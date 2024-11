Древняя компания из позапрошлого века едва не погибла, но ее спас искусственный интеллект. Она подорожала на 400%

Акции японской Fujikura, производителя оптоволокна, менее чем за год выросли в цене на 400%. При этом еще пять лет назад, когда мир погрузился в пандемию коронавируса, Fujikura едва не закрылась, хотя существует она с 1885 г. От гибели ее спас резкий взлет популярности искусственного интеллекта – если бы не это, вероятно, компания бы уже прекратила работу.

Нейросети спасают бизнес

Японский производитель кабелей Fujikura менее чем за год подорожал в четыре раза, пишет Bloomberg. Его акции взлетели на 400%, хотя всего лишь пять лет назад компания была при смерти.

По информации издания, ограничения, обрушившиеся на весь мир вместе с пандемией коронавируса COVID-19, подкосили Fujikura, и она едва не закрылась. При этом Fujikura – далеко не компания-однодневка, она была создана в 1885 г., почти 140 лет назад.

Основатель компании назвал ее в честь себя – у истоков Fujikura стоит Зенпачи Фуджикура (Zenpachi Fujikura). Первой ее продукцией стали обмоточные провода с шелковой и хлопковой изоляцией. Такие провода применяются, в частности, в обмотках электродвигателей.

В современном мире Fujikura располагает широким ассортиментом продукции, в которую входит и сверхтонкое оптоволокно. Такие кабели имеют минимальный диаметр, за счет чего для их прокладки зачастую не требуются отдельные кабель-каналы и тем более создание новой магистрали.

Спрос на продукцию Fujikura стал расти в 2022 г., когда началась эра искусственного интеллекта и нейросетей. В связи с этим у центров обработки данных не было отбоя от клиентов, и им требовалось развитие мощностей, в том числе и кабельной инфраструктуры. Здесь-то и пригодилась продукция Fujikura.

Успех очевиден и почти неизбежен

По информации Bloomberg, Fujikura стала самой прибыльной компанией в индексе Nikkei 225 Stock Average. Стоимость ее акций выросла более чем на 400% за неполный 2024 г. Компания также присоединилась к широко известному мировому фондовому индексу MSCI.

В число крупнейших клиентов Fujikura входит компания Apple, которая лишь в 2024 г. влилась в гонку технологий искусственного интеллекта, если не считать ее попытки по созданию и развитию передового голосового ассистента – Siri.

Если поначалу руководство Fujikura сомневалось, что именно повышенный интерес всего мира ко всему, что связано с нейросетями и искусственным интеллектом, является драйвером ее роста, то к концу 2024 г. от этих сомнений не осталось и следа. По прогнозам Bloomberg, Fujikura достигнет 104 млрд иен (около $674 млн) операционного дохода до конца нынешнего финансового года, что будет равно росту 17% год к году.

Вполне возможно, что Fujikura еще не достигла пика своего успеха. По прогнозам аналитиков международной консалтинговой компании McKinsey & Company, глобальная мощность центров обработки данных будет расти в среднем на 33% ежегодно вплоть до 2030 г.

Извлечь уроки из собственной истории

Несмотря на то, что Fujikura – японская компания, основным рынком сбыта ее продукции является вовсе не Страна восходящего солнца. Напротив, на нее приходится менее трети получаемой выручки – лишь около 30%. Для сравнения, одни только США в настоящее время приносят ей 38% общего дохода.

На фоне ее колоссального роста сложно представить, что около пяти лет назад, в 2020 г. Fujikura столкнулась с серьезными убытками. Более того, это для был первый год за более чем 10 лет, завершившийся с убытком. Свою роль в этом, пишет Bloomberg, сыграли и сложные отношения между США и Китаем – страны развязали торговую войну в 2018 г., когда США руководил Дональд Трамп (Donald Trump).

В начале ноября 2024 г. Трамп вновь победил на президентских выборах и возглавит США в январе 2025 г. Для Fujikura это означает новые потенциальные риски, ведь США – это крупнейший для нее рынок сбыта, но на этот раз она гораздо более подготовлена. В частности, Fujikura приняла меры для соблюдения закона «Строим Америку, покупаем Америку» (Build America, Buy America, BABA), который требует, чтобы готовая продукция и строительные материалы, используемые в американских инфраструктурных проектах, производились на территории США.

Подготовка заключалась в строительстве в Америке завода по производству оптоволокна. Его возведение завершено. По оценке руководства компании, этот шаг защитит бизнес Fujikura, «даже если возникнут новые трудности, невыгодные для импортных материалов» (even if new issues arise that are disadvantageous to imported materials).

Всегда должен быть запас

Руководство Fujikura хоть и радуется, что искусственный интеллект сделал компанию снова прибыльной, но все же не спешит полагаться только лишь на эту отрасль в вопросе развития своего бизнеса. Другими словами, Fujikura ищет новые для себя сферы использования ее оптоволокна и прочих кабелей, чтобы не пойти ко дну, если интерес человечества к нейросетям внезапно иссякнет.

Одну из таких сфер Fujikura уже нашла – это ядерный синтез. Перспектива теоретически безграничной чистой энергии получила поддержку многих миллиардеров, включая Сэма Альтмана (Sam Altman, основатель ИИ-компании OpenAI, Джеффа Безоса (Jeff Bezos, создатель Amazon) и Билла Гейтса (Bill Gates, основал Microsoft). Пока что эта технология не доказала свою пригодность для крупномасштабного производства электроэнергии, но если (или когда) это произойдет, в сфере термоядерных реакторов острая потребность в кабелях и проводах.