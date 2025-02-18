Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы

Softline заплатит 271 млн руб. за право заключения опциона на покупку компании «Софтлайн Директ». Владельцем компании является один из топ-менеджеров Softline Геннадий Сашин, на него также оформлены многие структуры группы.

Softline и опцион на покупку «Софтлайн Директ»

ИТ-компания «Сотфлайн» (Softline) потратила до 271 млн руб. на приобретение прав на разработчика ПО «Софтлайн Директ».

Как следует из документов Softline, за эту сумму компания получила опционы типа call- и put на 100% долю в «Софтлайн Директ.

Первый из этих опционов позволяет «Софтлайн» выкупить «Софтлайн Директ», второй позволяет владельцам «Софтлайн Директ» обязать «Сотфлайн» выкупить у них компанию. Выплата вознаграждения зависит от некоторых условий.

Фото: ededchechine на Freepik «Сотфлайн» потратила до 271 млн руб. на приобретение прав на разработчика ПО «Софтлайн Директ» у своего топ-менеджера

Согласно данным базы «Контур.Фокус», компания «Сотфлайн-Директ» была создана в 2011 г. Игорем Боровиковым, основателем, бывшим главным акционером и экс-гендиректором Softline. С 2023 г. компания полностью принадлежит Геннадию Сашину, человеку, являющему совладельцем и гендиректоров многих структур Softline.

В 2023 г. выручка «Софтлайн Директ» составила 100 млн руб., чистая прибыль - 36 млн руб.

«Софтлайн Директ» является единственным владельцем дистрибьютора ПО «Афлекс» (Allex). Ранее «Софтлайн Директ» была основным владельцем разработчиков ПО «Итмен» (торговая марка RozniTech) и «Софтлайн Энтерпрайз Солюшенс» и совладельцем еще одного разработчика ПО - «Мираполис» (Mirapolis).

Чем формально владеет Геннадий Сашин

Геннадий Сашин является основным владельцем следующих компаний: ООО «Софтлайн Энтерпарйс Солюшенс», финтех-компаний «Скайтех» (Sky Technologies), ВПП («Ваш платежный проводник») и «Крествэйв Технолоджис», «Аплана МП», разработчика систем дистанционного оборудования ЭОР («Электронные образовательные ресурсы»), системных интеграторов «Би Сервис», «Би Финансы Солюшенз» и «Бэлл интегратор сервис», разработчиков ПО ЦВТ («Центр высоких технологий») и СЦР («Служба цифровых решений»), «Софтлайн Безопасность» (владелец оператора фискальных данных «ОФД Софтлайн»), ООО «ПиР» («Перспективы и развитие»), ООО «Инженерная информатика», ООО «Робин Облако», ООО «СЛ Софт», «Софт Экспорт», «Эс Клауд» и ООО «Инфоком».

Также Сашин является гендиректором компаний «СофтЛайн Интернейшнл», АО «Аксофт» (Axoft, «Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий»), ИБ-компаний ООО «Инфосекьюрити Сервис» (Infosecurity) и ООО ИС («Инфосекьюрити») ООО «СК Софтлайн», ООО «Сотфлайн Безопасность» и ООО «ПиР». Многие из этих компаний входят в группу «Сотфлайн», в том числе были приобретены ей за последние годы.

Комментарий Softline

Представители группы Softline сообщили CNews, что цена, за которую группа получила опционы на приобретение «Софтлайн Директ» «соответствует результатам комплексной оценки предприятия по состоянию на май 2024 г. и была включена в соглашения в силу требований закона».

В отношении «Софтлайн Директ» были заключены опционные соглашения, которые предполагают возможную реализацию сделки в будущем по цене, определяемой сторонами на момент сделки». Относительно Геннадия Сашина в Sodtline сообщили, что он является одним из руководителей группы.

На которого ранее были оформлены некоторые «дочки» Softline

Softline давно использует схемы с оформлением своих компаний на своих топ-менеджеров. В инвестиционном проспекте структуры компании, которая в 2021 г. проводила IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE), было указано, что занимавший в то время пост гендиректора Softline Игорь Боровиков владеет компаниями «Софтлайн Проекты» и «ОФД Софталйн» (в настоящее время - «Софтлайн Безопасность»).

Другой топ-менеджер Игорь Сергиенко на тот момент владел компаниями «Инфосекьюрити» и «Инфосекьюрити Сервис». Сергиенко на тот момент был замегнидректора «Инфосекьюрити». Во всех четырех случаях Softline имел опционы на выкуп данных компаний по номинальной стоимости и имел право на получение экономического интереса от их деятельности.

Возможной причиной использования такой схемы может бы то обстоятельство, что все четыре компании владеют лицензией на производство средств шифрования. Компании, обладающие такими лицензиями, должны согласовывать покупки иностранцами долей в них через Правительственную комиссию по иностранным инвестициям.

При этом головная структура Softline исторически находилась на Кипре. В 2022 г. произошло разделение бизнеса компании на российский и международный. Международная часть была переименована в Noventiq. Российская часть за символический $1 была продана Боровиком. Затем Боровиков продал ее фонду «Тетис Капитал» и покинул компанию.