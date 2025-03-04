Выездные налоговые проверки ИT-компаний возвращаются: Мораторий закончился

Правительство не продлило срок действия моратория на выездные налоговые проверки аккредитованных ИT-компаний. Бизнес может столкнуться с дополнительной бюрократической нагрузкой, хотя, по данным Минцифры, вопрос продления еще обсуждается.



Проверки могут возобновиться

Мораторий на выездные налоговые проверки ИT-компаний, который действовал с 2022 г., формально завершился третьего марта 2025 г. Решение о его продлении не принято, пишут «Ведомости».

В Минцифры изданию подтвердили эту информацию, но отметили, что обсуждение возможности продление еще ведется.

Мораторий на проведение всех видов государственного и муниципального контроля (надзора) в отношении аккредитованных ИТ-компаний был введен в России в марте 2022 г. в целях господдержки бизнеса в условиях экономических и финансовых ограничений.

Возможные цели проверок

В 2025 г. проверяющим могут потребоваться подтверждающие документы, например, в связи с переносом убытков прошлых лет или с необходимостью подтверждать факт того, что затраты относятся к 2025 г. и позже (т. е. к периодам, за которые налог на прибыль будет уплачиваться), а не к более ранним периодам, сказал партнер практики нормотворчества и регуляторных изменений юрфирмы «МЭФ Legal» Вадим Зарипов.

Unsplash - Scott Graham Выездные налоговые проверки ИТ-компаний могут возобновиться

Может быть уделено также внимание любому «иностранному элементу» в структуре группы компаний. По словам юриста, это может иметь значение для расчета профильной выручки. Может проверяться соблюдение условий для применения пониженной ставки налога на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов, а также, не завышаются ли цены на услуги ИT-компаний, и а предмет аутстаффинга персонала с целью перевода фонда оплаты труда в льготную зону.

Если в компании значительную долю затрат составляет фонд оплаты труда, то налоговые органы могут проверить правильность удержания НДФЛ с вознаграждения дистанционных сотрудников, полагает Зарипов.

Мораторий на проверки ИТ-компаний

Только за первый год совокупного действия мер поддержки количество аккредитованных ИТ-компаний возросло с 14 тыс. до 20,8 тыс., сказал изданию представитель вице-премьера Дмитрия Григоренко. Для поддержания темпов роста ИT-бизнесу необходима возможность развиваться без бюрократических проволочек и неоправданных проверок со стороны регулирующих органов, полагает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин считает, что рост количества различных проверок бизнеса осложнит работу компаний и потребует дополнительных расходов на их администрирование.

В марте 2024 г. Правительство России уже отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-бизнеса для проверки возможных нарушения со стороны доминирующих компаний. Федеральная антимонопольная служба получила возможность проводить проверки компаний в сфере ИТ, в том числе агрегаторов и маркетплейсов. В декабре 2023 г. в Госдуму был внесен проект закона о внеплановых проверках ИТ-компаний при утечке персональных данных.

В декабре 2024 г. CNews писал о подписании Президентом России нового закона, который ввел возможность осуществлять госконтроль бизнеса удаленно и отменил большинство плановых проверок. Часть информации контролеры теперь могут получать из государственных информсистем. Для объектов высокого риска законом устанавливается требование одной плановой проверки раз в два года, для чрезвычайно высокого риска — одной в год.