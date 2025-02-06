CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года

CNews был и остался наиболее цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Это подтверждает свежее исследование «Медиалогии», охватившее период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г. Большая команда журналистов и аналитиков, публикующая эксклюзивные новости, интервью с ключевыми спикерами в области ИТ, исследования, и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

Первое место рейтинга

CNews занял первое место среди самых цитируемых СМИ в сфере ИТ и телекома. Таковы результаты исследования «Медиалогии», проведенного по итогам 2024 г., с 1 января по 31 декабря 2024 г.

Индекс цитируемости «Медиалогии» определяет частоту ссылок на первоисточник информации в других изданиях и учитывает влиятельность ресурса, опубликовавшего ссылку. Система анализирует 100 тыс. наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ об ИТ и телекоме Список наиболее цитируемых российских изданий, пишущих о рынке информационных и телекоммуникационных технологий в рейтинге «Медиалогии» по итогам 2024 г. индекс цитируемости СМИ CNews.ru 338,85 Hi-Tech@Mail.Ru 329,57 Telecomdaily.ru 292,06 Ixbt.com 210,26 Habr.com 151,45 Ferra.ru 137,65 3dnews.ru 108,83 Tadviser.ru 96,15 Securitylab.ru 78,41 Kod.ru 75,09 Rozetked.me 68,24 iPhones.ru 59,72 4pda.to 50,56 Vc.ru 49,37 Comnews.ru 47,76 Hightech.fm 45,40 Appleinsider.ru 32,95 Content-review.com 17,95 Iguides.ru 16,33 Telesputnik.ru 15,86

Команда CNews постоянно увеличивается. Издание приглашает на работу журналистов, редакторов, аналитиков, программистов и менеджеров по продаже рекламы. Подробнее о вакансиях CNews можно узнать по ссылке.

Аудитория растет

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ в сфере высоких технологий в России и СНГ.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты цифровых подразделений федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

В ноябре 2024 г. был зафиксирован рекорд посещаемости CNews. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 13 ноября суточная аудитория CNews достигла рекордных значений: материалы CNews без учета роботов прочитали 709 264 человека. В другие дни ноября аудитория составляла около 550 тыс. человек в сутки, что говорит об общем росте числа читателей CNews.

28 декабря 2024 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев объявил благодарность Александре Кирьяновой, главному редактору CNews. Ведомственная награда вручена за вклад в популяризацию отрасли ИТ и телекоммуникаций, а также за самые интересные мероприятия с участием министра.

Портрет читателя

80% аудитории CNews составляют мужчины, 20% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 75% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте максимальной деловой активности

По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут на территории России. Еще по 3% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии. Подробнее об аудитории CNews читайте на портале для рекламодателей издания.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2024 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews300, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли.

Market.CNews: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается Market.CNews — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. Market.CNews занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров. За 4 года опубликовано более 70 подобных исследований.

Флагманским проектом стал рейтинг российских провайдеров IaaS Enterprise, на который ориентируется большинство заказчиков. Огромную популярность получили и другие ежегодные обзоры — GPU Cloud, Российские операционные системы, СЭД, BPM и другие.

В 2024 г. основана специальная награда, которая выдается компаниям за разработку выдающихся ИТ-решений, статус которых подтвержден соответствующим аналитическим исследованием. В перспективе будет сформирован Зал Славы Market.CNews — пул лучших отечественных продуктов и технологий, которые во многом определят развитие ИТ-отрасли России в целом.

Новые форматы

CNews активно развивает новые форматы деловой журналистики. В ноябре издание запустило серию видеоподкастов «CNews.Лица», в котором журналисты беседуют с ведущими экспертами отрасли о вызовах и возможностях российского ИТ-рынка. Гостем первого выпуска, посвященного будущему облаков в России, стал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

Развиваются и новые форматы объяснительной журналистики: карточки, гайды, чек-листы и другие. В них редакция при участии экспертов из различных сегментов ИКТ-отрасли разбирается подробно и по пунктам в актуальных технологиях, проблемах и перспективах рыночных сегментов, дает ответы на сложные вопросы, предлагает пошаговые сценарии для решения насущных задач цифровизации, стоящих перед современным бизнесом. В простой и лаконичной форме рассказывается, какие практические шаги необходимо предпринять для быстрого достижения наилучшего результата.

В ярких спецпроектах CNews рассказывает о миграции на российские ИТ-решения, на российское ИТ-оборудование, а также о цифровизации различных отраслей отечественной экономики.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

Зачастую ZOOM.CNews первым получает экземпляры продукции, представляя материалы в формате «Первый тест в России»

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Редакция плотно сотрудничает с отечественными производителями и разработчиками. Например, в этом году был представлен первый тест российского электромобиля АТОМ и функциональный тест смартфона на отечественной ОС «Аврора». Также идет продуктивное взаимодействие с разработчиками программных решений — от мессенджеров до операционных систем.

Редакция подразделения «Наука» за последние полтора года завоевала авторитет аудитории. Поднимаемые темы вызывают огромный интерес у читателей. Еженедельно выходит до трех материалов по разной научной тематике — от археологии до астрономии, естественных наук и технологий.