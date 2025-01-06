CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

CNews поздравляет с Новым годом и Рождеством!

Редакция издания CNews поздравляет читателей с наступившим 2025 г. и с Рождеством!

Завершившийся 2024 г. стал еще одним успешным годом для российский ИТ-отрасли. Отечественный бизнес в сфере информационных технологий (ИТ) и телекома растет, справляясь с различными вызовами.

Осталось немало нерешенных вопросов, но задел положен и мы ждем новых побед в предстоящем году!

Прошедший год был успешным и для CNews. Главное — издание привлекает все больше читателей, размер нашей аудитории поставил рекорд и продолжает рост. Оставайтесь и дальше с нами!

hny700.jpg

Сnews
С наступившим с наступившим 2025 г. и с Рождеством!

Желаем, чтобы в наступившем 2025 г. сложности на вашем пути оборачивались новыми возможностями, и главное - чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы!

Редакция CNews поздравляет читателей с Новым годом и Рождеством и вернется к работе 8 января 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

Власти обязали «Яндекс» убрать с карт нефтеперерабатывающие заводы из-за атак дронов-камикадзе

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

«Софтлайн» заплатит почти полмиллиарда за разработчика Low-Code и No-Code решений для автоматизации бизнес-процессов

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

Взломан крупнейший мировой производитель военной и аэрокосмической техники. Сотрудники попались на простейшую уловку хакеров

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как поиграть в старые игры: лучшие мобильные эмуляторы и древние консольные хиты

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Показать еще

Наука

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз

Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием»
Показать еще