабинетов избирателей и проведено более 623 млн платежей.

За 15 лет портал «Госуслуг» эволюционировал от информационного ресурса с базовыми функциями до полноценной цифровой платформы, предоставляющей широкий спектр государственных и муниципальных услуг в электронном виде.