Центризбирком потратит почти половину своего годового бюджета на доработку ГАС «Выборы 2.0»

На развитие государственной автоматизированной системы «Выборы 2.0» в 2025 г. Центризбирком России потратит 4,4 млрд руб., а всего до 2027 г. — 6 млрд руб. ГАС начнет работать с первого января, при этом ее предыдущая версия «Выборы» продолжит эксплуатироваться параллельно с новой — для подстраховки из-за трудностей внедрения.



Бюджет на «Выборы 2.0»

На развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы 2.0» по программе «Цифровое государственное управление» Центризбирк (ЦИК) в 2025 г. потратит 4,4 млрд руб. из общего бюджета в 10,6 млрд руб., заложенного на на будущий год, пишет «Коммерсант» со слов зампреда ЦИКа Николая Булаева.

ЦИК выпустил постановление, распределяющее бюджетные средства, выделенные ему на 2025 г. и на плановый период 2026–2027 гг. На развитие цифровой ГАС «Выборы 2.0» в ближайшие три года всего потратят шесть млрд руб.

«Выборы 2.0» будет введена в эксплуатацию с первого января и станет основной. В план ее развития, по словам Бурляева, входит развитие комплексов средств автоматизации территориальных и региональных комиссий, проекты модельного оснащения, которые разрабатывает «Ростелеком». После запуска ГАС «Выборы 2.0» предыдущая версия ГАС «Выборы» продолжит функционирование.

Цифровизация выборов в России началась еще в 90-е годы, а с первого января 2025 г. начнет работать новая ГАС «Выборы 2.0».

ГАС «Выборы» предназначена для автоматизации избирательной деятельности. В этой системе проходят все этапы избирательного процесса: планирование подготовки проведения, учет избирателей, ввод сведений о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение итогов и последующая статистическая обработка результатов.

С внедрением отечественных решений возникли трудности

Новая система построена на отечественных архитектурных решениях и отечественных же программных продуктах, поэтому «все идет сложно», сказал Булаев. Поэтому, когда ЦИК перейдет к работе с одной, а не двумя системами одновременно, не известно, хоть это и создает дополнительные трудности. Пока же предусмотрены организационные и финансовые решения, которые позволяют сохранить работоспособность старой ГАС.

Утвержденная ЦИК окончательная редакция новой концепции развития ГАС «Выборы» до 2030 г. предусматривает максимальную цифровизацию всех избирательных процедур — от выдвижения кандидатов до подведения итогов голосования. Запланирована актуализация нормативной базы, расширение возможности предоставления кандидатами и партиями документов в электронном виде, развитие сервисов по назначению наблюдателей, цифровизация протоколов об итогах голосования.

Для автоматизированной системы выборов также будут поставлены 1,8 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) с отечественной ОС. Осенью 2024 г. завершился тендер на 197 млн руб. оператора ГАС «Выборы» – ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии России». Госзаказ достался компании «Технопрогресс» — «дочке» группы компаний «Аквариус».

Цифровизация выборов

Решение о создании ГАС «Выборы» принято Указом Президента России в августе 1994 г. Генеральный заказчик системы — Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, указано на официальном сайте Минцифры. Впервые ее использовали в декабре 1995 г.

Вторая очередь ГАС «Выборы» создана ФГУП НИИ «Восход» в 2003 г., а в 2004 г. система повторно прошла государственные приемочные испытания.

ФГУП НИИ «Восход» также занималась разработкой «электроурн» (КЭГ) для голосования, впервые протестированных в 2006 г., и Комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), известного с 2004 г.

Впервые в мире электронные устройства для голосования использовала Индия в 1989 г.