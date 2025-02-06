Известный производитель механических клавиатур Qwertykeys прекратил поставки в США из-за тарифов имени Трампа

Компания Qwertykeys прекратила поставки продукции в Соединенные Штаты из-за вступления в силу новых тарифов на импорт товаров из Китая. Производитель работает над способами снижения расходов на доставку. В настоящее время повышение тарифов привело к тому, что все китайские клавиатуры теперь облагаются пошлинами в 45%.

Остановка поставок

Производитель клавиатур Qwertykeys временно прекратил поставки продукции в США из-за вступления в силу новых тарифов на импорт товаров из Китая, пишет The Verge. Повышение тарифов привело к тому, что все клавиатуры из Китая в США теперь облагаются пошлинами в 45%.

По информации Qwertykeys, ее партнеры по доставке в США теперь требует предоплату в размере 50% от заявленной стоимости продукта в качестве тарифного депозита, помимо сбора на обработку в размере $21 за посылку. Это резко повысило бы цены для клиентов в США, что неприемлемо как для бизнеса Qwertykeys, так и для ее американских клиентов.

Производитель приостановит доставку на 72 часа, во время этого периода компания Qwertykeys проведет переговоры с международной компанией экспресс-доставки грузов DHL и другими поставщиками логистических услуг для получения более справедливых условий.

Qwertykeys специализируется на механических клавиатурах и компонентах для них. Механическая клавиатура отличается от мембранной тем, что каждая клавиша оснащена индивидуальным механическим переключателем. Эти переключатели состоят из нескольких компонентов: корпус (основная часть переключателя, которая удерживает все остальные компоненты т.е. корпус может быть выполнен из различных материалов, включая пластик и металл, что влияет на долговечность и тактильные ощущения); пружина (обеспечивает сопротивление при нажатии клавиши и возвращает ее в исходное положение т.е. пружины могут быть разной жесткости, что влияет на усилие, необходимое для нажатия клавиши); cтвол (двигается вверх и вниз внутри корпуса, активируя контактные пластины т.е. ствол может иметь различные формы и размеры, что также влияет на тактильные ощущения); контактные пластины (замыкают электрическую цепь, отправляя сигнал на компьютер т.е. они могут быть выполнены из различных материалов, что влияет на их долговечность и надежность).

Ранее представители Qwertykeys сообщили, что не смогут отправлять клиентам запчасти из-за объявления Почтовой службы США о приостановке доставки посылок из Китая. Однако позже служба отменила решение о временном прекращении доставок из Китайской Народной Республики (КНР) и Гонконга.

Сложности в логистике

Некоторые производители механических клавиатур отправляют свою продукцию напрямую из Китая клиентам в США, что было довольно дорого даже до введения новых пошлин. Qwertykeys указывает, что полагается на поставщиков в китайском городе Гуандуне. В компании отмечают, что пошлины повлияют на эти методы прямой доставки.

Qwertykeys Механическая игровая клавиатура от Qwertykeys

Почтовая служба США предупредила о перебоях в доставке посылок из Китая и Гонконга после того, как на некоторое время приостановила все входящие посылки из этих двух стран. О приостановке было объявлено 5 января 2025 г.

Путаница возникла после того, как президент Дональд Трамп (Donald Trump) своим указом о введении 10% тарифов на китайские товары закрыл лазейку на минимальный размер субсидии, это позволяло посылкам стоимостью менее $800 беспошлинно ввозиться в США. Именно благодаря этому компании электронной коммерции, такие как Shein и Temu, смогли предложить американским покупателям товары по таким низким ценам. Этим также широко пользуются Amazon и продавцы на Etsy и eBay.

Хотя оператор почтовых услуг на территории Соединенных Штатов Америки United States Postal Service (USPS) снова принимает посылки с 6 января 12:00 по МСК, все еще существует риск задержек и сбоев в работе. Служба заявила, что совместно с Таможенной и пограничной службой США работает над механизмом взимания тарифов, чтобы обеспечить наименьшие перебои. Ни UPS, ни FedEx не объявляли об ограничениях на отправления из Китая, но им, несомненно, приходится нелегко в связи с новыми требованиями.

Задача, стоящая перед USPS и другими службами, заключается в том, чтобы справиться с проверками большого количества отправлений из Китая, которые внезапно попадают под действие пошлин и налогов на импорт. Это почти наверняка приведет к задержкам и проблемам с посылками из других пунктов назначения. Также вероятны дополнительные расходы, связанные с дополнительной нагрузкой по досмотру и обработке посылок.

По данным Таможенной и пограничной службы, в 2024 г. в США было ввезено более 1,3 млрд посылок с использованием минимальных пошлин, и это число увеличилось более чем на 600% за последнее десятилетие. Хоть данный тариф и не был отменен полностью в 2025 г., но на посылки из Китая он больше не распространяется.

CNews писал о том, как Китай уже принял ответные меры на тарифы Трампа. Китайские власти ввели пошлины на топливо и крупногабаритные транспортные средства поставляемые из США. Они также ограничили экспорт некоторых редких минералов, используемых в производстве некоторых технологий. Как упоминал ранее CNews, китайские власти также инициировала антимонопольное разбирательство в отношении Google и Nvidia, а также, по слухам, в отношении Intel и Apple.