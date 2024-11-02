В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус»

В России может быть развернута сеть региональных центров управления в особых ситуациях для силовых структур и местных органов власти. Ее построят на доверенных программно-аппаратных комплексах, которые будут работать под управлением процессоров «Эльбрус». Для проекта потребуется миллион отечественных процессоров.

Миллион «Эльбрусов»

Как стало известно CNews, в России понадобится более миллиона устройств, работающих на отечественных процессорах «Эльбрус» (разрабатывает компания МЦСТ). Такой проект под наименованием РЦУ (региональные центры управления) был представлен на форуме «Микроэлектроника 2024» генеральным директором «Института государственно-частного планирования» Еленой Антипиной.

Проект РЦУ предполагает построение отечественной критической информационной инфраструктуры (КИИ) на доверенных решениях, включая программно-аппаратные комплексы (ПАК), а также телекоммуникационную инфраструктуру. По словам Антипиной, в России планируют развернуть полномасштабную сеть региональных центров управления, которая и будет работать на отечественных процессорах.

«Мы начали разбираться в том, на чем построить эту систему и поняли, что безопаснее всего взять доверенные и проверенные решения из Минобороны и доработать их потребительские свойства, — сообщила на форуме Антипина. — Таким образом, нам было поручено создать экосистему программно-аппаратных комплексов на базе микропроцессора «Эльбрус» и профильный научно-промышленный кластер двойного назначения для этих целей».

презентация была представлена Еленой Антипиной на форуме «Микроэлектроника 2024» Проект РЦУ на российских процессорах

В МЦСТ перенаправили запрос в Институт государственно-частного планирования. В последнем подтвердили проект. «Минпромторг готов рассматривать все релевантные инициативы отрасли и институтов при наличии соответствующих обоснований», — сообщили CNews в министерстве.

Доверенная инфраструктура

В августе 2023 г. прошло совещание заместителя председателя Правительства Дениса Мантурова, после которого МЦСТ и ООО «НИЦ ЦТ» было поручено создание комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Российские программно-аппаратные комплексы с реализацией функции безопасных вычислений на базе процессора «Эльбрус» для критической информационной инфраструктуры».

Для реализации этой задачи был создан целый кластер, в который вошли помимо МЦСТ, ФСТЭК, МФТИ, МГТУ им. Баумана, ИСП РАН и другие российские компании. Координационным центром кластера выступил Институт государственно-частного планирования. Кластер займется разработкой ПО, созданием ПАК, обучением и сертификацией специалистов и т.д.

Сейчас подбираются компании-производители, которые способны реализовать создание ПАК.

Согласно презентации, российские процессоры должны стоять в центрах обработки данных, суперкомпьютерных центрах, ситуационных центрах ФСБ, МЧС, в мэриях и администрациях т.д.

Проект включает более 28 тыс. программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые будут работать на «Эльбрусах». Среди микропроцессоров в презентации указаны «Эльбрус-16С», МЦСТ R2000, «Эльбрус-8CB» и другое оборудование разработки МЦСТ.

Как раз для создания ПАК в конце 2023 г. МЦСТ учредила компанию ООО «Эльбрус». МЦСТ получил в новом ООО 40%. Еще 35% — у ООО «Научно-исследовательский центр цифровых технологий» (НИЦ ЦТ). Доля в 25% отошла ООО «Институт государственно-частного планирования» (Институт ГЧП).

Что такое РЦУ

РЦУ (региональный центр управления) – штатный орган при высшем должностном лице или высшем исполнительном органе госвласти субъектов России, размещенный в специально оборудованных помещениях, оснащенных отечественными ПАК и информационно-аналитическими системами. Такие центры занимаются межведомственным взаимодействием, государственно-частным планированием и эффективным управлением комплексным региональным развитием, а также купированием чрезвычайных ситуаций и принятием экстренных мер в особый период. «По сути, это следующий виток развития действующих в большинстве субъектов Ситуационных центров губернаторов», — сказала Антипина.

Оператором межведомственной группы по РЦУ является «Институт государственно-частного планирования». Ему же совместно с Российской академией наук поручено сформировать центр компетенций по РЦУ в рамках созданного для этих целей Московского научно-промышленного кластера двойного назначения «Российские программно-аппаратные комплексы».

Антипина является руководителем Межведомственной рабочей группы по научно-промышленным кластерам двойного назначения, а также членом коллегии Военно-промышленной комиссии России по диверсификации и развитию рыночных механизмов в организациях ОПК в целях и импортозамещения и реализации нацпроектов.

Научно-промышленный кластер двойного назначения — это региональный консорциум организаций оборонно-промышленного комплекса, научных организаций, средних и малых инновационных компаний, созданный с целью выпуска высокотехнологической продукции гражданского и двойного назначения и т.д.

Межведомственная группа по кластерам двойного назначения занимается, в том числе обеспечением необходимой инфраструктуры, промышленным оборудованием, кадрами, развитием механизма гражданского заказа и пр.

Проблемы МЦСТ

Как писали «Ведомости» конце сентября, МЦСТ было передано во внешнее управление. Компания «могла сорвать сроки выполнения гособоронзаказа», утверждал источник «Ведомостей». По данным газеты, компания передана под управление ее конкурента — разработчика процессоров НПЦ «Элвис».

МЦСТ Проект РЦУ потребует миллиона процессоров «Эльбрус»

По данным «Коммерсанта», контролирующая доля разработчика «Эльбрус» находится в руках его гендиректора Александра Кима. МЦСТ не публикует финансовые данные с 2018 г. — в этот период она получила выручку 2,08 млрд руб. и 40 млн руб. чистой прибыли. Иначе говоря, совершенно непонятно, как на деятельности МЦСТ отразилась сначала пандемия коронавируса COVID-19, а затем и отказ TSMC от сотрудничества, но информация о переходе компании под внешнее управление может указывать, что дела у нее могут идти не самым лучшим образом.

Миллиарды на проект

Реализацию проекта независимый эксперт и автор Telegram-канала Алексей Бойко считает возможным, однако при «реалистичных сроках и необходимом финансировании». Эксперт отмечает, что успех проекта зависит от того, на каких мощностях, российских или зарубежных, будут произведены процессоры МЦСТ. «Если с задачей справятся российские производители, это даст новый импульс развитию отечественного производства микроэлектроники, вычислительной техники и ПО», — отметил Бойко.

На такой проект потребуется 100 млрд руб., считает Александр Савин, директор ООО «Абсолют Будущего». Он также считает, что успех проекта зависит от его финансирования.

«Проблемы могут возникнуть с производством или снабжением периферийный комплектующих, — считает Савин. — Серьезные проблемы могут создать банки при кредитовании: не в первую очередь из-за плохо проработанной системы финансирования «Ангстрем» за пятнадцать лет так и не смог запустить 130 нм литографическое оборудование».

Однако собеседник CNews среди производителей микроэлектроники, предупреждает, что возникнут трудности с производством такого количества процессоров. «Самый главный вопрос — где, если на «Микроне», то нужны вложения в производство, — продолжает он. — Если на зарубежной фабрике, то в таких объемах производить слишком заметно для тех, кто вводит в отношении наших производителей санкции».