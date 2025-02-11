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Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля.

Регистрация по ссылке

Основные вопросы конференции:

Российский рынок eHealth

Цифровые решения для здравоохранения

Крупные проекты

  • Цифровая медицина региона — делимся опытом.
  • Цифровая клиника — какая она.
  • Цифровое взаимодействие медучреждений и страховых компаний.
  • Онлайн-коммуникации в здравоохранении.
  • Цифровая лаборатория.

С докладами выступят:

Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса, «Нижфарм»;
Тигран Геворкян, заместитель директора, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. - Н.Н. Блохина»;
Михаил Чащин, пуководитель лаборатории цифровой медицины и искусственного интеллекта, ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России;
Сергей Шубников, директор по ИТ, ЭГИС-РУС;
Алексей Остроушко, заместитель генерального директора по информационным технологиям, сеть клиник «Будь Здоров»;
Иван Скуридин, заведующий лаборатории телемедицины кафедры медицинской информатики и телемедицины, Медицинский институт РУДН;
Александр Ряузов, директор департамента базовых сервисов и инфраструктуры, «Медскан»;
Антон Бураков, заместитель директора по ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО, BIOCAD;
Сергей Кузьменчук, генеральный директор, «Фортис Технологии».

Приглашены к выступлению с докладами:

Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы;
Вадим Ваньков, заместитель министра здравоохранения России;
Олия Артемова, заместитель директора Департамента цифрового развития и информационных технологий, Минздрав России;
Илья Тыров, заместитель руководителя, Департамент здравоохранения города Москвы;
Максим Забелин, министр здравоохранения Московской области;
Ирина Головина, заместитель генерального директора, ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора;
Александр Пилипчук, директор по цифровой трансформации, ГК «Медси»;
Петр Федосеев, ИТ-директор, «Альмед»;
Юрий Архангельский, директор дирекции по ИТ, «Медскан»;
Сергей Собакин, начальник отдела информационных технологий и телекоммуникаций, ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко»;
Оксана Волкова, директор департамента инноваций и цифрового развития, ГК «Эксперт»;
Виталий Зубков, заведующий отделением неотложной помощи, ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»;
Александра Будова, руководитель по управлению подразделениями Дирекции медицина, Центр диагностики и телемедицины ДЗМ (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»);
Илья Зайцев, Lead Digital Platforms & Innovation, Dr. Reddy's;
Юрий Шупенин, ИТ-директор, Морозовская детская городская клиническая больница (МДГКБ) г. Москвы;
Мария Леонова, руководитель ИТ-проектов, Национальный медикохирургический центр имени Н.И.Пирогова;
Алла Сапожникова, руководитель отдела информационных технологий и телемедицины, ФГБНУ Научный центр неврологии;
Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы;
Владислав Хохлов, начальник отдела развития информационных Технологий, ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского;
Любовь Дроздова, руководитель центра цифровой трансформации, руководитель лаборатории поликлинической терапии, ФГБУ НМИЦ ТПМ;
Ирина Радюк, руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения, Министерство здравоохранения России;
Николай Апасов, директор по информационным технологиям, «Европейский медицинский центр»;
Оксана Веселова, заместитель генерального директора по информационным технологиям, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России;
Денис Федяев, начальник отдела методологии информатизации здравоохранения, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения России.

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