Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения

Счетная палата обнаружила, что почти все закупленные для переписи населения в 2021 г. планшеты лежат на складах. На них потратили 9 млрд руб. Речь о сотнях тысяч устройств. Росстат это подтвердил, но опроверг данные Счетной палаты о том, что готовит новую закупку электроники для очередной переписи в 2027 г.

Склады переполнены

Счетная палата России в результате аудита целевого использования бюджетных средств, выделенных территориальным подразделениям Росстата на закупку и содержание имущества, обнаружила на складах ведомства огромное количество планшетов, закупленных для проведения переписи населения в 2021 г. Как пишет РБК, из общего числа планшетов (более 390 тыс.) более 80% лежат на полках в различных территориальных подразделениях Росстата в упакованном виде.

Закупка Росстатом этих планшетов обошлась в 9 млрд руб., и это сотни тысяч устройств, отмечено в результатах проведенного Счетной палатой аудита. В них также отмечено, что, имея в наличии огромное количество фактически новых планшетов, Росстат намерен провести дополнительную масштабную закупку электроники для проведения всероссийской сельскохозяйственной переписи. Это мероприятие назначено на 2027 г.

Всероссийская перепись населения длилась ровно месяц и прошла в период с 15 октября по 14 ноября 2021 г. Это первая в истории России перепись населения, которая проходила в режиме онлайн – можно было не ждать обходчиков и заполнить переписной лист на «Госуслугах».

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан Планшеты для переписи были закуплены в большом количестве

Те, кто звонил в дверь в рамках переписи, должны были использовать планшеты российского производства с установленной на них российской ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа» (принадлежит «Ростелекому»). На перепись в бюджете страны было заложено 33 млрд руб.

Признание зафиксировано

Росстат отрицает сведения Счетной палаты о предстоящей закупке новых гаджетов для переписи в 2027 г. В то же время он подтвердил, что закупленные для переписи населения в 2021 г. действительно лежат на складах.

У Росстата есть официальное объяснение тому, почему 80% приобретенных устройств для столь важного в масштабах страны мероприятия оказались никому не нужны. В ведомстве подчеркнули, что часть планшетных компьютеров, что в итоге даже не были распакованы, в дальнейшем будут использоваться «для внутренних обследований», пишет РБК. В Росстате также добавили, что часть планшетов хранятся на складах в ожидании передачи другим учреждениям.

Купить и положить на полку

По оценке Счетной палаты, Росстат приобрел почти 392 тыс. планшетов приблизительно на 9,2 млрд руб. в период с 2011 до 2020 гг. Они закупались для различных статистических обследований.

Отчет гласит, что на 1 сентября 2024 г. Росстат использовал лишь 4,5% общего объема закупленных планшетов или 17,7 тыс. 42,7 тыс. устройств (10,9%) он передал другим организациям, 318,5 тыс. устройств (81,2%) переместил на склад, где сейчас лежат в заводских коробках.

Скриншот публикации в официальном Telegram-канале РБК, в которой говорится о том, что планшеты даже не были распакованы. На скриншоте нет отметок о редактировании

Важно отметить, что отчет Счетной палаты не приводит данные по 3,3% закупленных планшетов. Также в нем нет информации о том, сколько гаджетов за последние годы было списано или пришло в негодность.

Согласно отчету, основной объем закупок планшетов пришелся всего лишь на один год за весь период. Это 2020 г., когда Росстат купил у «Ростелекома» 359,9 тыс. компьютеров на 8,4 млрд руб.

Эксперты счетной палаты указали, что программное обеспечение планшетов пригодно исключительно для переписи населения (для этих целей планшеты и приобретались), и что потребуется обновление системы, чтобы сделать компьютеры более универсальными. Это повлечет дополнительные финансовые затраты и усложнит процедуру передачи планшетов другим органам государственной власти и организациям.

По словам собеседника РБК, знакомого с процессами проведения переписи и закупки планшетов, ОС «Аврора», на которой работают планшеты, «подходит далеко не всем учреждениям». Он добавил, что устройства этих организаций работают на других программных платформах, вследствие чего «не получается полностью передать оставшиеся устройства»,

Собеседник РБК также подчеркнул, что Росстату невыгодно хранить такое большое количество устройств, так как это «не два ящика черешни».

