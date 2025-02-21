В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса

Компании-разработчики ПО для бизнеса в России рекордными темпами привлекают инвестиции. Количество сделок слияния и поглощения в этом сегменте выросло в три раза за два года, а объем венчурных инвестиций в 2024 г. увеличился на 128% год к году.



Слияния и поглощения

Количество M&A-сделок (слияния и поглощения) в сегменте B2B Software (разработка ПО для бизнеса) в 2024 г. в России выросло вдвое по сравнению с 2023 г. и втрое — по сравнению с 2022 г., приводит Forbes результаты исследования аналитической компании Dsight, проведенного при поддержке «Б1», Московского венчурного фонда, SberUnity и ORT.Ventures. В отчете приводятся данные из открытых источников, от инвесторов и других участников рынка.

В 2024 г. ИT-компании заключили 23 такие сделки, общий объем которых составил $144 млн.

Всего в 2024 г. в российском ИT-секторе состоялось на 34% больше год к году слияний и поглощений — 86. Это самый высокий показатель с 2019 г.

«Апогеем слияний и поглощений» назвали эту ситуацию исследователи и связали с экономической нестабильностью, на фоне которой корпорации стремятся укрепить позиции с помощью приобретения перспективных стартапов. Рост числа покупок в сегменте ПО для бизнеса исследователи объяснили тем, что крупные игроки стремятся как можно скорее занять освободившиеся после ухода иностранных игроков ниши и желанием ИT-компаний расширить свои компетенции, стать привлекательнее для клиента.

Привлекательный сегмент для инвестиции

B2B Software стал в 2024 г. наиболее предпочтительным сегментом для ИТ-инвестиций в России в целом. Стартапы-разработчики ПО для бизнеса привлекли $41,3 млн — на 128% больше, чем в 2023 г., обогнав сегменты потребительских товаров и сервисов ($20 млн), здоровья ($19 млн), путешествий ($16 млн), электронной коммерции ($13 млн), медиа и коммуникаций (почти $8 млн).

Наиболее активными инвесторами в 2024 г. стали бизнес-ангелы — 40% всех венчурных сделок, подсчитали в Dsight. От объема в деньгах на них пришлось 22%. А самую существенную долю по этому показателю (треть объема венчурного финансирования) обеспечили государственные фонды и корпорации. Самыми активными из них названы «Восход» (16 сделок за год), Московский венчурный фонд правительства Москвы (12 сделок) и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ, восемь сделок). По несколько сделок заключили также Malina VC, Kama Flow и Iskra Ventures.



Крупнейшим в 2024 г. в России инвестраундом, по данным исследования, стало вложение $31 млн разработчика Postgres Professional в АО «Флант», которые будут направлены в развитие экосистемы программных продуктов «Фланта», куда входят платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, система мониторинга Deckhouse Observability, менеджер кластеров Deckhouse Commander и ряд других решений.



Высокий интерес инвесторы проявляют к проектам, использующим искусственный интеллект, решениям по импортозамещению и технологиям для увеличения эффективности бизнеса в разных сферах, сказал генеральный директор Московского венчурного фонда Олег Теплов.

Перспективы рынка

Российский венчурный рынок все еще мал и в 2025 г. продолжит восстановление, прогнозируют аналитики. За ближайшие два года его объем увеличится в полтора раза. Основатель Dsight Арсений Даббах связывает это с возможной нормализацией геополитической обстановки, которая повлечет за собой приток нового капитала.

Продолжится также рост числа IPO за счет возможного снижения ключевой ставки, полагает партнер «Б1» Антон Устименко.

Активность же в сфере M&A-сделок, напротив, уменьшится, так как покупатели потратились на крупные приобретения в 2023–2024 гг., у части из них образовалась значительная долговая нагрузка, и теперь им нужно время на восстановление, говорится в отчете.