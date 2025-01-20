Госструктуры впали в зависимость от иностранных серверов и СХД и не спешат бороться с ней. В приоритете американская продукция

Спустя три года после ухода иностранных брендов техники российские госучреждения по-прежнему чаще закупают иностранные серверы и системы хранения данных, нежели российские, несмотря на политику импортозамещения. Аналогичная ситуация наблюдается и компаниях с госучастием. Основная проблема российских СХД – в несовершенном ПО на фоне иностранных решений. На его «починку» потребуются миллиарды рублей.

Зачем отечественное, когда есть иностранное

Российские госучреждения по итогам 2024 г. продемонстрировали свою приверженность иностранной технике, по крайней мере, в сегментах серверов и систем хранения данных (СХД). Одна из главных причин – в слабом ПО по сравнению с иностранными аналогами.

Как пишет «Коммерсант», на первом месте по закупкам стоит техника американских компаний Dell, HPE, IBM и ряда других, и это несмотря на то, что в России есть несколько крупных отечественных поставщиков серверного оборудования. Также все три перечисленные американские компании официально покинули российский рынок и даже уничтожили местные представительства.

По информации издания, за 2024 г. закупки серверов и СХД госструктурами (закупки по 44-ФЗ показали 5-процентное сокращение по сравнению с 2023 г. В общей сложности таких закупок было всего 4700. Однако если рассматривать рынок с точки зрения денег, то налицо, напротив, рост, притом сразу 10-процентный – до 35,7 млрд руб. (статистика сервиса «Контур.Закупки»).

В то же время количество тендеров, проводимых по 223-ФЗ (компании с госучастием), за тот же период показало 9-процентный рост до 4600. В деньгах этот рынок вырос на те же 9%, составив 27,9 млрд руб.

Стоит отметить, что российского в отечественных серверах и СХД не так уж много. В России нет своего производства оперативной памяти, жестких дисков, твердотельных накопителей и флеш-памяти для них, как нет и полноценных аналогов современных серверных процессоров AMD и Intel.

Лидеры рынка

Ссылаясь на другого неназванного агрегатора торгов, «Коммерсант» пишет, что чаще всего госучреждения и компании с госучастием в 2024 г. приобретали китайские и американские серверы, но не российские. В лидерах рынка – Dell, HPE и Lenovo.

Что касается систем хранения данных, то здесь к американским и китайским присоединились еще и японские. Активнее всего в 2024 г. госструктуры покупали СХД производства Dell, Fujitsu, IBM, HPE. Абсолютные цифры издание не приводит.

Продукция российских вендоров без своего покупателя тоже осталась, но по объемам поставок по 44-ФЗ и 223-ФЗ она пока не может тягаться с иностранными. В лидерах – СХД и серверы Fplus, Nerpa, Yadro и «Аквариус».

Главная проблема

Сокращение закупок серверов и СХД по 44-ФЗ и 223-ФЗ наблюдается с начала 2022 г. – оно началось сразу после бегства из России иностранных поставщиков. В первой половине 2022 г. их объемы упали почти вдвое год к году.

В тот же период госструктуры и компании с госучастием начали обращать более пристальное внимание на российское серверное оборудование. Однако спустя почти три года тотальный отказ от иностранных серверов и СХД по-прежнему не наблюдаются.

Отечественные экспертов среди производителей компьютерной техники не сомневаются, что иностранное «железо» лучше отечественного по целому ряду спецификаций. Такого мнения придерживается, в частности, директор компании «Промобит» (производитель вычислительной техники под брендом Bitblaze) Максим Копосов.

По его словам, главная проблема российских систем хранения данных кроется в программном обеспечении, а также в «недостатке узкоспециализированных аппаратных решений. «Иностранные компании вкладывают в развитие ПО, которое ускоряет работу СХД и увеличивает их отказоустойчивость. В России такое ПО на крайне низком уровне», – подчеркнул Копосов. По его подсчетам, разработка аналогичных программ затянется на три года и потребует крупных системных инвестиций – примерно 3-4 млрд руб.

Кому доверить ценную информацию

Максим Копосов озвучил «Коммерсанту» еще один тезис, связанный с использованием российских серверов и систем хранения данных в отечественных госкомпаниях и госструктурах. Он отметил, что эти учреждения до сих пор не могут доверить российским устройствам хранение наиболее ценной информации, предпочитая размещать ее памяти иностранного «железа»

«Российским серверам и СХД отдаются места под относительно незначительную информацию, тогда как под критическую компании ставят иностранную технику», – сказал изданию Копосов. Но при этом он сделал акцент на том, что «за последний год доверие к отечественным решениям повысилось».

Также Копосов полагает, что в перспективе ближайших нескольких лет доля иностранного серверного «железа» в России будет снижаться на фоне наращивания мощностей отечественными производителями.

Противоположное мнение

Руководитель консорциума российских разработчиков систем хранения данных (РосСХД) Олег Изумрудов сообщил изданию, что закупки госкомпаний и госструктур в 2023–2024 гг. «уже преимущественно состоят из российских серверов и СХД». Аналогичного мнения придерживается и коммерческий директор производителя электроники Fplus Сергей Трюхан. «В 2023 г. мы еще видели, что отечественное оборудование приобреталось для выполнения KPI, но итоги 2024 г. свидетельствуют о росте доверия к российскому продукту», – сказал «Коммерсанту» Сергей Трюхан.