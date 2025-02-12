Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО

Российский бизнес назвал требования для внесения программ в реестр отечественного ПО избыточными и указал, что именно нужно убрать из них. «Под нож» предложено отправить совместимость с российскими процессорами и операционными системами.

Проживем с Windows и Ryzen

Российские ИТ-компании направили в Минцифры просьбу о смягчении требований к программному обеспечению, предъявляемых для его включения в реестр российского ПО. Как пишет РБК, основные вопросы вызывают пункты об обязательной совместимости с российскими операционными системами и центральными процессорами.

Эти требования касаются и тех программ, что ранее были внесены в реестр, и тех, которые только готовятся попасть в него. Просьбы об их смягчении направили в Минцифры сразу две организации – Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования (КП ПОО).

Новые требования к российскому ПО прописаны в проекте постановления Правительства России, публикации которого состоялась в конце 2024 г. Размещенный Минцифры документ вводит тотальный запрет на внесение госкомпаниям своего ПО в реестр российского ПО, только если у него нет аналогов, ила на него сформировался повышенный спрос (доля продаж аффилированным лицам не должна превышать 30%).

Запрет предложено ввести с 1 июня 2025 г.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Российское ПО станет гораздо труднее признать отечественным

В дополнение к этому Минцифры предлагает зачислять в реестр российского ПО исключительно программы, которые совместимы хотя бы с одним процессором из реестра Минпромторга. Это требование предложено дополнительно ужесточить – с 2028 г. планируется обязательная совместимость минимум с двумя российскими процессорами.

Еще одно требование – для внесения в реестр будет подходить только ПО, имеющее совместимость с двумя российскими ОС общего назначения для компьютеров и ноутбуков. Для программно-аппаратных комплексов сделано исключение – им полагается обязательная совместимость только с одной ОС общего назначения.

Где-то пусто, где-то густо

В России к моменту выхода материала почти не существовало процессоров, а моделей, способных конкурировать с современными чипами AMD и Intel, а также с новейшими мобильными чипами на архитектуре ARM и вовсе не было. Подавляющее большинство отечественных ноутбуков, компьютеров, серверов, планшетов и смартфонов, как сообщал CNews, собираются на процессорах иностранной разработки и производства.

Выпускать современные процессоры в России тоже пока негде. Разработчикам доступен максимум 65-нанометровый техпроцесс против 3 нм на тайваньской фабрике TSMC, которая прекратила выпускать российские чипы «Байкал» и «Эльбрус» в конце февраля 2022 г.

В то же время российский рынок операционных систем, напротив, стремительно разрастается. В стране существуют как настольные ОС (Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и многие другие), так и мобильные, которые устанавливаются на смартфоны и планшетные компьютеры. В их числе – Astra Linux Mobile, «Ред ОС М», «Роса Мобайл», «Аврора» и пр.

В какую игру играют разработчики

Включение российского ПО в реестр Минцифры не является обязательным – реализовывать свои разработки в обычной рознице или в бизнес-среде ИТ-компании могут и без этого. Но при этом они не смогут продавать свой софт посредством госзакупок, то есть в сегменте B2G.

Помимо этого, включение в реестр российского ПО автоматически снижает для компаний налог на прибыль до 3% и страховые взносы до 7,6%, а также позволяет им продавать свое ПО без НДС и претендовать на другие льготы.

Таким образом, наличие хотя бы одной программы в реестре Минпромторга в значительной степени снижает общую нагрузку на компанию, ее разработавшую. Новые требования или вовсе закроют доступ в реестр многим разработчикам, или сильно усложнят им процесс попадания в него.

Ассоциация АПКИТ в своем письме попросила Минцифры повременить с введением новых ограничений хотя бы на пять-семь лет. В качестве аргумента приведен факт наличия в реестре Минпромторга всего лишь одного процессора – «Эльбрус-16С».

Премьера CPU состоялась в октябре 2020 г., и это один из тех российских чипов, что выпускались на фабриках TSMC, потому что в России пока никто не освоил необходимый для его производства 16-нанометровый техпроцесс. CNews писал, что это самый первый российский процессор с такой топологией.

