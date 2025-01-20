Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января

Подать заявку на участие в общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными можно будет до 31 января 2025 года — сроки продлили на неделю по многочисленным просьбам участников. В апреле признанные эксперты в области машинного обучения и искусственного интеллекта, которые входят в состав жюри соревнования, наградят лучшие проекты. Призовой фонд новой номинации — конкурса научных статей по ИИ — составит 3 000 000 рублей.

Дополнительная неделя на подачу заявки

CNews и спонсор проекта ВТБ продлевают прием заявок на получение ежегодной общероссийской кросс-отраслевой премии в области ИИ и анализа данных Data Fusion Awards 2025. Заполнить форму на сайте и отправить презентацию, посвященную проекту, можно будет до 31 января 2025 года включительно.

Миссия конкурса — определение качественно новых модельных подходов к интеграции межотраслевых данных, поддержка развития технологий анализа данных и ИИ и популяризация передовых научных разработок. Жюри номинирует на премию лучшие проекты компаний, госучреждений и образовательных организаций, в которых применен подход Data Fusion — он подразумевает объединение данных, алгоритмов машинного обучения и синергию процессов для трансформации процесса анализа данных.

Прием заявок на премию продлен

«Премия Data Fusion Awards имеет большое значение для развития технологий анализа данных и искусственного интеллекта. Она способствует популяризации передовых научных разработок и определению новых подходов к интеграции межотраслевых данных. Это помогает улучшать качество обслуживания клиентов, оптимизировать бизнес-процессы и принимать более обоснованные решения на основе анализа больших объемов информации из разных источников. Отдельно хочу отметить, что премия поддерживает проекты компаний, госучреждений и образовательных организаций. Такой подход способствует обмену опытом и знаниями между различными секторами, а также стимулирует развитие технологий в области Data Fusion», — сообщил Максим Коновалихин, руководитель Департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ.

Напомним, премия Data Fusion Awards была запущена в 2021 г., и состоится в четвертый раз. Среди победителей прошлых лет — крупные организации из самых разных отраслей: «Авито», VK Tech, «Росатом», «Норникель», «Роскосмос», «Газпромнефть», Московская биржа, «Северсталь диджитал», «Магнит», «Русагро тех», «Вымпелком», «Альфа-банк», МФТИ, «Сколтех» и другие.

Пять номинаций

Сбор заявок проходит с 18 декабря 2024 г. по 31 января 2025 г. на сайте премии. Отбирать лучшие проекты члены жюри будут в четырех номинациях: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе», «Технологии Data Fusion» и «Data Fusion в образовании» (подноминации «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»).

Нововведением года стала пятая номинация, организованная совместно с Институтом искусственного интеллекта МГУ, — «Научный прорыв года в ИИ». Жюри ждут от участников научные статьи по разнообразным направлениям искусственного интеллекта, включая математический аппарат ИИ, алгоритмы оптимизации, машинное и глубокое обучение, нейроморфные вычисления, робототехнику, объяснимый ИИ и другие Призовой фонд конкурса составит 3 000 000 рублей, будут выбраны три победителя. Подать заявку можно на сайте.

В работе жюри в 2025 г. примут участие эксперты в области технологий больших данных и ИИ, среди которых руководитель директор Центра ИИ «Сколтеха», профессор, руководитель научной группы AIRI Евгений Бурнаев, руководитель направления ИИ «Холдинга Т1» Сергей Голицын, научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, профессор РАН, гендиректор AIRI, профессор «Сколтеха» Иван Оселедец, заместитель исполнительного директора — директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по управлению данными Х5 Тигран Саркисов, генеральный директор «Холдинга Т1» Алексей Фетисов, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелеком» и руководитель ИТ-кластера Дарий Халитов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

В оценке научных статей также примут участие Дмитрий Ватолин, руководитель лаборатории «Интеллектуального анализа видео» Института ИИ МГУ, заведующий лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК МГУ им М.В. Ломоносова, Антон Конушин, программный директор фонда «Интеллект», руководитель группы «Пространственный интеллект» AIRI, старший научный сотрудник ВМК МГУ, Константин Воронцов, руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» Института ИИ МГУ, профессор РАН, МГУ и МФТИ.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках конференции Data Fusion в Москве 16-17 апреля 2025 г.

Подробная информация об условиях конкурса на сайте.