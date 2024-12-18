В Министерстве обороны России назначили замминистра по цифровизации

Глава Минобороны России Андрей Белоусов 16 декабря 2024 г. назначил ответственным за цифровизацию министерства обороны России заместителя министра Олега Савельева.

Цифровые решения для 37 базовых процессов

Ответственным за цифровизацию Минобороны России 16 декабря 2024 г. министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым назначен заместитель министра Олег Савельев.

В докладе на расширенном заседании Коллегии Минобороны России 16 декабря 2024 г. Андрей Белоусов перечислил задачи этого направления, направленные на создание единой цифровой среды Минобороны. По словам Андрея Белоусова, в 2025 г. планируется разработать и внедрить цифровые решения для 37 важнейших базовых процессов.

Среди ближайших задач он назвал формирование облика информационной системы, функциональных и технических требований; разработка целевой архитектуры на базе отечественных программно-аппаратных решений; а также обеспечение внедрения информационных систем для базовых процессов.

Wikipedia Замминистра обороны Олег Савельев стал ответственным за цифровизацию Минобороны России

Информационная система к 2027 г.

По словам министра обороны, на текущий момент в ведомстве функционируют порядка ста информационных систем, которые слабо интегрированы между собой, а часть из них устарела и неактуальна. Необходимо создать интегрированную информационную систему, отвечающую самым современным техническим требованиям, обеспечивающую принятие решений в бездокументационном виде.

Как отметил в своем выступлении Андрей Белоусов, в целом завершить ввод в эксплуатацию информационной системы планируется до конца 2027 г.

В 2024 г., по словам чиновника, совместно с Минцифры, Ростелекомом и Росатомом был проведен аудит действующих информационных систем, сформирован механизм управления проектом, а также завершается определение целевого облика будущей системы.

Цифровая «обратная связь» для Минобороны

Кроме того, замминистра Олегу Савельеву предстоит заняться формированием системы «обратной связи» военнослужащих и членов их семей с министерством обороны.

Суть внедряемого нового подхода в переходе от работы с обращениями к решению проблем заявителя, чтобы обращение снималось с контроля только после подтверждения решения проблемы самим заявителем, или же если сделать это невозможно в принципе. Для полноценной реализации такого подхода в том числе предстоит изменить порядок работы с обращениями.

Для этого планируется внедрить цифровую систему, которая позволит отслеживать движение каждого обращения от его подачи до исполнения. Также должны быть приняты регламенты работы органов военного управления с обращениями на всех этапах, а заявитель сможет выставлять в системе оценку качества решения проблемы.

Среди прочих задач, которые предстоит решить Олегу Савельеву – создание системы мотивации должностных лиц, обеспечивающую соблюдение сроков и рассмотрение вопросов по существу; а также создание системы мониторинга и анализа вопросов, поставленных в обращениях с целью выявления и решения системных проблем.

Биография заместителя министра

Олег Савельев родился 27 октября 1965 г. В 1988 г. окончил Ленинградский политехнический институт. В 1989 г. участвовал в кампании по выборам в Верховный совет СССР. В 1992 г. в качестве стажера участвовал в ряде избирательных кампаний в США. На выборах 1995 г. и 1996 г. работал в штабах НДР и Бориса Ельцина. В 1998 г. руководил кампанией Александра Лебедя на выборах главы Красноярского края. С февраля 1998 г. стал заместителем председателя правления Московского фонда президентских программ. В 1999 г. стал одним из учредителей и генеральным директор PR-агентства «PR система», внештатным советником главы Минэкономразвития РФ, главой экспертной группы фонда «Центр стратегических разработок». С августа 2008 г. назначен замминистра экономического развития России. В 2009 г. вошел в первую сотню кадрового резерва президента. С апреля 2014 г. – министр России по делам Крыма. В мае 2024 г. назначен заместителем министра обороны России.