Российские власти потратили на цифровизацию Евразийского более полумиллиарда рублей

НИИ «Восход» станет исполнителем работ по созданию интеграционного шлюза российского сегмента интегрированной информационной системы ЕАЭС, хотя ранее Минцифры досрочно расторгло с данным предприятием контракт на проведение соответствующих работ. Общие затраты России на цифровизацию ЕАЭС в 2019-2024 гг. составили 580 млн руб.

Как НИИ «Восход» пытается сделать интеграционный шлюз для российского сегмента ЕАЭС

Госпредприятие НИИ «Восход», подведомственное Минцифры, оказалось победителем электронного конкурса на оказание услуг по техническому сопровождению и обеспечению функционирования государственной информационной системы интеграционного шлюза (ГИС ИШ) национального сегмента РФ интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭК). Конкурс проводился Минцифры.

Поскольку заявка НИИ «Восход» признана соответствующей требованиям, контракт планируется заключить с данным предприятием. Сумма контракта составит 37,3 млн руб., следует из данных ЕИС (единая информационная система) «Закупки».

Открытый тендер на выполнение работ по подготовке в 2024 г. компонентов национального сегмента РФ интегрированной информационной системы ЕАЭС к вводу в эксплуатацию Минцифры проводило в мае 2024 г. Начальная стоимость составляла 59,3 млн руб., но размещение было отменено.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Общие затраты России на цифровизацию ЕАЭС в 2019-2024 гг. составили 580 млн рублей

Еще раньше, в 2023 г., Минцифры проводило открытый конкурс на выполнение работ по подготовке в 2023 г. компонентов национального сегмента РФ интегрированной информационной системы ЕЭАС к вводу в эксплуатацию.

Контракт также был заключен с НИИ «Восход», его сумма составила 42 млн руб. Однако затем, по соглашению стороны, он был расторгнут, сумма фактического исполнения составила 15,7 млн руб.

Для чего нужен интеграционный шлюз

ГИС ИШ состоит из следующих подсистем: процессинга сообщений; взаимодействия со СМЭВ (Система межведомственного взаимодействия); логирования; администрирования; взаимодействия с сегментами; обеспечения информационной безопасности; мониторинга информационного обмена, проходящего через ГИС ИШ. Подсистема процессинга сообщений предназначена для обеспечения транзакционности передачи сообщений из МЭВ в национальные сегменты государств-членов ЕАЭС и обратно, а также из ГИС ДТС (Государственная информационная система доверенной третьей стороны национального сегмента РФ интегрированной информационной системы ЕАЭС) в СМЭВ и обратно.

Интегрированная система ЕАЭС и ее российским сегмент

Согласно заключенному в 2014 г. Договору о создании ЕАЭС, информационное взаимодействие в рамках обеспечения интеграционных процессов во всех сферах, затрагивающих функционирование ЕАЭС, осуществляется с использованием интегрированной системы, представляющей собой организационную совокупность территориально распределенных государственных информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных органов, информационных ресурсов и информационных систем ЕАЭС, объединенных национальными сегментами государств – членов ЕАЭС и интеграционным сегментом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, регулятор ЕАЭС).

Интегрированная система ЕАЭС обеспечивает информационную поддержку по следующим направлениям: таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер; зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; зачисление и распределение антидемпинговых и компенсационных пошлин; статистика; конкурентная политика; валютная политика; интеллектуальная собственность; финансовые рынки; обеспечение деятельности органов ЕАЭС; макроэкономическая политика: промышленная и агропромышленная политика: обращение лекарственных средств и медицинских изделий.

В связи с этим в 2017 г. Правительство утвердило концепцию создания национального сегмента РФ интегрированной информационной системы ЕАЭС. Национальный сегмент должен обеспечить эффективное межгосударственное информационное взаимодействие уполномоченных органов и юридических лиц и формирование единого трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС. Государственным заказчиком было назначено Минцифры.

Информационно-технологическая архитектура национального сегмента должна включать в себя: единую СМЭВ, обеспечивающую интеграцию прикладных информационных систем, используемых уполномоченными органами в рамках реализации межгосударственного информационного взаимодействия, а также их подключение к интеграционной платформе интегрированной системы; интеграционный шлюз национального сегмента, обеспечивающий единую точку подключений единой СМЭВ к интеграционной платформе интегрированной системы; сервисы доверенной третьей стороны, обеспечивающие гарантии доверия при трансграничном обмене электронными документами, в том числе оформленными по утвержденным в соответствии с решения ЕЭК правилам и требованиями документирования и признаваемыми равными по юридической силе аналогичным документам на бумажном носителей, заверенным подписью либо подписью и печатью.

Основными функциями интеграционного шлюза национального сегмента являются: маршрутизация электронных сообщений между интеграционной платформой и информационными системами уполномоченных органов; гарантированная доставка сообщений при взаимодействии с интеграционным шлюзами национальных сегментов государств – членов ЕАЭС и интеграционным шлюзом ЕЭК; ведение журналов операций, выполняемых интеграционным шлюзом, для обеспечения контроля информационного взаимодействия, обработки возникающих нештатных ситуаций и возможности анализа осуществляемого взаимодействия: информационное взаимодействие с интеграционными шлюзами других сегментов и сервисами доверенной третьей стороны национального сегмента.

Затраты России на цифровую платформу ЕАЭС

Согласно федеральному проекту «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика», в 2019-2024 гг. из федерального бюджета должно было быть выделено 411 млн руб. на обеспечение подключения федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) к национальному сегменту РФ интегрированной системы ЕАЭС для реализации общих процессов ЕАЭС. Ответственным за реализацию данного мероприятия ведомством является Минцифры.

Все ФОИВ, участвующие в реализации общих процессов, введенных в 2021-24 гг., должны были быть подключены к данному сегменту. Также должны были быть обеспечены технологические условия для функционирования трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС и создана технологическая основа для формирования цифровой платформы ЕАЭС по оказанию межгосударственных электронных услуг физическим лицами и хозяйствующим субъектам с использованием государственных информационных систем уполномоченных органов.

Еще в 55 млн руб. было выделено в 2020 г. на создание сегмента базы международных актов ЕАЭС и нормативных правовых актов РФ, используемых в контрольно-надзорной деятельности, доступной в СМЭВ в режиме реального времени. А в 2019 г. 114 млн руб. было выделено на разработку и утверждение комплекса национальных документов, направленных на реализацию цифровой повестки ЕАЭС, в том числе утверждение Положения о координации, мониторинге отбора и продвижении продуктов и создание механизма отбора и поддержки проектов по внедрению цифровых технологий и платформ в пространстве ЕАЭС.

То есть всего на цифровую повестку ЕАЭС в рамках ЦГУ в 2019-2024 гг. было выделено 580 млн руб. в пресс-службе Минцифры не ответили на запрос CNews относительно хода работ по данному направлению.