Где проводился аудит

Под аудит Счетной палаты попали всего два территориальных отделения Росстата – по Дагестану, а также по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Выяснилось, что планшетные компьютеры вкупе с недвижимостью – это основная часть имущества обоих подразделений – в пределах 73,7%.

Для этих подразделений Росстат закупил десятки тысяч планшетных компьютеров в период с 2013 по 2020 г. в рамках подготовки к предстоявшей на тот момент переписи населения. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области было приобретено 19,1 тыс. планшетов общей стоимостью 442,3 млн руб., а в Дагестане 8,4 тыс. гаджетов, оцененных в сумме в 197,3 млн руб.

«При этом часть указанных планшетов по состоянию на 1 сентября 2024 г. не используется и хранится в заводских коробках. Так, в текущей деятельности Дагестантстатом используется 108 планшетов обшей стоимостью 2,5 млн руб., Петростатом — 760 планшетов общей стоимостью 17,7 млн руб.», – указано в отчете Счетной палаты.

В отчете также отмечено, что это касается не только Дагестантстата и Петростата. Аналогичная ситуация сложилась во всех подразделениях Росстата.

Путаница с поставщиками

Первоначально планировалось, что перепись населения 2021 г. будет проводиться с использованием китайских планшетов, и «Ростелеком» даже запустил соответствующий тендер. Но в 2019 г. ситуация изменилась – теперь требовались только российские планшеты с российским ПО, так что тендер на китайские компьютеры пришлось отменить.

Для нужд переписи «Ростелеком» должен был отгрузить планшеты на «Авроре». Поставщиками 360 тыс. компьютеров стали две российские компании – «Аквариус» и «БайтЭрг».

«Росстат закупил такое число планшетов, которое было необходимо для нужд переписи, – сообщил РБК осведомленный о процессе организации переписи населения и закупок планшетов источник. – Затем Росстат оставил себе то количество, которое ему нужно для различных обследований, а оставшиеся устройства отправил на хранение до передачи в другие учреждения».

Купил сам – поделись с другими

В Росстате заявили РБК, что для переписи было закуплено 359 тыс. планшетов в 2020-2021 гг., и что 60 тыс. уже передано другим организациям или находятся в процессе этой передачи. «Например, они будут использоваться во всех регионах России для проверки электронных охотничьих билетов в соответствии с изменениями в законодательстве в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, которые вступили в силу с 1 января 2025 г», – сказали изданию представители ведомства.

Часть планшетов Росстат отправляет в образовательные, социальные и благотворительные учреждения. Наряду с ними устройства передаются в различные госучреждения новых регионов.

Никаких новых закупок

Отчет о проведенном Счетной палатой аудите гласит, что в 2016 г. Росстат потратил 653 млн руб. на закупку 20,3 тыс. планшетов в рамках подготовки к поведению всероссийской сельхоз-переписи, назначенной на 2027 г. То есть закупка состоялась за 10 лет до проведения мероприятия.

Эксперты Счетной палаты отдельно остановились на этом, отметив, что к моменту проведения переписи фактический возраст планшетов может не позволить их использовать в целях, для которых они приобретались. Также они обратили внимание, что бюджет всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 г. – 27,9 млрд руб. на три года, из которых 6,9 млрд руб. будут потрачены на закупку 102,2 тыс. новых планшетов, несмотря на то, что сотни тысяч устройств находятся на складах Росстата с переписи 2021 г.

Росстат отрицает данные Счетной палаты о новой закупке планшетов. «В настоящее время в обследованиях Росстата активно применяются существующие планшеты, и ведомство не планирует покупку новых электронных устройств, в том числе и для проведения сельскохозяйственной переписи», – заявили РБК в Росстате.

Дополнение

Примерно через три часа после публикации этого материала, Росстат опубликовал в своем Telegram-канале заявление, о том, что во время переписи населения в 2020 г. «почти 270 тысяч (планшетов - прим. CNews) выдали в пользование переписчикам. Порядка 45 тысяч – контролерам и еще 45 тысяч – инструкторам на стационарных участках и ещё менее 1% были в запасе».