За покупку 20 новых видов радиоэлектроники можно снизить налог на прибыль

20 видов радиоэлектроники добавлены Постановлением Правительства в список продукции, при покупке которой компании могут применять повышающий коэффициент для учета расходов и снижать свой налог на прибыль. Сам коэффициент повышен до двух. В таком виде инструмент может стать бизнесу интереснее.



Расширение налоговой льготы

Принятое российским Правительством Постановление расширяет с первого января 2025 г. механизм стимулирования закупок высокотехнологичной продукции. Перечень такой продукции расширен, а коэффициент, применяемый для учета расходов, увеличен с 1,5 до двух.

В список оборудования, затраты на приобретение которого можно учитывать с применением повышенного коэффициента и тем самым снизить свой налог на прибыль, добавлены около 20 видов радиоэлектроники. В него вошли, например, коммуникационная и радиолокационная аппаратура, устройства хранения данных, модемы и оборудование для обработки сетевого трафика.

Сэкономленные за счет снижения налога средства компании смогут направлять на закупку сырья, подготовку специалистов и «дальнейшее системное развитие компаний», приводит «Коммерсант» пояснение премьер-министра Михаил Мишустина на заседании Правительства.

Задача импортозамещения

Увеличить эту налоговую льготу поручил Правительству Президент в рамках послания Федеральному собранию в феврале 2024 г.

Российская академия наук Правительство усилило меры поддержки импортозамещения высокотехнологичной продукции

Повышающий коэффициент для учета затрат применяется с 2023 г., «если продукт включен в перечень российского высокотехнологичного оборудования либо относится к сфере искусственного интеллекта и одновременно включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции или в реестр российского программного обеспечения», — уточнил представитель Минфина «Ведомостям» в ноябре 2024 г.

В опубликованном на сайте Кремля Указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» Владимир Путин поручил к 2030 г. увеличить долю высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе отечественных разработок, в 1,5 раза.

Мера станет популярнее

Увеличение Правительством коэффициента на фоне предстоящего роста налога на прибыль с 20% до 25% значительно увеличит налоговый эффект и повысит интерес компаний к инструменту, который исторически не пользовался большой популярностью, сказал «Коммерсанту» партнер департамента налогов и права ДРТ Эмиль Бабуров.

В «Группе Астра», как сообщили CNews ее представители, считают, что предусмотренные Постановлением Правительства меры способны вызвать оживление в сфере внедрения современных технологий и укрепить позиции отечественных производителей, повысить их конкурентоспособность на рынке.

«Мы считаем, что новая мера поддержки, принятая Правительством, является достаточно эффективной. Действительно, существует проблема поиска оптимальных способов поддержки отечественных производителей, и в данном случае изменение повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль выглядит как разумный шаг», — сказал Роман Мылицын, руководитель направления перспективных исследований и инновационных проектов «Группы Астра».

Мылицын отметил, что увеличение коэффициента может вызвать интерес у бизнеса и стимулировать закупки высокотехнологичного оборудования, в том числе ПАК. Особенно привлекательным для компаний это решение делает то, что оно не требует дополнительных затрат из бюджета.

«Уверен, что это решение может компаниям сохранить больше собственных ресурсов, что, в свою очередь, может приведет к увеличению инвестиций для решений бизнес-задач, среди которых - импортозамещени инфраструктур. И, конечно, полагаю, что компании, имея возможность более эффективно управлять своими налоговыми расходами, будут активнее рассматривать варианты приобретения отечественной продукции, что создаст дополнительный спрос на рынке», — прокомментировал для CNews Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс» (разработчик СУБД Tantor и ПАК Tantor XData).