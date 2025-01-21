Цены на ПК и смартфоны в России с начала года взлетели на 15%. Подешевели только макбуки

Бытовая электроника в России встретила новый год ростом цен. Так, настольные ПК подорожали в среднем на 21%, смартфоны — на 16%, ноутбуки — на 15%. Аналитики предсказывают, что рост продолжится.



Электроника поднялась в цене

К началу 2025 г. цены на компьютеры и смартфоны в России выросли на 15-25% в зависимости от типа устройства, бренда и конфигурации, пишут «Известия» по данным источников среди продавцов и аналитиков рынка.

Ноутбуки в среднем подорожали на 15%, а игровые — на 25%. Из крупных мировых марок лэптопы Asus выросли в цене на 12,3%, Acer — на 15,4%, HP — на 30,9%. При этом устройства от Apple подешевели на 7,5%.

Рост цен коснулся и смартфонов (плюс 16%), и настольных ПК (плюс 21%), сказал пишет издание.

Причины роста

Увеличение стоимости газета связывает с повышением курсов основных мировых валют к рублю, ставки ЦБ, долларовой стоимости компьютерных комплектующих на мировом рынке.

«М.Видео-Эльдорадо» В России есть множество причин для удорожания электроники

В октябре 2024 г. CNews писал о прогнозах роста цен на электронику в началу 2025 г. Тогда эксперты говорили и о других влияющих факторах, например, об усложнении логистики, так как Россия окружена санкциями.

Санкции вызывают еще одну причину удорожания — иностранные банки отказываются от проведения платежей из России, что вынуждает дистрибьюторов искать новые схемы передачи денег поставщикам из-за рубежа.

Есть и причина роста цен, которая не связана с ситуацией, в которой находится страна — это общемировой рост цен на комплектующие.

В 2024 г. цены уже поднимались на 10–15%. В августе 2024 г. ФАС отправила в ДНС, «М.Видео» и «Ситилинк» предложение самостоятельно регулировать цены на электронику для предотвращения их очередного скачка. По мнению ведомства, такая практика позволит повысить доступность товаров и окажет положительное влияние на рынок.

Прогноз на дальнейшее повышение

В 2025 г. продавцы электроники ждут нового повышения ее стоимости. Представители «М.Видео–Эльдорадо» отметили, что новые поколения процессоров, видеокарт, оперативной памяти, которые ставятся в ноутбуки последних моделей, всегда стоят дороже предыдущего поколения.

«В 2025 г. налог на прибыль увеличился с 20% до 25%, что добавит 1% (максимум 2%) к розничной цене ноутбука. В настоящий момент потребитель склонен ограничивать дополнительные траты, предпочитая держать свободные денежные средства на вкладах и депозитах. Таким образом, в начале 2025 г. роста продаж на рынке не ожидается», — сказала руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина.

«Снижение ключевой ставки ЦБ, например, на пять п.п. приведет к снижению стоимости электроники примерно на 5%. Но если “закручивание гаек” в плане логистики, блокировки платежей, а также увеличение курса валют сохранят такую же динамику, как и в прошлом году, можно прогнозировать увеличение на 10%», — считает сотрудник одного из дистрибьюторов электроники.

Возможно, гаджетов низкого и среднего сегмента рост цен коснется в меньшей степени, но что касается премиального (от 100 тыс. руб.), то увеличение может составить 10–20%, полагает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.