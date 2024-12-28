В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития начнет принимать заявки от российских разработчиков для создания ПО, обеспечивающего безопасное размещение груза в транспортных средствах. Софт будет использоваться странами ЕАЭС.

Держи ПО крепче

Как стало известно CNews, в России разработают ПО для безопасного размещения и крепления груза в транспортном средстве. Это следует из письма Минцифры, направленного разработчикам софта 24 декабря 2024 г. (копия есть в распоряжении CNews).

«Представляется, что внедрение данного программного обеспечения будет способствовать правильному и рациональному распределению груза в транспортном средстве, а также позволит обеспечить его крепление в соответствии с установленными стандартами, что в свою очередь повысит безопасность при перевозке и снизит количество ДТП, в том числе со смертельным исходом», — следует из письма Минцифры.

Проект будет профинансирован Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР). Заявки в фонд можно направлять до 5 марта 2025 г. Инициатива была поддержана уполномоченными органами государств — членов Евразийского экономического союза.

Письмо от министерства получили два десятка компаний, включая «Аскон», «РТИ», «Ситроникс», «СофтЛайн Трейд», ГК «Ростех», «Базальт СПО», «Яндекс», «Ростелеком», «Сбербанк» и др.

Концепция ПО

Национальные стандарты крепления груза приняты только в Белоруссии и России. При этом существует европейский стандарт, который в целом идентичен белорусскому и российскому.

Но в секторе грузовых автоперевозок до сих пор нет общего решения в отношении вопросов, связанных с надлежащей загрузкой транспортных средств. Это приводит к недостаточному понимаю принципов и требований к безопасному размещению и креплению груза, а также возникновению спорных ситуаций между грузоотправителем, грузополучателем и перевозчиком при происшествиях, связанных с нарушениями при погрузке и креплении груза, отмечается в концепции ПО.

© welcomia / Фотобанк Фотодженика В России создадут ПО для безопасного размещения груза

Данный вопрос является актуальным для грузоотправителей и перевозчиков, поскольку незакрепленный груз в процессе перевозки не только теряет свои товарные свойства, но и может стать причиной ДТП.

Для минимизации указанных рисков некоторые транспортные и логистические компании государств-членов ЕАЭС уже внедрили и пользуются имеющимся на рынке программным обеспечением, позволяющим сделать перевозочный процесс более эффективным и безопасным. Вместе с тем данные цифровые решения являются платными и не обеспечивают комплексного решения вопросов, связанных с оптимальной загрузкой и надлежащим креплением груза, указано в документе.

Разработка ПО начнется во втором полугодии 2025 г. и будет окончено во втором полугодии 2026 г.

Цель создания ПО состоит в минимизации рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий по причине незакрепленного или неправильно закрепленного груза в транспортном средстве, а также риска порчи груза. Это также должно облегчить и ускорить процесс распределения и крепления груза при перевозке и повысить защищенность перевозчика в случае порчи груза.

К ПО предъявляются следующие требования: обеспечение безопасности хранения и обращения данных, наличие бесплатного базового функционала для всех участников перевозочного процесса государств-членов ЕАЭС (перечень бесплатных функций программы определяется отдельно).

Программа будет представлять собой сайт, а также мобильное приложение для смартфонов с поддержкой Android, iOS и Windows.

ПО будет создавать схемы оптимального размещения (с учетом допустимой нагрузки на ось (или группу осей) транспортного средства и допустимой массы транспортного средства) и крепления груза в транспортном средстве. Данная схема должна быть динамична (возможность вносить изменения) и зависеть от типа транспортного средства, наличия крепежных элементов, груза и др.

Программа должна предупреждать пользователя о недостаточности выбранного крепления. Пользователи программы должны иметь возможность создавать чаты, привязанные к конкретной перевозке, в которых должна быть обеспечена возможность приглашения (удаления) участников, передачи текстовой и графической информации, а также подтверждения (согласования) определенных действий.

Нужна ли отрасли программа

Такое программное обеспечение востребовано транспортными и логистическими компаниями, а также маркетплейсами, рассказал CNews представитель компании «Флай Дрон» Николай Ивашов.

«Его используют не только для планирования максимально эффективного размещения грузов в пространстве контейнера или транспортного средства, но и для подбора оных под каждый конкретный груз, — продолжил он. — Также для груза возможен подбор оптимального способа перевозки – воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом. Плюс любые комбинированные варианты. С помощью данного ПО можно учесть несколько потенциальных мест загрузки и выгрузки. Оно помогает повышать общую интенсивность грузоперевозок, перевозить большие объемы грузов, существенно экономить время при проведении логистических операций».

В истории есть много примеров, когда неправильно размещенный или плохо закрепленный груз по различным причинам смещался в процессе перевозки, что имело поистине «катастрофические последствия», отмечает Ивашов.

«Важный момент — отсутствие именно отечественного ПО для размещения и крепления груза в транспортном средстве является серьезным стратегическим риском для всей отрасли, — считает Ивашов. — Ведь блокировка такого программного продукта извне по санкционным, к примеру, причинам, может парализовать грузоперевозки в масштабах страны».

Стоит заметить, что будущее логистики — это использование беспилотных технологий. А в них без такого ПО, учитывая глобальную тенденцию к автоматизации, точно не обойтись, заключил эксперт.

«Актуальность собственной разработки такого решения — тема неоднозначная, поскольку большинство российских компаний-перевозчиков вполне успешно решает эти задачи без помощи специализированного софта», — считает Андрей Чмырев, функциональный архитектор KONCRIT (ГК «КОРУС Консалтинг)

Дмитрий Гинда, директор по маркетингу направления CAD/AEC АСКОН рассказал CNews, что с такой задачей может справиться CAD-система. «Если речь идет об автоматизации такого процесса, когда транспортные средства типовые, а грузы более стандартные, то это можно реализовать на базе CAD-системы, написав приложение или макрос, — продолжил он. — Это не требует очень больших ресурсов. Если все же нужен более специализированный продукт под нужды транспортной отрасли, то разработать его можно не с нуля, а на базе готового геометрического ядра. Геометрическое ядро отвечает за геометрическое построение объемов транспортного средства и грузов и их взаимного расположения. И в том, и в другом случае задача кажется не столь сложной».