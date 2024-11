Microsoft под ударом. В США после года подготовки начато гигантское антимонопольное расследование с проверкой всех сфер работы корпорации

Против Microsoft, годами издевающейся над россиянами, началось крупномасштабное антимонопольное расследование. Его ведут американские власти, и они намерены досконально проверить все сферы деятельности корпорации. Компанию подозревают в намеренной привязке пользователей к своим облачным сервисам через свой же софт – Windows и Office.

Потенциальный ИТ-монополист

Корпорация Microsoft стала фигурантом очень крупного антимонопольного расследования. Ее подозревают в попытках при помощи встроенных в Windows, Office и другое ПО заставить пользователей работать исключительно в ее облачных сервисах, пишет агентств Bloomberg.

Microsoft известна тем, что сбежала из России в начале 2022 г. и теперь открыто поддерживает антироссийские санкции и регулярно вводит собственные ограничения для россиян. Антимонопольное расследование против нее инициировала американская Федеральная торговая комиссия (FTC), и она намерена провести глубокую проверку сразу всех направлений бизнеса софтверной корпорации – от облачных вычислений и лицензирования программного обеспечения до предложений по кибербезопасности и продуктов искусственного интеллекта.

По всей видимости, аналитики FTC очень давно присматривались к Microsoft. Агентство со ссылкой на неназванных людей, знакомых с ситуацией, сообщает, что Комиссия более года проводила неофициальные опросы конкурентов и деловых партнеров компании.

Microsoft Над Microsoft явно сгущаются тяжелые грозовые тучи

За этот период к Microsoft накопилось множество вопросов и требований – документ, в котором они перечислены, и который на днях получил подпись председателя FTC Лины Хан (Lina Khan), состоит из нескольких сотен страниц.

Основные претензии

Расследование FTC возобновляет проверку деятельности Microsoft в отношении ее деловой практики спустя более 25 лет после того, как правительство США подало в суд на компанию за аналогичное поведение, связанное с объединением операционной системы Windows и браузера Internet Explorer. Тогда власти США требовали разделить эти программные продукты, но успеха не добились.

По словам знакомых с ситуацией источников Bloomberg, основным направлением нынешнего расследования является использование Microsoft своего ПО, в том числе и пакета офисных программ Office для принудительной привязки пользователей к своим облачным сервисам, то есть к собственной экосистеме.

В своем отчете за ноябрь 2023 г. FTC выразила обеспокоенность тем, что концентрированный характер рынка облачных услуг означает, что «перебои или другие проблемы, ухудшающие качество услуг поставщика облачных услуг, могут иметь каскадное воздействие на экономику или определенные секторы» (outages, or other issues that degrade the service of a cloud provider, could have a cascading impact on the economy or specific sectors). Это к вопросу о том, что Microsoft занимает пятую часть глобального облачного рынка.

Сейчас Microsoft – второй после Amazon игрок на мировом рынке облачных сервисов с долей 20% в III квартале 2024 г. (Statista.com). У Amazon 31%, у Google – 12%, у Alibaba Cloud – 4%.

Также FTC наверняка учитывает сбой компьютерных систем под управлением Windows по всему миру, случившийся летом 2024 г. из-за кривого обновления ПО компании CrowdStrike. Этот сбой, затронувший миллионы устройств на базе систем Microsoft Windows в июле 2024 г., сам по себе стал свидетельством широкого распространения продукции компании и ее непосредственного влияния на мировую экономику.

По словам некоторых источников агентства, часть расследования FTC будет сосредоточена на методах работы компании, связанных с программным обеспечением безопасности Microsoft Entra ID (ранее известным как Azure Active Directory), которое помогает аутентифицировать пользователей, входящих в облачное программное обеспечение.

Конкуренты софтверной корпорации жалуются, что условия лицензирования Microsoft и пакетирование программного обеспечения с облачными сервисами затрудняют конкуренцию со стороны конкурирующих компаний, занимающихся аутентификацией и кибербезопасностью.

Компании Slack и Zoom Communications Inc. заявили также, что практика Microsoft по бесплатной раздаче своего программного обеспечения для видеоконференций Teams в комплекте с популярными программными продуктами, включая Word и Excel, является антиконкурентной и мешает им работать.

Все только начинается

В рамках антимонопольного расследования FTC намерена провести еще несколько встреч с конкурентами Microsoft, на этот раз официальных, пишет Bloomberg со ссылкой на два других знакомых с планами ведомства источника, тоже пожелавших остаться неизвестными. Антимонопольные юристы FTC собираются встретиться с ними, чтобы собрать больше информации о деловой практике Microsoft.

Степень пристальности внимания специалистов FTC к Microsoft в целом и к ее облачному бизнесу повысилась после серии инцидентов кибербезопасности, связанных с продуктами компании. А связано это с тем, что Microsoft, являясь частной организацией, попутно входит в число ведущих государственных подрядчиков, предоставляя программное обеспечение и облачные услуги различным госструктурам США, включая Министерство обороны, на миллиарды долларов.

Шанс для Microsoft

Антимонопольное расследование – одно из последних громких дел для Лины Хан, которая собирается покинуть пост главы FTC, пишет Bloomberg. Новому Президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) теперь предстоит выбрать ее преемника.

Кто именно заменит Хан, к моменту выхода материала известно не было. Не исключено, что новый руководитель FTC не станет давать ход расследованию против Microsoft.