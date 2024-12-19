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«Газинформсервис» выиграл 16 млн рублей, но потерял 5, и подал кассационную жалобу

«Газинформсервис» дошла до кассационной жалобы с целью вернуть отсуженные у нее по арбитражу 5 млн рублей, хотя по тому же судебному решению получила 16 млн рублей.

Пуск и наладка системы информационной безопасности

Судебное разбирательство между ООО «Газинформсервис» и ООО «Научно Исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» («НИПИ НГ «Петон») идет больше года. После взаимных исков и неудачной апелляции, «Газинформсервис» подала кассационную жалобу на решение арбитражного суда, по которому получила 16 млн руб. и потеряла 5 млн руб.

История противостояния компаний началась 9 апреля 2020 г., когда между ООО «Газинформсервис» и ООО «НИПИ НГ «Петон» был заключен договор строительного подряда. По договору «Газинформсервис», выступая в качестве подрядчика, принял на себя обязательство выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по системе информационной безопасности объекта «Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона». Упомянутый участок относится к Уренгойскому месторождению углеводородов – одному из крупнейших в мире по начальным запасам. «НИПИ НГ «Петон», выступая в качестве генподрядчика, должен был принять результат работ и оплатить его.

Иск против иска

13 июля 2023 г. «Газинформсервис» подал иск в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга о взыскании с компании «НИПИ НГ «Петон» задолженности в размере 21,3 млн руб., договорной неустойки за период с 24 мая 2023 г. по 20 июня 2023 г. в размере 59,8 тыс. руб., договорной неустойки, начисленной на сумму задолженности, за период с 21 июня 2023 г. по дату фактического исполнения обязательства по возврату суммы задолженности, а также 130 тыс. руб. госпошлины.

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© toxawww / Фотобанк Фотодженика
Недовольная судебным решением о взыскании 5 млн рублей, компания «Газинформсервис» подала кассационную жалобу

Суд выяснил, что после приема работ комиссией с участием представителей обеих сторон, компанией «Газинформсервис» в адрес «НИПИ НГ «Петон» были направлены акты сдачи-приемки работ. Затем, поскольку в оговоренные законом сроки возражений не последовало, была выставлена счет-фактура. «НИПИ НГ «Петон» в ответ на это указала, что представленные документы по комплектности и количеству не соответствовали требованиям заключенного договора.

Согласно выводу суда, на момент рассмотрения спора работы, обозначенные договором, компания «Газинформсервис» выполнила, что подтверждается представленными в материалы дела актами приемки выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ. Все документы подписаны со стороны «НИПИ НГ «Петон» без возражений.

В свою очередь компания «НИПИ НГ «Петон» подала встречный иск о взыскании договорной неустойки за период с 1 января 2022 г. по 24 ноября 2023 г. в размере 7,4 млн руб. и с 25 ноября 2023 г. по дату фактического исполнения обязательств по сдаче выполненных работ с оформлением всей документации, а также расходов по оплате госпошлины в размере 60 тыс. руб. Поскольку «Газинформсервис» в установленный договором срок работы не выполнила и не представила полный пакет документов, предусмотренных договором, при наличии которых работа считается принятой, суд признал требования «НИПИ НГ «Петон» подлежащими частичному удовлетворению.

В результате по первоначальному иску суд решил взыскать с компании «НИПИ НГ «Петон» в пользу компании «Газинформсервис» задолженность в размере 21,3 млн руб., пени в отношении неоплаченной части суммы задолженности, а также расходы по оплате госпошлины в размере 129,7 тыс руб.

По встречному иску с компании «Газинформсервис» в пользу «НИПИ НГ «Петон» должны были быть взысканы пени в размере 5,1 млн руб., расходы по оплате госпошлины в размере 41,5 тыс. руб.

В остальной части требования обоих компаний были оставлены без удовлетворения.

В итоге согласно судебному решению от 31 мая 2024 г., суд взыскал с «НИПИ НГ «Петон» в пользу «Газинформсервис» 16,3 млн руб.

Две апелляции

«НИПИ НГ «Петон» 14 июня 2024 г. направила в Тринадцатый арбитражный суд г. Санкт-Петербурга апелляционную жалобу на решение суда, но 1 августа 2024 г. жалоба была возвращена заявителю в связи с нарушениями по статье 260 («Форма и содержание апелляционной жалобы») Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. CNews обратился к компании «НИПИ НГ «ПЕТОН», с просьбой прокомментировать ситуацию и готов опубликовать комментарий.

«Газинформсервис» 24 июня 2024 г. также обратился в Тринадцатый арбитражный суд г. Санкт-Петербурга с апелляционной жалобой на встречный иск. «Газинформсервис» в обоснование апелляционной жалобы ссылался на несогласие с выводами суда в части определения даты начала исчисления пеней за просрочку оплаты работ по первоначальному иску, а также в части удовлетворения встречных требований «НИПИ НГ «Петон». 5 сентября 2024 г. суд апелляционной инстанции, признав выводы суда обоснованными, оставил судебное решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Кассационная жалоба в процессе

Но на этом дело не закончилось.

Сейчас в Арбитражном суде северо-западного округа г. Санкт-Петербурга рассматривается кассационная жалоба «Газинформсервис» от 26 ноября 2024 г. на решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 31 мая 2024 г. и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2024 г.

Следующее судебное заседание назначено на 16 января 2025 г.

CNews обратился к компании «Газинформсервис», с просьбой прокомментировать ситуацию и готов опубликовать комментарий.

Вадим Попов

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