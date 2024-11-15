Больше 10 стран купят российский подавитель роя БПЛА и защищенных каналов навигации противника

«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с более чем десятью странами о продаже системы подавления дронов. Этот комплекс предназначен для противодействия рою дронов и обладает характеристиками, подтвержденными в боевых условиях на специальной военной операции (СВО) России на Украине. Система может подавлять каналы управления и спутниковой навигации.

Выход на международный рынок

Российская государственная компания «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем десятью странами по продаже подавителя роя дронов, об этом пишет издание РИА «Новости».

Со слов гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Изделие РБ-504П-Э» обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях на СВО. Он добавил, что изделие обладает множеством литерных частот подавления каналов управления, возможностью подавления защищенных каналов навигации, его можно объединить в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления (РЭБ).

Радиоэлектронное подавление БПЛА осуществляется путем создания помех на частотах каналов. Создание помех не дает дронам получить управляющие или навигационные сигналы и достичь конечной цели, в результате аппарат совершает вынужденную посадку или возвращается к месту запуска. При всенаправленном, круговом, подавлении, помеховый сигнал излучается во все стороны от средства постановки помех. Это дает возможность подавить все БПЛА вблизи защищаемого объекта, но одновременно может повлиять на работу систем связи и передачи данных, работающих на частотах подавления.

«Рособоронэкспорт» Более десяти стран решили купить российский подавитель роя дронов

Михеев рассказал и о том, что российская государственная компания уже ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, стран Содружества независимых государств (СНГ). Производитель проводит и в том числе демонстрационные показы за рубежом.

Комплекс «Изделие РБ-504П-Э» состоит из двух частей: радиопеленгатор, способный обнаруживать все типы БПЛА и модуль подавления, который может работать как в круговом режиме, так и в направленном. Подавляет каналы управления и каналы спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5,8 тыс. МГц. Это позволяет РЭБ-комплексу большое количество литерных частот подавления каналов управления и широкий типаж подавляемых дронов.

Почему радиочастотные помехи важны

Использование беспилотников на СВО для отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) привело к тому, что конфликт назвали «войной дронов», а глушение стало одной из главных мер, которые Минобороны России используют для противодействия воздушной стратегии сил обороны.

Британский военный аналитический центр RUSI еще в мае 2023 г. подсчитал, что украинские войска теряют до 10 тыс. БПЛА в месяц в основном из-за роботы РЭБ-систем, и с тех пор использование дронов остается ключевым инструментом в боях на линии фронта протяженностью около 1 тыс. км. В связи с сообщениями в СМИ о нехватке живой силы у ВСУ, Главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжает наращивать атаки дронами вглубь российской территории.

Основная цель радиочастотных помех - нарушить связь между дроном и его оператором. Это может привести к тому, что дрон разобьется, вернется в исходную точку или будет бесцельно висеть, пока не разрядится его батарея.

Методы, используемые для радиочастотного глушения: широкополосное глушение - передача мощного шума в широком диапазоне частот, перекрывающего каналы связи дрона; точечная постановка помех - фокусируется на определенном диапазоне частот, используемом БПЛА, обеспечивая более целенаправленное и эффективное подавление; заградительное глушение - сочетание широкополосного и точечного глушения, направленное на несколько частот одновременно для обеспечения помех.

Устройства, используемые для постановки радиочастотных помех: стационарные радары и глушилки – это наиболее мощные глушилки или же более крупные стационарные варианты, многие из которых обеспечивают статическую защиту ключевых объектов и складов; мобильные электронные глушилки - портативные устройства, помещаются в рюкзак и могут использоваться для заземления беспилотников; специальные глушилки - Минобороны России используют современные РЭБ-системы по типу РП-377ВМ1, изначально разработанные для защиты личного состава и техники от радиоуправляемых самодельных взрывных устройств (СВУ) во время движения в колонне и на стоянках, а также для защиты железнодорожного подвижного состава. Комплексы предназначены для блокирования сигналов, которые приводят в действие придорожные бомбы с радиозапуском, но российские инженеры пытаются приспособить их для подавления связи скоростных БПЛА. Уже зафиксированы случаи, когда российские военные оснащали такими глушилками танки Т-80БВМ и бронетранспортеры.

Противостояние радиочастотным помехам

Один из подходов к борьбе с преднамеренными попытками глушения заключается в обнаружении помех и быстром переключении на другой рабочий канал или диапазон, чтобы избежать входящего сигнала глушения.

При включенной функции на некоторых зарубежных БПЛА радиостанции сканируют все частотные диапазоны на предмет помех и фонового шума. Как только узел сети развернут в поле, системы постоянно контролирует состояние сигнала. Если в канале передачи данных возникают значительные помехи, дрон автоматически переключается на канал с лучшими характеристиками в текущем диапазоне или вообще на другой диапазон, поддерживая связь и оптимизируя производительность во время миссии.

Для того чтобы понять принцип работы в более привычном контексте, представьте себе радиочастоты как полосы движения. Подобно тому, как вы переключаетесь на более чистую полосу на оживленном шоссе, чтобы избежать пробок, технология на дроне помогает системе связи переключиться на более чистую частоту, чтобы избежать помех. Такое интеллектуальное управление частотами гарантирует, что беспилотные системы будут поддерживать надежную связь даже в условиях преднамеренных или непреднамеренных помех.