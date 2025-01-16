Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране

Microsoft ушла из России почти три года назад, но ее софт для управления проектами MS Project по-прежнему на первой строчке по востребованности в стране. Сбросить его хотя бы на второе место пока не под силу ни российским аналогам, ни ПО с открытым исходным кодом. Однако прогресс в этом все же есть, хотя на полный отказ от MS Project могут уйти годы.

Без Microsoft никуда

Отечественные компании массово оказались в зависимости от американского ПО для управления проектами. Как пишут «Ведомости», по итогам 2024 г. самым востребованным программным комплексом в этой сфере стал Microsoft Project, и это при том факте, что в России есть немало отечественных аналогов и решений с открытым исходным кодом.

Кроме того, Microsoft официально ушла из России в марте 2022 г., почти три года назад, и в течение всех этих лет едва ли не ежемесячно наносит новые удары по своим российским клиентам, особенно корпоративным. Но при всем этом доля MS Project по-прежнему составляет в пределах 43%, приводит издание статистику компании «Мой Офис», что делает это ПО лидером в своей отрасли.

Российские разработчики ПО, в каталогах которых есть аналоги MS Project, тоже подтвердили изданию информацию о лидерстве Microsoft в сегменте программных инструментов разработки проектов. На это указали, в частности, компании Directum, Naumen и «Нетрика».

Импортозамещение идет

Несмотря на свое лидерство, Microsoft стремительно теряет долю рынка. Если в начале 2022 г. у MS Project было около 80%, то к концу 2024 г. осталось лишь 43%. Но даже с такими показателями она Microsoft остается на первом месте.

Angel Bena / Pexels Российский бизнес в ближайшие годы с зависимостью от софта Microsoft не справится

Альтернатив у MS Project в России много. В их числе, например, ПО «Гранд-смета», которое используется для управления строительными проектами и сметным учетом, Directum Projects, Spider Project, Advanta, Naumen Project Ruler, «ПМ Форсайт» и Visary Project.

Также в этот список менеджер по развитию бизнеса компании «Мой Офис» Алексей Дмитриев добавил приложение «1С: управление проектами». Он также сообщил изданию, что «Мой Офис» работает над собственным аналогом MS Project со схожей функциональностью релиз предварительно запланирован на I квартал 2025 г. (1 января – 31 марта).

Море пользователей

По информации «Ведомостей», без MS Project по-прежнему не могут обойтись организации из самых отраслей российской экономики. Это в первую очередь компании из сфер энергетики и строительства.

Как сообщила изданию старший менеджер практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт консалтинг» Дилара Ижбердеева, в пределах 15% компаний из топливно-энергетического комплекса продолжают пользоваться MS Project по ранее приобретенным лицензиям.

Таких компаний становится все меньше – с течением времени они переходят на другие решения, притом не только российские. В качестве альтернативы MS Project некоторые компании предпочитают открытые решения, отметила Ижбердеева и привела в пример утилиту ProjectLibre с открытым исходным кодом.

В числе тех, кто меньше всего зависит от MS Project – российский госсектор. Как сообщил изданию глава практики комплексной цифровизации процессов Naumen Никита Кардашин, в госструктурах «MS Project применяют в меньшей степени, там скорее используют российские аналоги».

Но связано это в первую очередь с действующим законодательством – 1 января 2025 г. российским госорганам и компаниям с госучастием запрещено использовать зарубежное ПО объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Придется немного потерпеть

Одна из причин того, что у MS Project по-прежнему нет равных по популярности в России – это сила привычки. Как сообщил изданию директор по цифровизации застройщика ГК «Основа» Роман Налепов, сотрудники компаний в строительной отрасли в течение длительного времени обучались и работали именно в софте Microsoft, включая Project.

Впрочем, эти компании постепенно тестируют отечественные заменители, утверждает Налепов. Однако, по его словам, российским фирмам потребуется не один год, чтобы полностью отказаться от MS Project в пользу альтернативных решений.

Согласно прогнозам Налепова, компании в России для управления проектами будут пользоваться MS Project еще в течение пяти-семи лет. Он также отметил, что нынешние выпускники вузов тоже не обучались работе в российском ПО.

Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники рынка отметили, что у MS Project много преимуществ перед конкурентами. К ним они отнесли хорошо проработанное клиентское приложение с развитыми возможностями, а также интеграцию с другими продуктами Microsoft, включая ПО для работы с электронными таблицами Excel и корпоративным мессенджером Teams. В своих сегментах этот софт тоже занимает лидерские позиции.

Отдельно собеседники издания указали на тот факт, что многие компании не готовы отказаться от MS Project в пользу альтернатив по причине нежелания вкладывать время деньги на переобучение сотрудников.