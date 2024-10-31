Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре»

Новые машины Lada будут управляться российской ОС «Аврора». Cроки появления таких модификаций в продаже пока не установлены. «Аврора» – это российская мобильная ОС, развивается с 2016 г. Ее разрабатывает отечественная компания «Открытая мобильная платформа».

Российское плюс российское

Новые автомобили «АвтоВАЗа» будут сходить с конвейера со встроенной медиасистемой на базе российской мобильной ОС «Аврора». Об этом сообщил профильный Telegram-канал «Автопоток».

«"Автоваз" и "Ростелеком" подтвердили совместные планы по созданию системы управления цифровой средой автомобиля на базе ОС "Аврора"», – говорится в сообщении «Автопотока».

«Аврору» разрабатывает отечественная компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП). В настоящее время она является 100-процентной дочерней структурой оператора связи «Ростелеком».

АвтоВАЗ Lada Aura

Впервые том, что новые автомобили семейства Lada будут управляться «Авророй», стало известно в начале июня 2024 г. CNews писал тогда, что «АвтоВАЗ» и «Ростелеком» заключили соглашение, подразумевающее совместную разработку, тестирование, внедрение и развитие «Авроры» для мультимедийных устройств автомобиля, систем автопилотирования, систем подключенного автомобиля, включая использование технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Однако на тот момент никакой конкретики по срокам появления первых автомобилей АвтоВАЗа» с «Авророй» на борту не было. Теперь сведений стало немного больше.

Когда ждать

Производство Aura началось на мощностях «АвтоВАЗа» в первых числах октября 2024 г. На официальном сайте завода сказано, что стоимость Aura будет начинаться от 2,6 млн руб. за самую базовую комплектацию. В продажу первые экземпляры должны поступить в начале ноября 2024 г., пишет «Российская газета». На сайте «АвтоВАЗа» информации об этом к моменту выхода материала не было.

АвтоВАЗ Центр медиасистемы Aura - большой вертикально ориентированный сенсорный экран

Редакция CNews обратилась в «Ростелеком», «АвтоВАЗ» и ОМП с вопросами, когда в серию пойдут именно машины с «Авророй» внутри, когда их можно будет купить, и появится ли «Аврора» на моделях с двигателем внутреннего сгорания, и ожидает ответа.

Также неясно и то, станет ли «АвтоВАЗ» переводить на «Аврору» другие свои доступные к приобретению автомобили, оснащаемые медиасистемой, а также готовящийся к релизу новый седан Iskra. И будет ли у россиян, уже являющихся владельцами Granta, Vesta, Niva и пр., установить медиасистему с Авророй» самостоятельно или в официальном сервисе. Эти вопросы редакция CNews тоже направила участникам партнерского соглашения.

На вопрос редакции, почему выбор был сделан в пользу российской мобильной ОС, а не Android, представители ОМП ответили: «ОС Android не может быть стратегическим выбором, так как является продуктом компании Google: жизненный цикл развития, технические решения, правила распространения, средства разработки полностью находятся под контролем иностранной компании. ОС «Аврора» - современная мобильная мультимедийная ОС, активно развивается российской компанией-разработчиком, при этом экосистема ОС Аврора также растет, а наш совместный проект даст значительный импульс этому развитию. Для нас важно дать возможность развивать российскую платформу, при этом учитывая потребности автомобильной промышленности».

Не ОС, а целая экосистема

ОС «Аврора» разрабатывается с 2016 г., к концу 2023 г. она доросла до версии 5.0, получив масштабный апдейт как дизайна, так и имеющихся в ней функций. Нынешнее название система носит с февраля 2019 г. – до этого она была известна как Sailfish Mobile OS RUS.

К моменту выхода материала разработчиков приложений эта система не очень интересовала – за восемь лет существования системы под нее было написано около 80 программ. В мае 2024 г. CNews писал о появлении в составе «Авроры» платформы поддержки Android-приложений, коих в сентябре 2024 г. было около 1,7 млн (данные Statista.com). Вот только платформа эта – платная.

В октябре 2024 г. стало известно, что «Аврору» хотят превратить из простой мобильной ОС в полноценную экосистему. Как сообщал CNews, она сможет работать не только на планшетах и смартфонах, как делает это сейчас, но также на автомобильных головных устройствах и телевизорах. Отдельно будет внедрен гибридный режим – система сможет заменить настольную ОС при подключении к мобильному устройству мыши, клавиатуры и монитора.

В данном случае «Аврора» идет по пути Android, который годами умеет работать и на ТВ, и в машинах и в других самых разных устройствах. И настольную ОС, из Android тоже можно сделать – это доказала Samsung, внедрив десктопный режим в свои Android-смартфоны еще в 2018 г.

Также программную экосистему на основе мобильной ОС строит китайская компания Huawei. В августе 2019 г. она показала свою замену Android под названием Harmony OS, которая поначалу базировалась на Android Open Source Project, то есть, фактически, была форком Android. В последующие годы Huawei постепенно переписывала ее код, и к концу 2024 г. ни одной частички Android в Harmony OS, по заверениям самой Huawei. Не осталось. Сама система теперь называется Harmony OS Next.

Комментарий Ростелекома

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий «Ростелекома».

На вопрос CNews когда машины на «Авроре» пойдут в серию, когда их можно будет купить, представители оператора ответили, что «это перспектива нескольких лет».

Редакция поинтересовалась, какие именно модели «АвтоВАЗа» будут переведены на «Аврору». «Речь идет о любых автомобилях», – сообщили в «Ростелекоме».

На вопрос CNews, можно ли будет поставить головное устройство с «Авророй» на ранее выпущенные машины, и это можно ли будет сделать это самостоятельно, без посещения сервиса, представители «Ростелекома» сказали: «Пока рано давать ответ».