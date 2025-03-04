В парке профессий «Кидзания» открылся первый в мире детский инженерный центр

4 марта во Всемирный день инженерии в парке профессий «Кидзания» открылся Инженерный центр для детей и подростков Yadro. Это первый подобный проект не только в России, но и в мире.



Новое пространство для детей

«Кидзания» – это реалистистичный город для детей, где можно освоить более 150 различных профессий, которые есть в любом крупном городе, и узнать, как устроена современная жизнь. Теперь, благодаря Yadro, в парке открылось новое пространство, где юные посетители смогут в игровой форме приобщиться к инженерному делу, развить творческое мышление и узнать, что инженеры – это люди, которые меняют мир.

Какие профессии можно освоить?

В Инженерном центре Yadro дети от 6 до 14 лет смогут освоить профессию инженера умного города, робототехника, программиста, конструктора и тестировщика. Каждый выберет занятие по душе: ремонт и настройка робота, внедрение системы Умного города или сборка мобильной радиостанции на конвейере.

Работа будет проходить в командах, каждая из которых займётся своим проектом. Например, в группе робототехников дети научатся диагностировать и ремонтировать робота: заменят части материнской платы, починят и настроят радиомодуль, обновят программное обеспечение и настроят функции распознавания речи. Команда инженеров умного города изучит данные и разработает план, как внедрить передовые технологии в Кидзании. Юные конструкторы и тестировщики попробуют себя в промышленном производстве: они соберут мобильную радиостанцию на конвейере, установят антенну, подключат микрофон и проверят работу устройства.

За прохождение каждой активности участники будут получать вознаграждение в местной валюте (10 кидzo), которое смогут потратить по своему усмотрению в детском магазине Кидзании.

В парке профессий « Кидзания » открылся Инженерный центр для детей и подростков Yadro

«Создавать будущее своими руками»

«Дети — прирожденные исследователи и изобретатели. Нам важно возрождать их интерес к инженерной профессии, которая последние десятилетия теряла свою привлекательность у молодежи. Поэтому наша цель – показать ребятам, насколько инженерия многогранна, сложна и увлекательна и что она – одна из самых перспективных и востребованных профессий будущего. Современные технологические предприятия давно стали образцом прогрессивности и передовых технологий, а работать на них действительно престижно и интересно. Быть инженером – это создавать будущее своими руками», – отметил Артем Икоев, управляющий партнер и замгендиректора по технологиям Yadro.

«Открытие первого в мире детского инженерного центра – это важное событие для нашего парка. В Кидзании мы стремимся показать детям, как устроен мир взрослых профессий, и дать им возможность попробовать себя в самых разных ролях. Теперь у них появилась уникальная возможность стать инженерами, решающими реальные задачи, – прокомментировала Юлия Вевере, руководитель департамента по работе с партнерами Кидзании. – Инженерия — это невероятно увлекательная сфера, и мы рады, что благодаря Yadro дети смогут погрузиться в нее в формате игры и творчества».