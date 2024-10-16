Создателя российских суперкомпьютеров заново арестовали и увеличили срок заключения

Суд пересмотрел приговор, вынесенный в мае 2023 г. основателю производителя суперкомпьютров «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко и увеличил срок лишения свободы с двух лет и четырех месяцев до пяти лет. В прошлый раз обвиняемого освободили после суда, так как назначенное наказание он уже отсидел, пока шло следствие и разбирательство. Теперь он вновь арестован и, видимо, все-таки отправится в колонию.



Приговор увеличили в два раза

Рассмотрев апелляционную жалобу, Мосгорсуд увеличил приговор основателю производителя суперкомпьютров «Т-Платформы» Всеволоду Опанасенко с двух лет и четырех месяцев до пяти лет колонии общего режима, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от правоохранительных органов.

Таким образом, Опанасенко второй раз арестован по делу о мошенничестве. Его взяли под стражу в зале заседания после вынесения приговора и опять отправили в СИЗО.

В марте 2019 г. он в первый раз оказался под арестом по уголовному делу о мошенничестве, связанному с поставкой компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» в Министерство внутренних дел за 357,1 млн руб.

Мещанский суд Москвы в мае 2023 г. признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), но отпустил из-под стражи, так как посчитал наказание в два с лишним года заключения уже отбытым. В этот срок было зачтено время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и судебный процесс.

Выгодный госконтракт

Весной 2023 г. суд также оштрафовал Опанасенко на 357 тыс. руб. Такой же штраф и два года и четыре месяца колонии получил другой фигурант дела — бывший начальник управления связи ИТ-департамента, связи и защиты информации МВД Александр Александров. К штрафу в размере 200 тыс. руб. была приговорена экс-руководитель одной из кафедр Воронежского университета МВД Оксана Бокова.

Опанасенко, как выяснило следствие, решил получить преимущество при заключении госконтракта и убедил Александрова ему помочь. В результате их действий, в МВД был поставлено оборудование, не отвечающее техническим требованиям. Сумма контракта — более 350 млн руб. была квалифицирована как ущерб.

По данным следствия, Александров был номинально устроен преподавателем в Воронежский институт МВД, за что получал заработную плату, но обязанности свои он не исполнял. В фиктивном трудоустройстве ему как раз помогла Бокова, как решил суд.

Судьба «Т-Платформы»

Компания «Т-платформы» основана в 2002 г., а в январе 2012 г. зарегистрировала дочернюю компанию «Байкал электроникс» в Москве. В октябре 2019 г. состоялась премьера процессора «Байкал-М», основанного на техпроцессе 28 нм.

К концу 2019 г. на фоне судебных проблем «Т-платформы», по сути, прекратила реальную деятельность.

В конце 2021 г. Минпромторг через суд добился взыскания огромной суммы, выданной «Т-платформам» в виде субсидий на разработку вычислительной техники, в том числе на российских процессорах Baikal. Ни один из поддержанных государством проектов реализован не был.

В октябре 2021 г. с подачи соответствующего иска компанией АО «Рамэк-ВС» началась история банкротства «Т-платформ». К тому моменту у разработчика накопился внушительный список кредиторов, перед которыми у нее образовался солидный долг.

В бухгалтерской отчетности от 31 декабря 2016 г. стоимость активов АО «Т-платформы» составляла 5,6 млрд руб. 29 сентября 2022 г. компания была признана банкротом. В бухгалтерском балансе за 2022 г. ее активы оценены уже в 342,95 млн руб.