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| Фото: Минобороны России, https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12080823@egNews |

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры в России».

Регистрация по ссылке.

Ситуационные центры в России.

  • Как изменился спрос на решения для ситуационных центров в последние годы?
  • СЦ федеральных ведомств.
  • СЦ региональных органов власти.
  • СЦ крупных корпораций.
  • СЦ как инструмент обеспечения безопасности.
  • Современный конгресс-холл.
  • Современные диспетчерские.

Технологии и решения.

Успешные кейсы.

  • Создаем ситуационный центр: кейсы .
  • Подводные камни создания СЦ: делимся опытом.
  • Задачи СЦ — примеры решения.
  • Эффективные решения для современного СЦ.
  • Как обосновать затраты на создание СЦ?

Докладчики:

Виктор Аристов, директор, Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД» (ГВЦ).
Николай Ильин, модератор, Заместитель начальника УИС, Спецсвязь ФСО России.
Александр Манин, начальник информационно-аналитического отдела Службы безопасности полетов, Минобороны России.
Елена Антипина, руководитель Межведомственной рабочей группы по созданию и координации деятельности региональных центров управления.
Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра, ЦЭМИ РАН.
Алексей Крицкий, Board Advise, LSR Group и др.

Приглашены к выступлению:

Алексей Павлов, руководитель подразделения Главного управление МЧС России по Тульской области.
Рустем Гильманов, начальник управления информационных технологий, «Газпромнефть НТЦ».
Юрий Горлач, директор, Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.
Николай Чепкасов, руководитель Главного центра ИТ войск национальной гвардии России.
Максим Тимофеев, заместитель директора по эксплуатации и развитию информационно-технических комплексов ОСЧС, Ситуационно-Кризисный Центр Росатома.
Владимир Баженов, руководитель СЦ, ЦОДД Москвы.
Виктор Веревкин, старший инспектор по особым поручениям отдела обеспечения деятельности, Ситуационный центр МВД России.
Александр Заверячев, начальник управления организационного развития и информационных технологий, Роскомнадзор.
Дмитрий Темнов, директор Департамент цифрового развития и информационных технологий, Министерство здравоохранения России.
Сергей Николов, начальник Ситуационного центра Росавтодора.
Николай Ильин, заместитель начальника Управления ИС Службы специальной связи и информации, ФСО России.
Вячеслав Кудряшов, исполнительный директор ситуационного центра Сбербанка.
Руслан Кобелев, начальник Центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями (ЦЧС), СЦ РЖД.

Отчет Ситуационные центры 2024.

С вопросами обращайтесь к Татьяне Крестьяновой, руководителю проектов CNews Conferences. Телефон +7(495)500-00-36, меню 9 доб. 404, tkrestyanova@itzconf.ru.

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