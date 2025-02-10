Огромная страна сотнями тысяч увольняет программистов и массово ищет простых рабочих. С каждым месяцем ситуация становится хуже

Свыше 150 тыс. ИТ-специалистов в США в настоящее время не могут найти работу в своей сфере. Безработица в этом сегменте выросла с 3,9 до почти 6% всего за пару месяцев – в конце 2024 г. безработных айтишников в США было менее 100 тыс. В то же время экономика США нуждается во все большем количестве представителей рабочих специальностей.

Из привилегированных в безработные

В США стремительно растет число безработных ИТ-специалистов, как и общий уровень безработицы в ИТ-сфере. Как пишет издание Wall Street Journal, на начало февраля 2025 г. работу искали 152 тыс. айтишников, хотя в декабре 2024 г. таковых было 98 тыс.

Что касается уровня безработицы в ИТ-сегменте, в США он за то же период подскочил с с 3,9 до 5,7%. Это не только антирекорд, но еще и превышение общенационального показателя безработицы – в США он составил 4% по итогам января 2025 г.

Программистов и других работников американской ИТ-сферы выгоняют на улицу в первую очередь из-за прогрессирующей автоматизации, пишет Wall Street Journal. ИТ-компании наращивают число задач, которые могут решать алгоритмы без участия людей, вследствие чего держать последних в штате компаниям более не требуется.

pressfoto / FreePik Программистам сейчас непросто - с работы увольняют, новых вакансий почти нет

Чаще всего реальных специалистов заменяют виртуальными, то есть нейросетями, и это в первую очередь бьет по программистам. Искусственный интеллект за последние три с половиной года с момента запуска Copilot, самого нашумевшего помощника разработчика ПО, существенно поднаторел в написании качественного и оптимизированного программного кода.

Не как у других

Сокращением ИТ-персонала занимаются многие американские компании, в том числе и те, для которых информационные технологии – приоритетная сфера бизнеса. Из ключевых примеров – Amazon и Microsoft, которые за последние два года оставили без работы десятки тысяч человек.

Wall Street Journal пишет, что американская ИТ-сфера не имеет прямой зависимостью между своим ростом и появлением новых рабочих мест. Компании могут активно развиваться, не просто не нанимая новых сотрудников, но и увольняя имеющихся.

Это наглядно демонстрирует технологический индекс биржи NASDAQ. По итогам 2024 г. его капитализация выросла в примерно на 30%, поднявшись с 14765 пунктов до 19280 (издание приводит данные, актуальные на 2 января 2024 и 2025 гг.).

Притом такой результат – следствие деятельности даже не всего ИТ-сегмента, а всего лишь нескольких компаний, развивающих нейросети. Значительный вклад внесла и компания Nvidia, чьи ускорители искусственного интеллекта на фоне всемирного бума спроса на нейросети демонстрируют высокие темпы продаж.

Антиковидные меры

В числе тех, кто спешит поскорее сократить свой ИТ-штат, есть и компании, активно расширявшие его на протяжении как минимум первой половины 2020 г. Это пора пандемии коронавируса, вынудившей почти весь мир уйти на удаленку, что повлекло за собой рост спроса на самые разные онлайн-сервисы.

Пандемия коронавируса давно в прошлом, и компаниям больше не требуется столь большое количество ИТ-специалистов. Они предпринимают меры по их сокращению – некоторые компании пользуются и тем, что не все ИТ-специалисты готовы добровольно отказаться от удаленной работы и вернуться в офис. Некоторые, к примеру, уехали жить в другой регион и не готовы снова переезжать ради того, чтобы тратить часы своего времени на дорогу в офис и обратно. Их увольняют в числе первых.

Работать руками, а не головой

Массовые увольнения ИТ-специалистов в США сопровождаются и сокращением количества открытых вакансий для них. Издание приводит статистику портала по поиску работы Inndeed, в которой сказано, что к началу 2025 г. количество предложений в сфере разработки ПО сократилось на 8,5% год к году.

Другими словами, уволенным программистам становится все сложнее найти работу в своей сфере. Увеличение «высвободившихся» специалистов вкупе с сокращением вакантных мест ведет к росту конкуренции на рынке.

В то же время экономика США нуждается во все большем количестве представителей рабочих специальностей. «То, что мы действительно увидели, особенно за последний год – это раздвоение возможностей, когда рабочие места, требующие умственного труда, пользуются гораздо меньшим спросом у работодателей, чем рабочие места, требующие более личного присутствия и квалифицированного труда», – отметила Кори Сталь (Cory Stahle), экономист сайта по найму Indeed.