CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране

Microsoft ушла из России почти три года назад, но ее софт для управления проектами MS Project по-прежнему на первой строчке по востребованности в стране. Сбросить его хотя бы на второе место пока не под силу ни российским аналогам, ни ПО с открытым исходным кодом. Однако прогресс в этом все же есть, хотя на полный отказ от MS Project могут уйти годы.

Без Microsoft никуда

Отечественные компании массово оказались в зависимости от американского ПО для управления проектами. Как пишут «Ведомости», по итогам 2024 г. самым востребованным программным комплексом в этой сфере стал Microsoft Project, и это при том факте, что в России есть немало отечественных аналогов и решений с открытым исходным кодом.

Кроме того, Microsoft официально ушла из России в марте 2022 г., почти три года назад, и в течение всех этих лет едва ли не ежемесячно наносит новые удары по своим российским клиентам, особенно корпоративным. Но при всем этом доля MS Project по-прежнему составляет в пределах 43%, приводит издание статистику компании «Мой Офис», что делает это ПО лидером в своей отрасли.

Российские разработчики ПО, в каталогах которых есть аналоги MS Project, тоже подтвердили изданию информацию о лидерстве Microsoft в сегменте программных инструментов разработки проектов. На это указали, в частности, компании Directum, Naumen и «Нетрика».

Импортозамещение идет

Несмотря на свое лидерство, Microsoft стремительно теряет долю рынка. Если в начале 2022 г. у MS Project было около 80%, то к концу 2024 г. осталось лишь 43%. Но даже с такими показателями она Microsoft остается на первом месте.

mic6.jpg

Angel Bena / Pexels
Российский бизнес в ближайшие годы с зависимостью от софта Microsoft не справится

Альтернатив у MS Project в России много. В их числе, например, ПО «Гранд-смета», которое используется для управления строительными проектами и сметным учетом, Directum Projects, Spider Project, Advanta, Naumen Project Ruler, «ПМ Форсайт» и Visary Project.

Также в этот список менеджер по развитию бизнеса компании «Мой Офис» Алексей Дмитриев добавил приложение «: управление проектами». Он также сообщил изданию, что «Мой Офис» работает над собственным аналогом MS Project со схожей функциональностью релиз предварительно запланирован на I квартал 2025 г. (1 января – 31 марта).

Море пользователей

По информации «Ведомостей», без MS Project по-прежнему не могут обойтись организации из самых отраслей российской экономики. Это в первую очередь компании из сфер энергетики и строительства.

Как сообщила изданию старший менеджер практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт консалтинг» Дилара Ижбердеева, в пределах 15% компаний из топливно-энергетического комплекса продолжают пользоваться MS Project по ранее приобретенным лицензиям.

Таких компаний становится все меньше – с течением времени они переходят на другие решения, притом не только российские. В качестве альтернативы MS Project некоторые компании предпочитают открытые решения, отметила Ижбердеева и привела в пример утилиту ProjectLibre с открытым исходным кодом.

В числе тех, кто меньше всего зависит от MS Project – российский госсектор. Как сообщил изданию глава практики комплексной цифровизации процессов Naumen Никита Кардашин, в госструктурах «MS Project применяют в меньшей степени, там скорее используют российские аналоги».

Но связано это в первую очередь с действующим законодательством – 1 января 2025 г. российским госорганам и компаниям с госучастием запрещено использовать зарубежное ПО объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Придется немного потерпеть

Одна из причин того, что у MS Project по-прежнему нет равных по популярности в России – это сила привычки. Как сообщил изданию директор по цифровизации застройщика ГК «Основа» Роман Налепов, сотрудники компаний в строительной отрасли в течение длительного времени обучались и работали именно в софте Microsoft, включая Project.

Впрочем, эти компании постепенно тестируют отечественные заменители, утверждает Налепов. Однако, по его словам, российским фирмам потребуется не один год, чтобы полностью отказаться от MS Project в пользу альтернативных решений.

Согласно прогнозам Налепова, компании в России для управления проектами будут пользоваться MS Project еще в течение пяти-семи лет. Он также отметил, что нынешние выпускники вузов тоже не обучались работе в российском ПО.

Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники рынка отметили, что у MS Project много преимуществ перед конкурентами. К ним они отнесли хорошо проработанное клиентское приложение с развитыми возможностями, а также интеграцию с другими продуктами Microsoft, включая ПО для работы с электронными таблицами Excel и корпоративным мессенджером Teams. В своих сегментах этот софт тоже занимает лидерские позиции.

Отдельно собеседники издания указали на тот факт, что многие компании не готовы отказаться от MS Project в пользу альтернатив по причине нежелания вкладывать время деньги на переобучение сотрудников.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом

Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%

Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 2025

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще