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«МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

Компания «Вебинар» (бренд «МТС Линк») приобрела 51% компании Vinteo. Это позволит «МТС Линк» расширить предложение в области серверных решений для видеоконференцсвязи и повысить конкурентоспособность на рынке B2B-продуктов. Для Vinteo сделка открывает возможность выйти на новый уровень развития бизнеса и масштабировать узкопрофессиональные ВКС-решения путем создания дополнительных сервисов и продуктов.

Vinteo становится частью «МТС Линк»

«МТС Линк» закрыл сделку по приобретению пакета акций Vinteo 5 ноября. Vinteo сохранит прежнюю команду и будет работать как автономная структура, реализация разработок компании продолжит осуществляться через собственный партнерский канал.

«МТС Линк» рассчитывает, что экспертиза Vinteo в области on-premise решений для видеоконференцсвязи (ВКС) позволит усилить предложение «МТС Линк» для компаний Enterprise-сегмента. Благодаря синергии с Vinteo «МТС Линк» усовершенствует интеграцию с аппаратными решениями для видеоконференцсвязи, работающими по протоколам SIP и H.323. В частности, расширится функциональность, повысится качество передаваемого изображения при подключении из переговорных комнат. Среди потенциальных заказчиков серверной версии «МТС Линк» — субъекты критической инфраструктуры, в том числе крупные вузы и медицинские организации, а также компании с особыми требованиями к хранению конфиденциальных данных.

Ожидаемые результаты

Vinteo — российская компания-разработчик профессиональных решений для ВКС, основана в 2013 году. Флагманский продукт Vinteo — программный сервер видеоконференцсвязи MCU (Multipoint Control Unit) на базе операционной системы Linux. Продукт предназначен для развертывания on-premise и позволяет создавать безопасную инфраструктуру ВКС как с нуля, так и с применением имеющихся систем. Кроме того, Vinteo предлагает собственную линейку абонентского оборудования для видеоконференцсвязи.

Союз «МТС Линк» и Vinteo станет мощной технологической синергией, которая предложит рынку по-настоящему качественные и доступные решения в области видеокоммуникаций

«МТС Линк» планирует интегрировать свое программное обеспечение с оборудованием Vinteo и предлагать рынку бандлы для переговорных комнат «под ключ». Разработки Vinteo полностью соответствуют российскому законодательству по импортозамещению: входят в единый реестр российского ПО, каталог «Импортозамещение» и перечень решений для применения на объектах КИИ АРПП «Отечественный софт», рекомендованы Минцифры России для замены популярных зарубежных сервисов видеосвязи.

«МТС Линк» давно предлагает клиентам опцию установки сервисов на собственных серверах. Однако, как показал наш анализ рынка, российские компании сейчас особенно остро нуждаются в повышении качества и функциональности on-premise продуктов. Vinteo — один из сильнейших в России игроков рынка ВКС on-premise. Мы объединяем наши компетенции, чтобы создать предложение, отвечающее запросам самых требовательных корпоративных заказчиков. В частности, мы намерены занять лидирующие позиции в сегменте серверных решений для ВКС», — отмечает генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

«Надеемся, что союз «МТС Линк» и Vinteo станет мощной технологической синергией, которая предложит рынку по-настоящему качественные и доступные решения в области видеокоммуникаций. В этом тандеме Vinteo по-прежнему остается самостоятельной бизнес-единицей — сохраняются бренд, команда и независимость в операционной деятельности. Мы планируем придерживаться курса на построение долгосрочных взаимоотношений с дистрибьюторами и системными интеграторами, а также продолжим расширять функциональность наших продуктов, в том числе за счет интеграции с решениями других российских вендоров», — подчеркивает директор Vinteo Роман Самойлов.

On-premise — предпочтительный формат установки программного обеспечения как для компаний Enterprise-сегмента, так и для большинства государственных учреждений. Развертывание программного обеспечения on-premise позволяет хранить всю конфиденциальную информацию локально, а также доверять управление данными и доступами исключительно администраторам внутри компании. Еще одно преимущество on-premise — возможность использовать видеоконференцсвязь в закрытом контуре, без подключения к интернету. В долгосрочной перспективе серверные решения также могут быть более рентабельными, чем облачные: заказчик инвестирует в установку программного обеспечения единоразово, ему не нужно постоянно оплачивать подписку.

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