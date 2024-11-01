Samsung закрывает половину линий для контрактного производства микросхем. Нет заказов

Samsung Electronics уже остановила 30% своих линий производства процессоров по контракту и планирует остановить всего 50% к концу года. Компании не хватает заказов для контрактного производства, которое понесло убытки в размере одного трлн вон (около $723 тыс.) в III квартале 2024 г. Из-за американских санкций некоторые китайские заказчики отложили проекты на период после президентских выборов в США.



Остановка линий контрактного производства

Подразделение полупроводников Samsung Electronics временно закрывает производственные линии своего контрактного производства. По данным источников The Chosun Daily, на первое ноября компания уже остановила более 30% своих линий по производству 4 нм, 5 нм и 7 нм на линии 2 (P2) и линии 3 (P3) завода в Пхентхэке и планирует расширить остановку примерно до 50% к концу 2024 г.

«Samsung публично заявила, что сохранит мощности и снизит загрузку, но на самом деле компания постепенно закрывает линии, — сказал собеседник издания, пожелавший остаться неназванным. — Текущий план заключается в сокращении операций примерно до 50% к концу года».

Потеря заказов

Samsung Electronics боролась за получение крупномасштабных заказов от глобальных технологических компаний, таких как Nvidia, AMD и Qualcomm, но, видимо, недостаточно успешно. Аналитики оценивают, что контрактный бизнес производителя микросхем зафиксировал убытки в размере одного трлн вон (около $723 тыс.) в III квартале.

Samsung Electronics Закрытие половины литейных линий Samsung может подорвать конкурентоспособность компании в этом секторе

Более слабые, чем ожидалось, оказались заказы от китайских fabless (бесфабричных) компаний, которые ранее составляли значительную часть объемов 4-нм и 5-нм процессов Samsung. Этому способствовали торговые ограничения, введенные США на полупроводниковую промышленность Китая, из-за которых некоторые китайские заказчики решили отложить проекты на период после президентских выборов в США.

Запуск нового завода Samsung Electronics в Тейлоре (Техас, США) тоже откладывается и не состоится до завершения выборов Президента США 2024 г., как писал CNews в конце 2023 г.

Согласно пересмотренным планам Samsung, массовый выпуск полупроводниковой продукции на предприятии, в которое было вложено $17 млрд, начнется только в 2025 г., по словам Чхве Сиенг (Choi Siyoung), возглавляющего подразделение контрактного производства Samsung Electronics. Первоначально Samsung заявляла о намерении запустить свою новую техасскую фабрику на полную мощность во второй половине 2024 г.

Некоторые эксперты выразили The Chosun Daily обеспокоенность тем, что меры Samsung по сокращению расходов могут подорвать ее конкурентоспособность в литейном секторе.

«Поскольку Samsung Electronics фокусируется на чипах памяти, основе своего полупроводникового бизнеса, литейный бизнес отодвинулся на второй план», — сказал Ли Чон Хван (Lee Jong-hwan), профессор системной полупроводниковой инженерии в Университете Санмен. — С прекращением работы производственных мощностей растущий разрыв с TSMC может достичь точки, когда Samsung станет чрезвычайно сложно наверстать упущенное».

Кроме убытков еще и забастовки

Сокращать расходы Samsung мешает и ее собственный персонал. Череда забастовок и протестов с требованием повышения зарплаты в июле 2024 г. стала самой крупной и масштабной акцией протеста за всю полувековую историю компании Samsung Electronics. В июльской забастовке приняли участие более 6,5 тыс. работников южнокорейского производителя.

Профсоюз призвал тогда сотрудников в Южной Корее уйти с работы с передового завода по производству чипов памяти для искусственного интеллекта (ИИ), а также и с других заводов в окрестностях Сеула. Общая численность рабочей силы Samsung Electronics оценивается примерно в 268 тыс. человек во всем мире, около 120 тыс. из них — в Южной Корее.