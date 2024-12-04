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Российский центр создания альтернативной электроники будет стоить 27 миллиардов

На создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове потребуется 27 млрд руб. в 2024-2027 гг. В 2021 г. Правительство уже выделяло 5 млрд руб. на три года. Центр планировали построить к 2025 г.

Миллиарды на фотонику

Как выяснил CNews, на строительство Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове Нижегородской области в 2024-2027 гг. потребуется 27 млрд руб. Об этом в ходе презентации плана развития центра рассказал заместитель научного руководителя НЦФМ Дмитрий Бисикало.

Стоит отметить, что в октябре 2021 г. на эти цели планировалось выделить 5 млрд руб. до 2024 г. Так, на сайте кабинета министров сообщалось, что в 2022 г. на сооружение зданий и других объектов Национального центра направят более 1 млрд руб., в 2023 г. — около 2,1 млрд руб., а в 2024 г. — свыше 1,85 млрд руб. Завершить строительство планировали в 2025 г.

В НЦФМ не ответили на вопрос о стоимости проекта. Однако отметили, что строительство идет по плану. CNews ожидает ответа от представителей Правительства и Минфина.

Из чего будет состоять Центр

Согласно презентации Бисикало, НЦФМ состоит из научной и общей инфраструктуры, а также МГУ-Сарова. Научная инфраструктура будет состоять из пяти объектов площадью 16 тыс. кв. м. Туда войдут центр коллективного пользования, лаборатории «Астрофизика» и «Супермагнит», фаблабы. На эти цели потребуется 5,86 млрд руб.

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Ntifotonika
На Национальный центр физики и математики требуется еще 27 млрд рублей

Инфраструктура МГУ-Саров будет состоять из семи объектов общей площадью 50 тыс. кв. м. К ним относятся главный учебный корпус, кампусы для студентов и жилье для профессорско-преподавательского состава. На эти цели потребуется еще 11,14 млрд руб. В будущем там будет проживать до двух тысяч научных сотрудников, сообщил Бисикало.

И общая инфраструктура Центра будет состоять из шести объектов общей площадью 22 тыс. кв. м. К ним относятся конгресс центр, гостиница, инженерная и транспортная инфраструктура. На эти цели нужно еще 10 млрд руб. И всего выходит 27 млрд руб.

«Мы надеемся, что все эти планы будут профинансированы», — отметил Бисикало.

НЦМФ в Сарове

О том, что в Сарове планируют создать Национальный центр физики и математики, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на церемонии открытия собрания членов Российской академии наук (РАН) в декабре 2023 г.

Постановление о создании центра по поручению Президента России Владимира Путина Правительство утвердило в августе 2021 г. Объект создается для получения «научных результатов мирового уровня» и подготовки высококвалифицированных ученых, а также укрепления научного потенциала России.

В основу центра положен учебный корпус филиала МГУ, а также лаборатории и технопарк «Саров», где будут располагаться наукоемкие производства.

Фотоника в России

В поисках альтернативы электронике для миниатюризации устройств и увеличения скорости передачи данных ученые давно обратили внимание на свет. Частицы света (фотоны) — элементарные частицы, способные переносить электромагнитное взаимодействие. В отличие от электронов они не имеют массы и заряда, а значит, двигаются быстрее — со скоростью света, а также не подвержены воздействию внешних электромагнитных полей.

Фотоника является аналогом электроники, использующим вместо электронов кванты электромагнитного поля — фотоны.

«Отечественные разработки в области фотоники послужат хорошей базой для достижения промышленного и технологического суверенитета, - отмечал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Правительство в последние годы поддержало ряд исследований в области фотонных и лазерных технологий, включая производство линейки твердотельных лазеров и оптоволоконных систем».

По словам премьера, рынок фотоники и лазерных технологий в 2023 г. достиг около 2 трлн руб., а ежегодный прирост превышает 10%. Нужно определить комплекс действий, направленных на увеличение этого сектора, объединить усилия промышленников, разработчиков, научного сообщества, заявлял Мишустин.

«Передовая фотоника нужна и для развития беспилотного транспорта, космоса, аддитивных технологий и аппаратного обеспечения для исследований в области искусственного интеллекта», — добавил он.

В России появится программа развития фотоники до 2035 г., писали «Ведомости».

«Фотоника изучает способы генерации, детектирования света, управления им, а также ищет всему этому применение в реальной жизни, - рассказывал изданию директор НОЦ фотоники и оптоинформатики ИТМО Антон Цыпкин. — Если в электронике передача данных, обработка или усиление сигналов происходит при использовании электронов, то в фотонике за эти функции отвечают фотоны».

Разработками в области фотоники в России занимаются ведущие научные институты (Институт общей физики РАН, Физический институт РАН, НПО «Государственный оптический институт» и др.), университеты (ИТМО, МГУ, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и др.), инновационные компании (IRE-Polus, Т8, Пермская научно-производственная приборостроительная компания и др.), перечисляет доцент Московского Политехнического университета Александр Казак.

На сегодняшний день в мире в области прикладной науки лидируют Китай, США и Евросоюз, напоминает Косвинцев. Наиболее продвинулись в направлении фотоники американские Bell Labs и IBM Research, сообщал изданию заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. В мире лидерами в фотонике являются также китайские Huawei и Xiaomi, Intel, Cisco и IPG Photonics из США, японская Hamamatsu Photonics, немецкая Jenoptik, а также ведущие научно-исследовательские центры и лаборатории в США, Европе, Японии, Китае, говорит Казак.

Кристина Холупова

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