Yadro создает собственные серверы для обучения искусственного интеллекта

Российский разработчик вычислительного оборудования Yadro работает над созданием высокопроизводительных ИИ-серверов, которые можно использовать для обучения. Сейчас на отечественном рынке началась гонка за этот сектор, который в последствии станет популярнее, чем сегмент простых серверов.

Yadro разрабатывает ИИ-сервера

Как стало известно CNews, производитель вычислительного оборудования Yadro («КНС групп») работает над созданием ИИ-серверов, предназначенных для обучения и дообучения моделей.

Компания планирует провести первые тестирования новых серверов на инфраструктуре заказчиков в начале 2025 г. В Yadro рассчитывают поставлять их в финансовый сектор, ритейл (для прогнозирования роста бизнеса и работы чат-ботов), крупные маркетплейсы, владельцам соцсетей (для анализа действий пользователей, таргетированного маркетинга и рекламы) и ситуационным центрам с системами видеоаналитики и распознавания.

Представители Yadro не раскрывают, какие они будут использовать процессоры. Но как пояснил собеседник CNews среди производителей электроники, скорее всего компания будет использовать графические процессоры NVidia.

Yadro Yadro занялась разработкой ИИ-серверов

Представитель Yadro отметил, «разработка ведется с учетом самых современных требований, например, новые серверы смогут вмещать до 8 GPU-карт двойной толщины». Сейчас проводятся термоиспытания и валидация платформы.

Новые серверы будут производиться на собственном заводе компании в Дубне. Yadro также планирует подать заявку на включение решения в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Гонка серверов

Первой в гонку ИИ-серверов вступила компания Fplus. В октябре 2024 г. «Ведомости» писали о том, что в 2025 г. компания начнет выпуск серверов с отечественными нейроускорителями от компании НТЦ «Модуль». В следующем году Fplus планирует выпустить около 100 серверов с картой «Модуля», а в 2026–2027 гг. собирается выйти на тысячи устройств. Серверы эти можно будет использовать для исполнения алгоритмов нейронных сетей, а также обработки сигналов и изображений, но не для обучения ИИ.

Как рассказал CNews директор департамента индустриальных ПАК Fplus Илья Левчук, компания уже разработала линейку ИИ-серверов. Первая версия на отечественных нейроусорителях производства «НТЦ Модуль». Три прочие – на иностранных графических процессорах от NVidia. «Причем сервера будут выпускаться сразу на собственной реестровой материнской плате», — подчеркнул Левчук.

Сборка серверов будет осуществляться на территории нашего производственного комплекса в Подмосковье.

Разработками ИИ-серверов также занимаются компании «Гравитон» и Kraftway. В середине 2024 г. Kraftway выпустила сервер, в котором можно установить до шести модулей ИИ с шестью GPU средней производительности или двумя GPU высокой производительности, писали «Ведомости». В начале 2025 г. этот сервер Kraftway собирается запустить в серийное производство. Пока российские ускорители компания не применяет.

По словам собеседника CNews на рынке электроники, делать ИИ-сервера дорого. «Инвестиции составляют от 100 миллионов рублей в каждое решение на стадии разработки и постановки в производство», — пояснил он.

Зачем нужны ИИ-процессоры

Сервер для ИИ должен быть оснащен высокопроизводительными вычислительными компонентами, которые могут справляться со сложными алгоритмами и интенсивными нагрузками. Для ускорения вычислительных операций часто используются мощные многоядерные процессоры GPU (graphics processing unit – графический процессор). GPU – отдельное устройство в составе компьютера или игровой приставки, которое эффективнее обрабатывает и отображает компьютерную графику по сравнению со стандартными центральными процессорами (CPU – central processor unit).

Графический процессор в современных видеоадаптерах применяется в качестве ускорителя трехмерной графики, для обучения или исполнения нейросетей и обработки больших объемов информации.

Крупнейшие производители таких процессоров в мире — американские Nvidia и AMD. По мировым оценкам, Nvidia занимает более 80% поставок ИИ-ускорителей в ЦОДы.

По оценкам J'son & Partners Consulting, к 2027 г. доля ИИ-серверов в мире превысит долю обычных серверов. Объем мирового рынка ИИ-серверов к этому году составит порядка $95 млрд, а объем российского рынка высокопроизводительных серверов оценивается в районе 30 млрд руб. (включая импорт), подсчитали в компании.

К 2027 г. отечественный сегмент вырастет до 45,2 млрд руб., полагают аналитики J’son & Partners Consulting. Российский рынок ИИ-ускорителей через 10 лет увеличится в три раза, писали «Ведомости».