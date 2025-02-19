CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация
|

Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК

Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, объявила об успешном прохождении платформой Basis Workplace инспекционного контроля ФСТЭК России. Обновленная версия решения сертифицирована по 4 уровню доверия на соответствие требованиям к средствам виртуализации и может использоваться в государственных информационных системах различного уровня защищенности.

Комплексное решение

Basis Workplace — комплексное решение для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI). Платформа обеспечивает безопасный доступ пользователей к виртуальным рабочим местам через защищенный шлюз, поддерживает различные сценарии использования, в том числе подключение к терминальным серверам и физическим ПК. Basis Workplace обеспечивает работу виртуальных рабочих мест в инфраструктуре крупнейших российских компаний, включая ВТБ и Газпромбанк, а в 2024 году отраслевое издание CNews назвало платформу лидером рейтинга ПО для управления VDI. Согласно результатам исследования, проведенного в 2024 году консалтинговым агентством iKS-Consulting, Basis Workplace занимает 52% российского рынка VDI.

photogenica-phx8322215.jpg

© agsandrew / Фотобанк Фотодженика
Basis Workplace — комплексное решение для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов

Контроль качества

Согласно требованиям регулятора, сертифицированные решения должны проходить инспекционный контроль после каждого значимого обновления, связанного с внесением изменений в средство защиты информации (СЗИ). Это обеспечивает постоянный контроль качества и безопасности программного обеспечения в процессе его развития.

Обновленный сертификат подтверждает соответствие Basis Workplace требованиям регулятора и позволяет использовать решение в:



В составе решения реализованы ключевые функции безопасности, включая многофакторную аутентификацию, контроль доступа к рабочим столам, защищенное подключение пользователей, а также развитые механизмы мониторинга и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест.

«Успешное обновление сертификата ФСТЭК для новой версии Basis Workplace подтверждает высокое качество и безопасность нашего решения. Особенно важно, что благодаря внедренным в компании процессам безопасной разработки нам удалось значительно ускорить процессы подготовки к прохождению сертификации. Это позволяет нашим заказчикам быстрее получать доступ к новой функциональности продукта при сохранении соответствия требованиям регулятора», – отметил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы

Опытный программист: Джуны полностью разучились писать код. Без нейросетей им не написать ни строчки

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще