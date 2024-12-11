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| Фото: Газпром нефтехим Салават - https://salavat-neftekhim.gazprom.ru |

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация промышленности 2025» 22 апреля 2025 года.

Уровень производительности труда в российской промышленности довольно низкий, кадров не хватает. Единственный способ обеспечить рост производства — цифровизация.

На смену разрозненным локальным системам предприятий должны прийти цифровые платформы, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов. При этом такие платформы должны создаваться российскими разработчиками.

Цифровые технологии становятся важной частью системы управления предприятием, а цифровая трансформация из разового проекта уже перешла в разряд процессов, осуществляющихся на постоянной основе.

Подробная информация и регистрация на сайте.

Основные темы:

Тренды цифровизации промышленности в 2025 году

  • Цифровая трансформация производства: основные направления.
  • Импортозамещение на промышленных предприятиях.
  • Экономический эффект цифровизации.
  • От локальных решений к промышленным платформам.
  • Роль кэптивных ИТ-компаний в цифровых преобразованиях.
  • ИТ-дочки промышленных предприятий выходят на рынок.
  • Нужна ли цифровым проектам господдержка.

Основные технологии

Успешные кейсы

  • Крупнейшие проекты в промышленности.
  • Экономическая эффективность цифровых преобразований.
  • Сложности реализации цифровых проектов: делимся опытом.
  • Импортозамещение на практике.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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