В письме АПКИТ сказано, что «Эльбрус-16С» проигрывает в производительности «даже бытовым Intel Core i7», а также не поддерживает языки программирования, на которых написано российское ПО для защиты от кибератак.

«На базе "Эльбрус-16С" сейчас технически невозможно реализовать средства информбезопасности, которые удовлетворят требования субъектов критической информационной инфраструктуры, а также системно значимых и крупнейших компаний, в том числе с госучастием», – отмечено в письме (цитата по РБК).

В письме отдельно указано на отсутствие «практического смысла» в требовании о совместимости ПО в составе программно-аппаратного комплекса хотя бы с одной российской ОС. Авторы письма аргументируют это тем, что софт в составе ПАК разрабатывается под вполне конкретное оборудование, с которым работает в паре.

Добро пожаловать на выход

По мнению председателя ассоциации КП ПОО Ренаты Абдулиной, новые требования Минцифры рискуют обернуться для компаний исключением из реестра российского ПО. Она сообщила РБК, что обеспечение совместимости программ с двумя ОС потребует полного пересмотра архитектуры этих программ. А это уже причины для роста затрат на разработку и увеличения сроков импортозамещения, считает Абдулина.

В письме ассоциации говорится о необходимости поэтапного внедрения новых требований, чтобы у компаний было достаточно времени для адаптации к ним. Помимо этого, авторы письма озвучили предложение по введению запрета на исключение из реестра Минцифры программ, связанных с особо значимыми проектами.

«Операционные системы могут иметь разные архитектуры, интерфейсы и требования к софту. Для каждой ОС может понадобиться отдельная документация и поддержка. В зависимости от различий между ОС код продукта может потребовать изменений и доработок. Все это ведет к существенному росту затрат на создание, развитие и поддержку», – сказал РБК коммерческий директор компании «Дар» (ГК «Корус Консалтинг») Константин Смирнов.

Двое против всех

В ассоциацию КП ПОО входят, в числе прочих, «Ростелеком», Сбербанк, РЖД и «Транснефть». В АПКИТ несколько десятков членов – «1С», «Ростелеком», Getmobit, «Группа Астра», МТС, «Атол», DNS, «Яндекс», «Лаборатория Касперского» и многие другие компании, в том числе из сферы информационных технологий.

ИБ-компания InfoWatch в составе перечисленных организаций не числится. Ее президент Наталья Касперская выступает за ужесточение требований Минцифры. «Требование о совместимости с двумя российскими операционками мы не считаем избыточным. В адаптации продукта нет ничего сложного или трудоемкого», – сказала РБК Наталья Касперская.

Ее мнение разделяет и генеральный директор «Информационно-внедренческой компании» (ИВК) Григорий Сизоненко. «Совместимость программного продукта с двумя операционными системами из реестра даст заказчику возможность выбрать ту операционку, которая уже используется в его инфраструктуре. С учетом того, что сейчас в реестре Минцифры около 40 операционных систем, это будет импульсом для отсеивания слабых разработок», — сказал он РБК.

Что говорят власти

Представители Минцифры, комментируя РБК происходящее, сделали акцент на том, что новые требования «не направлены на исключение компаний из реестра и не приведут к этому». По их словам, министерство предусмотрело некий переходный период «для приведения программного обеспечения в соответствие с новыми требованиями», который будет доступен, в том числе, и для программ, уже представленных в реестре.

Длительность этого переходного периода в Минцифры не уточнили, но подчеркнули, что «зрелые решения» из состава реестра по отдельным классам (операционные системы, системы управления базами данных, офисное ПО, антивирусы), получат возможность пройти проверку на соответствие новым требованиям на добровольной основе.

Если проверка пройдена не будет, не будет и исключений из реестра. Но и преимуществ на госзакупках не будет тоже, подчеркнули в министерстве.

Отдельно представители Минцифры заявили, что представленный в конце 2024 г. проект постановления Правительства в настоящее время дорабатывается с учетом «мнения отрасли и заинтересованных ведомств». Перечислять эти ведомства в министерстве не стали.