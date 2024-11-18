«Яндекс» разрабатывает ИИ-камеры для слежения за товарами и ценниками на полках магазинов

«Яндекс» запускает стартап по разработке видеокамер на основе компьютерного зрения для ритейла. В конце декабря 2024 г. планируется запуск системы в первых российских магазинах. Уже подписаны контракты с ведущими игроками рынка в Казахстане и Узбекистане.



Новый стартап «Яндекса»

«Яндекс» опубликовал вакансию инженера в «международный B2B-стартап». Сотрудник будет отвечать за разработку, проектирование и испытание автономных камер для контроля за ассортиментом магазинов, выяснил «Коммерсант».

В описании вакансии указано, что компания прошла стадию MVP (готовый, но минимально жизнеспособный продукт) и уже подписала первые контракты с ведущими ритейлерами России, Казахстана и Узбекистана.

В «Яндексе» уточнили, что запуск системы в первых магазинах России планируется в декабре 2024 г. Разработка ведется в рамках проекта «Умный магазин».

freepik Ритейлеры смогут управлять операциями на основе данных ИИ -камер от « Яндекса

На основании данных камер с компьютерным зрением заказчик сможет осуществляет «управление операциями». Камера отслеживает наличие товаров и ценников на полках, корректность выкладки товаров, загруженность проходов в магазине и создает «цифровой двойник магазина».

Рост зарплат стимулирует внедрять технологии

«За последние несколько лет стоимость рабочего времени линейного персонала выросла более чем в два раза и продолжает расти, использовать технологии становится выгоднее», — сказал директор по развитию продукта RozniTech Softline Digital Иван Смолин.

По данным Ventra, в 2023 г. ритейл был на втором месте по уровню средних зарплат, уступив только ИТ-шникам. Сервис «Авито Работа» в октябре 2024 г. опубликовал данные, согласно которым в III квартале 2024 г. средние предлагаемые зарплаты в ритейле выросли на 18% год к году.

Однако «не для всех ритейлеров закупка камер, интеграция ИИ-технологий и их операционная поддержка будут оправданными», считает директор ИT-подрядчика Fix Price «Смарт Ритейл Тех» Андрей Головкин.

Потенциальное увеличение среднего чека может оказаться меньше. Затраты на одну камеру в месяц составляют около 40 тыс. руб., по данным источника газеты на рынке ритейла. Цена зависит также от количества камер и охвата площади магазина, количества ракурсов и самих магазинов.

«"Яндекс" разрабатывает камеры самостоятельно, это помогает уменьшить затраты, чтобы сделать услугу для партнеров более доступной», — сказали в компании по поводу нового проекта.

CNews писал что «Яндекс» также собирается создать отдельный бренд для проектов, связанных с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками. Компания уже подала заявку на регистрацию торговой марки с названием «Автономный транспорт».

Как в ритейле используют ИИ

Продуктов на базе ИИ становится все больше в разных областях работы ритейлеров. Эксперты ожидают активного развития решений для управления ценообразованием, промо-акциями, ассортиментом и категориями, подобных решений, по их мнению, сейчас на рынке немного.

В Х5 сообщили изданию, что в ближайшее время приступят к пилотированию решений компьютерным зрением. В Fix Price, по словам Головкина, тестируют генеративный ИИ для определения пустых полок, чтобы своевременно пополнять ассортимент и улучшать качество обслуживания.

В «Ленте» протестировали, а в «Магните» уже используют решение для контроля ассортимента и полноты выкладки на полках.