После прихода Трампа к власти электроника в США может подорожать на 25%, ноутбуки на 68%

Американская Ассоциация потребительских технологий спрогнозировала последствия реализации заявленных избранным Президентом США Дональдом Трампом планов по увеличению пошлин на импорт китайских товаров. Достичь заявленных целей по возвращению производства на территорию страны это не поможет, считают аналитики, зато цены на электронику вырастут на 26%-68%.



Прогноз роста цен на электронику в США

Импортные пошлины, которые обещал ввести избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) могут повысить стоимость ноутбука для американцев на 68%, пишет The Register, ссылаясь на прогноз Ассоциации потребительских технологий (Consumer Technology Association, CТА).

«Рост цен будет существенным, если поставщики переложат все более высокие издержки на конечных потребителей. Покупатели ноутбуков, планшетов и смартфонов почувствуют на себе наибольшие последствия», — говорится в отчете CТА.

Тарифы — это налог на американский бизнес и потребителей, заявил генеральный директор CTA Гэри Шапиро (Gary Shapiro).

Wikipedia За политику нового Президента США расплачиваться, вероятно, придется потребителям электроники

В начале ноября 2024 г. на выборах главы государства победу одержал Трамп — он уже был Президентом США с 2016 по 2020 гг. и запомнился жесткими мерами по отношению к КНР. В своих новых предвыборных речах Трамп неоднократно намекал на ужесточение давления на Китай.

Два возможных сценария

В новом исследовании CТА рассматриваются два сценария, предложенные новым президентом: введение глобального импортного тарифа в размере 10% (плюс 60% от этой суммы для Китая), а также повышение глобального импортного тарифа до 20% (плюс столько же для Китая).

В первом сценарии CTA предсказала, что цены на ноутбуки и планшеты для американских покупателей вырастут на 45%, игровые консоли подорожают на 40%; мониторы — на 31%; смартфоны — на 26%.

В случае реализации более жесткого второго сценария цены на ноутбуки и планшеты взлетят на 68%, на консоли — на 58%, мониторы будут стоить на 48% дороже, а смартфоны — на 40%.

Производство не вернется в США

Трамп также обещал обложить 25% пошлинами импорт из Канады и Мексики. Это своего рода продолжение его программы Make America great again («Сделать Америку снова великой»), которую он инициировал в 2016 г., но за четыре года у власти до конца так и не реализовал. Одна из заявленных целей — перенос производства максимального количества товаров, особенно техники, в пределы границ США.

Однако авторы отчета в этом сомневаются. Они считают, что производство просто переместится из Китая в другие страны, где работать дешевле, чем в США, и где действуют более низкие тарифы. Даже если бы производство вернулось в Америку, отрасль все равно зависела бы от китайских поставщиков комплектующих.

Кроме того, существует вопрос о введении симметричных мер против американских экспортеров. Канада, например, как сообщило в начале января 2025 г. издания The globe and mail, на фоне угроз со стороны Трампа ввести 25% налог на все ее товары уже составляет список ответных пошлин.

Торговая война с Китаем

Торговая война между США и Китаем, развязанная экс-президентом Трампом, не прекращается с 2018 г. Джозеф Байден (Joseph Biden) пошел по пути своего предшественника Трампа, что сильно ухудшило отношения между странами. При этом многие эксперты ждали от него прямо противоположных действий — укрепления взаимоотношений США и Поднебесной.

В декабре 2024 г. стало известно, что власти США ввели новый — уже третий по счету с начала 2022 г. — пакет технологических санкций в отношении КНР. Перечень мер, одобренных Министерством торговли США, предусматривает дальнейшее ограничение доступа китайского бизнеса к компонентам, необходимым для производства передовых интегральных микросхем и развития технологий искусственного интеллекта.

В мае 2024 г., как писал «Интерфакс», Администрация Байдена анонсировала повышение пошлин на ввоз в страну широкого круга китайских товаров. Пошлины для китайских полупроводниковых компонентов с 2025 г. будут подняты до 50% с 25%.

При этом министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила в конце декабря 2024 г., что «пытаться сдержать Китай — это глупая затея». Политика цитировал Tom's Hardware. Страна должна больше сосредоточиться на инвестициях во внутренние инновации, чем на применении запретов и санкций, сказала Раймондо.