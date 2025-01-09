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США запустили маркировку безопасности Cyber Trust для умных устройств

Белый дом объявил о запуске программы U.S. Cyber Trust Mark (в переводе «Знак американского кибердоверия»), предназначенной для маркировки кибербезопасности подключаемых к интернету устройств. Это добровольная программа маркировки, которую курирует Федеральная комиссия по связи (FCC).

Новая программа маркировки в США

Белый дом представил программу добровольной сертификации под названием U.S. Cyber Trust Mark для умных устройств. Как пишут журналисты Bleeping Computer, главная цель состоит в том, чтобы помочь американцам выбирать кибербезопасные товары в стране.

По данным американских властей, новая инициатива направлена на повышение прозрачности кибербезопасности и поможет потребителям в Соединенных Штатах принимать более осознанные решения при покупке умных гаджетов. Программа была разработана в сотрудничестве с FCC, которая на протяжении 18 месяцев проводила консультации с экспертами и утвердила правила сертификации.

С 2025 г. компании смогут отправлять свои устройства на тестирование, чтобы получить маркировку, подтверждающую соответствие стандартам безопасности Национального института стандартов и технологий (NIST) США. Программа охватывает широкий спектр гаджетов, включая детские мониторы, камеры видеонаблюдения и голосовые помощники.

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Wikipedia
Власти США запустили маркировку безопасности Cyber Trust для умных устройств

Ведь в настоящее время американцы все чаще сталкиваются с угрозами взлома своих устройств: от удаленного управления системами безопасности до записи личных разговоров через незащищенные камеры. Новый знак доверия станет ориентиром для покупателей, а также стимулом для производителей повышать безопасность своей продукции.

U.S. Cyber Trust Mark будет применяться по аналогии с EnergyStar: простой и понятный логотип поможет покупателям быстро понять, соответствует ли продукт современным стандартам кибербезопасности. Покупатели смогут отсканировать QR-код, расположенный рядом с этикеткой Cyber Trust, для получения дополнительных сведений о безопасности. Речь идет об инструкциях по изменению пароля, шагах по безопасной настройке устройства, информации об автоматических обновлениях и порядке доступа к ним, минимальном периоде поддержки продукта и уведомлениях, если производитель не предлагает обновления устройства.

Ранее администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) уведомляла производителей техники о том, что американцы обеспокоены ростом числа преступников. Хакеры удаленно взламывают домашние системы безопасности, чтобы незаконно открывать двери и незаконно записывать разговоры, другие же сливают в сеть интимные фото или требует выкуп за сохранение конфиденциальности самого контента.

Реакция игроков на рынке

Компании Amazon, BestBuy и другие крупные игроки уже выразили поддержку программе. Представитель Amazon отметил, что такая инициатива укрепляет доверие потребителей к умным устройствам, а в BestBuy отмечает важность информирования покупателей об уровне безопасности товаров. О своем участии в программе тогда заявили Amazon, Google, Best Buy, LG Electronics USA, Logitech и Samsung Electronics.

По мнению аналитиков Bleeping Computer, такая маркировка создаст дополнительное доверие к брендам и укажет, готовы ли производители поддерживать свои устройства обновлениями программного обеспечения (ПО).

Положительные факторы для рынка

Увеличение потребности в подключенных устройствах является ключевым фактором, стимулирующим рост рынка умных устройств США. Рост использования данной технологии в различных секторах, таких как автомобилестроение, здравоохранение, сельское хозяйство и умные дома, подчеркивает растущий спрос на устройства, способные легко собирать, передавать и анализировать данные.

Такие устройства, как смартфоны, носимые устройства, датчики и приводы, позволяют пользователям и предприятиям вводить данные в режиме реального времени, автоматизировать задачи и повышать производительность. Рост популярности подключенных устройств связан с ростом использования умных решений, направленных на повышение эффективности использования ресурсов, операционной эффективности и удовлетворенности клиентов.

Сдерживающие факторы для рынка

Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных создает значительные препятствия для расширения рынка. С ростом популярности умных устройств в потребительских приложениях наблюдается устойчивый рост числа подключенных устройств, что приводит к генерации большого объема данных. Киберпреступники имеют возможность проникать в ИТ-системы и использовать данные для кибератак.

Антон Денисенко

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