Путин поручил создать в России новый класс воздушного пространства. Там разрешат летать БПЛА

Небо над Уралом, Сибирью и Дальним Востоком может быть открыто для полетов гражданских беспилотников. Эти территории могут отнести к новому классу воздушного пространства, создать который поручил Путин для форсирования развития БАС в стране.



Открытое небо

В России могут создать новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников. Это предложил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации, пишут «Ведомости».

В лету 2025 г. должны быть определены разрешенные высоты для полетов. Нужно также разработать требования к эксплуатации устройств, которые должны быть максимально упрощены. Доступ к воздушным эшелонам нужно сделать гибким для разных типов БПЛА.

Открытие неба для гражданских беспилотников в безопасных регионах с соблюдением других необходимых условий Путин назвал «принципиальным вопросом для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции».

Единая Россия По словам Президента, России необходимо опережающее развитие отрасли БАС

Большая часть регионов России ввела запрет на использование беспилотников осенью 2022 г. В июне 2023 г. Минтранс сообщил на своем сайте о том, что Постановлением Правительства с первого марта 2024 г. для гражданских дронов будут упрощены процедуры организации полетов, но некоторые ограничения останутся — летать можно только на высоте до 150 м, только в светлое время суток и в пределах прямой видимости внешнего пилота, не залетая в запретные зоны, которые будет определять Минтранс.

Возможные зоны свободных полетов

Пространство, которое необходимо для полетов беспилотников, составляет 300-500 м, считает генеральный директор компании «Летающие грузовики» Антон Блик.

Они активно применяются для мониторинга, например, газопроводов или линий электропередачи, для поиска пропавших людей, а также в сельском хозяйстве, пояснил эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев. Другие гражданские сферы применения, по словам гендиректора группы компаний «ST IT» Антона Аверьянова, — видеосъемка, работы по разметке территории, контроль состояние полей в аграрном комплексе.

Регионами, которые могут попасть в список территорий с «подходящими условиями» для внедрения БПЛА Блик назвал Север, где сконцентрирована нефтяная отрасль, и сельхоз районы, находящиеся на достаточном удалении от зоны СВО, например, Волгоградская область. Генеральный директор компании «Флай Дрон», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Никита Данилов считает, что открыть для полетов можно было бы воздушное пространство Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Как обеспечить защиту

Данилов полагает, что открытие для дронов неба за Уралом не привело бы к проблемам с обеспечением безопасности, а в ряде регионов европейской части страны обеспечить безопасность можно было бы масштабированием антидронных систем.

В стране уже в целях безопасности регламентирована работа авиационных систем, отметил Камнев. Есть системы навигации, например, ГЛОНАСС, системы передачи сигналов телеметрии и связи с органами управления воздушным движением. С первого марта 2026 г., по его данным, будут внедряться более сложные решения (с возможностью перехвата управления БАС в случае нарушения ею режимов работы), над этим работают не менее 10 ИТ-компаний совместно с Минпромторгом.

Производство БПЛА

К 2035 г. российский рынок беспилотников может достичь объема более одного млн единиц, пишет издание. В конце 2023 г. Минпромторг заявлял, что к 2030 г. объем российского рынка дронов без учета образовательных должен составить 46,23 тыс. единиц.

На сегодняшний день в России уже работают 15 центров производства БПЛА, а в течение 10 лет появится еще порядка 48 новых, заявил Путин на совещании. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Самарской и Томской областях, в Пермском крае, а также в Удмуртии и Татарстане.

На создание одного научно-производственного центра (НПЦ) может потребоваться от одного до четырех млрд руб., оценивает Камнев. В 15 регионах, где заявлены наиболее масштабные центры, инвестиции составляют от четырех до 10 млрд руб., сказал он.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявлял о проекте производства беспилотников в его регионе (разработка, тестирование и серийное производство) стоимостью 19 млн руб. В январе 2025 г. CNews писал о начале выпуска литий-ионных аккумуляторов для БАС в НПЦ в Тольятти. Инвестиции составили 1,3 млрд руб.

В декабре 2024 г. в распоряжении CNews оказался национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Документ предполагает затраты в размере 898,4 млрд руб. за период c 2024 по 2030 г. Из этой суммы федеральный бюджет потратит 696,9 млрд руб., бюджеты субъектов федерации — 143,5 млрд руб., внебюджетные источники — 92,5 млрд руб.