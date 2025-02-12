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Китай сокращает закупки иностранного оборудования для производства чипов

Китай, глобальный лидер по импорту оборудования для производства полупроводников, сократит закупки в 2025 г. Ожидается, что доля закупок Поднебесной упадет до 20% с 40%, которые он занимал в 2024 г.

Закупки Китая сократятся

В 2025 г. закупки Китаем оборудования для производства микросхем сократятся после трех лет роста, пишет Reuters, ссылаясь на прогноз канадской компании TechInsights, занимающейся исследованиями в области полупроводников. Причинами названы накопившиеся избыточные мощности и серьезные санкции США.

Снижение станет первым с 2021 г., сказал старший аналитик по производству полупроводников компании TechInsights Борис Методиев. Ожидается, что расходы Китая сократятся до $38 млрд, что на 6% меньше год к году. Доля Китая в мировых закупках упадет до 20% с 40% (в 2024 г.).

В преддверии новых санкций

Наращивать закупки в 2024 г. Китай подтолкнули санкции США, как писал Nikkei осенью 2024 г. Резкий рост начался в ожидании ужесточения экономического нажима после прихода к власти Дональда Трампа (Donald Trump) и введения запретов на поставки даже оборудования предыдущих поколений, тогда как ранее они касались только новейших установок.

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Tsuyuri Hara / Unsplash
Новые санкционные ограничения и накопленные запасы приведут к сокращению Китаем закупок оборудования для производства чипов

Китай увеличил импорт оборудования, в том числе предназначенного для выпуска не самых передовых чипов, до рекордного уровня в преддверии вступления в силу экспортных ограничений со стороны Японии и Нидерландов, где он закупал основную часть такой техники, сообщила Financial Times в августе 2024 г.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем импорта в июне - июле составил порядка $5 млрд, что на 70% выше показателя за тот же период 2023 г. ($2,9 млрд).

Крупнейший покупатель на мировом рынке

В 2024 г. объем закупок Китая, крупнейшего, по данным TechInsights, покупателя оборудования для производства чипов на протяжении как минимум последних двух лет, составил в денежном выражении $41 млрд (40% мировых продаж).

По данным Nikkei на ноябрь 2024 г., доля КНР в экспорте, например, японской корпорации по производству оборудования для выпуска полупроводников Kokusai Electric достигала 50%. Импорт Китаем нидерландского оборудования в июне - июле вырос вдвое по сравнению с маем за счет увеличения поставок ASML Holding NV.

Однако в стране усиленно развиваются разработка и использование отечественных инструментов для производства чипов. Как писал CNews в августе 2024 г., китайские предприятия по выпуску полупроводниковых изделий примерно на 70% комплектуются оборудованием местного производства. Значительный прогресс в секторе полупроводниковых инструментов наметился с момента введения мер экспортного контроля США в октябре 2022 г.

Китайские Naura Technology Group и АМЕК, по словам Методиева, расширяют свое присутствие и на на мировом рынке. Naura является седьмым по величине производителем оборудования в мире по объему продаж.

Слабыми сторонами Поднебесной остаются системы литографии, а также инструменты для тестирования и сборки. Китайские компании поставили в 2023 г. только 17% используемого в стране испытательного инструмента и 10% сборочного оборудования.

Голландская компания ASML — единственная, кто поставляет системы литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV), необходимые для передовых чипов. ASML также поставляет системы глубокого ультрафиолета (DUV), которые менее продвинуты, но все еще важны. Зависимость Китая от них пока сохраняется.

Анна Любавина

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