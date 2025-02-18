CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры

Apple получила от Роспатента права на использование на территории России товарного знака своего семейства процессоров M3, которые она представила миру в 2023 г. как «краеугольный камень новой архитектуры» графических процессоров.

Регистрация товарного знака

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака M3 (название семейства процессоров) по заявке американской Apple, выяснил RB.RU.

Исключительные права компании по классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 09 — однокристальные системы (системы на чипе), компьютерные чипы и интегральные схемы — будут действовать до 31 октября 2033 г.

Apple официально ушла из России в марте 2022 г., но все ее устройства по-прежнему доступны в рознице благодаря параллельному импорту.

Процессоры М3

Новые чипы M3 Apple с помпой представила в октябре 2023 г. Как писал тогда «Интерфакс», это первые 3-нм процессоры для персональных компьютеров.

i6_700.jpg
Abhijeet Barak / Unsplash
Apple решила застолбить в России права на бренд семейства новых процессоров

Сообщалось, что стандартный M3 будет использоваться на новом iMac и 14-дюймовом Pro. M3 Pro появится на 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, тогда как M3 Max доступен только на 16-дюймовой модели. Обозреватель Techcrunch называл 16-дюймовый M3 Max MacBook Pro настольным компьютером среди ноутбуков.

Аккумулятор, согласно анонсу Apple может работать 22 часа без подзарядки. Акцент сделан на графической мощности с аппаратно-ускоренной трассировкой лучей, затенением сеток и динамическим кэшированием, что, по словам представителей Apple, «резко увеличивает среднее использование графического процессора», выделяя точный объем локальной памяти для заданных задач. Apple утверждает, что M3 выполняет рендеринг в 2,5 раза быстрее M1, а производительность на 30% выше, чем у M1.

«Это первый в отрасли, прозрачный для разработчиков и краеугольный камень новой архитектуры GPU. Это значительно увеличивает среднюю загрузку GPU, что значительно повышает производительность для самых требовательных профессиональных приложений и игр», — говорилось в заявлении компании.

Зачем недружественным компаниям товарные знаки в России

Осенью 2024 г, по данным издания, Apple также подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака функции Center Stage («В центре внимания»), которая использует машинное обучение, чтобы удерживать человека в центре кадра при перемещениях.

Зарубежный бизнес продлевает товарные знаки в России для сохранения монополии своих брендов в стране, а также для защиты прав и возможности требовать компенсацию до пяти млн рублей за нелегальное использование марок, пояснила патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова.

Весной 2024 г., например, холдинг «Русклимат» подал в суд по интеллектуальным правам обращение против Ericsson, надеясь досрочно прекратить охрану товарных знаков компании, чтобы, как предполагали эксперты, начать выпуск товаров под шведским брендом.

Apple не единственная, кто старается защитить свои новые ИТ-продукты на российском рынке, регистрируя товарные знаки. Производитель электроники LG из недружественной России Южной Кореи подал заявку на регистрацию в России нового товарного знака Ohui, на что в сентябре 2024 г. обратил внимание портал «Общественная Служба Новостей».

В 2024 г. американская транснациональная корпорация Google подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков в России — Vids (обмен короткими видео через интернет), Google Axion Processor (центральные процессорные устройства, микрочипы, микропроцессоры), Google Gemini (ИИ для создания человеческой речи и других технологий), Illuminate (сервис для записи подкастов при помощи ИИ).

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Softline заплатит 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы

Опытный программист: Джуны полностью разучились писать код. Без нейросетей им не написать ни строчки

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще