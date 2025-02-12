Интеграционная платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» подтвердила высокую производительность на российском оборудовании OpenYard

Компания «Диасофт» успешно завершила нагрузочное тестирование интеграционной платформы Digital Q.Integration на серверном оборудовании OpenYard. В результате тестирования удалось добиться высокой производительности – в секунду обрабатывается 10 000 сообщений.



Как проходили тесты

Тестирование проводилось на серверах RS201I и RS101I на базе процессоров третьего поколения. OpenYard RS201I (2U) поддерживает до 24 дисков SAS/SATA/NVME, оснащен двумя процессорами x86, 64 ГБ оперативной памяти, контроллером LSI 9560-16I, двумя SSD-дисками на 1,92 ТБ и двумя сетевыми интерфейсами 10Gbe. OpenYard RS101I (1U) со схожей конфигурацией процессоров, памяти, контроллера, дисков и сетевых интерфейсов поддерживает до 10 дисков. Все серверы оборудованы системными платами RMB-MS93-FS0 и соответствуют стандартам качества, установленным Минпромторгом РФ.

Алгоритм испытаний был максимально приближен к реальным условиям эксплуатации:





Формирование сервисом-источником уникальных сообщений, размером ~2Кб каждое.

Преобразование сообщений из JSON в XML-формат.

Передача сообщений получателю через брокер сообщений.





Целью тестирования являлось исследование работы платформы с большим объемом нагрузки и поиск оптимальных настроек параметров для достижения наивысшей производительности и надежности.

© .shock / Фотобанк Фотодженика Компания «Диасофт» успешно завершила нагрузочное тестирование интеграционной платформы Digital Q.Integration

Результаты испытаний

В результате проведенных испытаний на первом этапе была определена максимальная производительность для одного адаптера и коннектора к внешней системе – обработка 4 000 сообщений в секунду (TPS) при работе на 4 ядрах (CPU) и 4 ГБ оперативной памяти (RAM). На втором этапе испытаний была проведена проверка масштабируемости: при увеличении количества процессоров и оперативной памяти в 2 раза результаты возросли также в 2 раза – обработка 8 000 сообщений в секунду (TPS).

На заключительном этапе испытаний был проведен тест надежности: при нагрузке около 2 400 сообщений в секунду платформа стабильно функционировала на протяжении 10 часов.

Также тестирование показало, что одна инсталляция брокера сообщений выдерживает 4 200 одновременных сессий. Предел нагрузки на один экземпляр брокера сообщений составляет 10 000 сообщений в секунду. Для увеличения пропускной способности необходимо создание дополнительных экземпляров брокера.

«Проведенные нагрузочные испытания платформы Digital Q.Integration на оборудовании OpenYard продемонстрировали не только способность платформы выдерживать большие нагрузки с хорошим запасом производительности, но и подтвердили линейное увеличение показателей при горизонтальном масштабировании. Это позволит клиентам эффективно решать любые интеграционные задачи», – отметил Дмитрий Гаврин, заместитель директора департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт».

«Качество серверных решений напрямую зависит от их бесперебойной радоты и надежности, и мы рады сообщить, что совместно с коллегами из компании «Диасофт» успешно протестировали комплекс на основе интеграционной платформы Digital Q.Integration и серверного оборудования третьего поколения. По результатам тестирования платформа доказала свою надежность при пиковых нагрузках, а также бесперебойность, которая сегодня критически важна для бизнеса», – добавила Наталья Курилина, менеджер по работе с разработчиками ПО OpenYard.

Таким образом, работа Digital Q.Integration на оборудовании OpenYard показала, что платформа масштабируема, выдерживает большое количество сессий и обеспечивает бесперебойную работу в условиях пиковых нагрузок.