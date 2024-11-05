В России появился ГОСТ на ноутбуки

Росстандарт определил ГОСТы на ноутбуки. В них прописаны определения понятий, перечень компонентов и требования к безопасности. В документе также говорится о необходимости проведения испытаний лэптопов, например, на ударопрочность.



Госстандарт на ноутбуки

Росстандарт выпустил приказ, утверждающий ГОСТы на ноутбуки, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Приказом Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на ноутбуки — ГОСТ Р 71174-2024 "Ноутбуки. Термины и определения" и ГОСТ Р 71202-2024 "Ноутбуки. Типы, основные параметры, общие технические требования", впервые описывающие требования к ноутбукам», — говорится в информации Росстандарта.

Утвержденный стандарт вводит определения терминов — ноутбук, портативный, полупортативный и мобильный компьютеры, механическая и виртуальная клавиатуры, сенсорный дисплей, док-станции и др. В документе также описаны требования к безопасности ноутбуков и перечень компонентов. Он также «определяет необходимость проведения испытаний для проверки ударопрочности, автономной работы, потребляемой мощности, пылевлагозащищенности и ряда других характеристик ноутбуков».

Что определил ГОСТ

ГОСТ определил типы ноутбуков, которые делятся на ноутбуки общего назначения, игровые, образовательные и образовательные стационарные, мобильные графические станции и для особых условий эксплуатации.

DNS Ноутбуки в России получили свои ГОСты

Ноутбуки должны состоять, как гласит стандарт, из материнской платы, батареи, клавиатуры, тачпада, дисплея и других технических и программных средств. Все компоненты ноутбука должны быть выполнены в едином конструктивном исполнении и размещаться в общем корпусе.

В ГОСТе указаны также требования к техническим характеристикам встроенных веб-камера, тачпада, средств удаленной блокировки.

По поводу безопасности ноутбуков в документе говорится, что «ноутбук должен соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60950-1 при сборке, обслуживании, эксплуатации и ремонте; требования электрической и механической безопасности, меры и класс защиты от поражения электрическим током устанавливают технические условия и эксплуатационная документация на конкретные ноутбуки в соответствии с требованиями ГОСТ 25861, а конструкция изделия должна обеспечивать защиту пользователя от поражения электрическим током».

Российские ноутбуки обогнали американские по продажам

По данным группа «М.Видео-Эльдорадо», предоставленным CNews в начале ноября 2024 г., за за девять месяцев этого года россияне купили на 29% больше отечественных лэптопов в количественном выражении и на 64% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Доля российских ноутбуков на нашем рынке постепенно растет. С января по середину октября 2024 г. она выросла до 11,6% рынка и обогнала долю американских (Apple, Dell, HP и др.) в 10%.Такие данные «Марвел-Дистрибуции» приводит «Коммерсант». В 2022 г. суммарная доля американских брендов составляла 30%, а российских — 4%. В 2023 г. американские вендоры занимали 13% рынка, российские — 7%. Самый большой рост показали Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway.

Правда, основная доля российского рынка ноутбуков (70–72%) остается у китайских и тайваньские брендов — Asus, MSI, Lenovo и др.