Научились у россиян. Американцы пользуются «Касперским» в обход его запрета в США. Помогают методы, применяемые в России

Жители США продолжают пользоваться ПО «Лаборатории Касперского», несмотря на его запрет и выдворение компании из страны. Американцы не желают переходить на альтернативные решения и используют хорошо известные россиянам методы получения доступа к запрещенным ресурсам. С их помощью они приноровились обновлять базы данных антивируса и тем самым оставаться защищенными от вредоносного ПО.

Подумаешь, какой-то там запрет правительства

Жители США продемонстрировали свое истинное отношение к приказам своих властей. Как пишет портал TechCrunch, они совершенно не собираются отказываться от «Антивируса Касперского» лишь просто потому, что так их заставляет поступить американское правительство.

В начале лета 2024 г. власти США приняли решение о тотальном запрете использования ПО «Лаборатории Касперского» на территории страны, в том числе и на ПК обычных пользователей. В начале осени 2024 г. ограничения вступили в силу, но очень многие пользователи не стали мириться с этим.

CNews писал, что в сентябре 2024 г. на ПК жителей США вместо «Антивируса Касперского» автоматически установился никому неизвестный антивирус UltraAV с такой же ценой подписки. Судя по всему, они установили «Касперского» повторно, а для получения новых антивирусных баз используют тот же метод, что широко применяется в России для посещения запрещенных сайтов.

Применяя этот способ, американцы скачивают обновление российского антивируса и продолжают активно пользоваться им – многие считают его лучшим в своем классе.

Все за одного

Нельзя точно сказать, сколько человек (или, может, сотен тысяч человек) в США отказались слушаться своего Президента и продолжают пользоваться российским антивирусом. Но на Reddit появилось довольно много сообщений, в которых пользователи открыто заявляют о своем нежелании отказываться от продукции «Лаборатории Касперского».

Эксперты TechCrunch смогли связаться с некоторыми из них и поинтересовались их мотивами. Большинство, как выяснилось, просто скептически относятся к к причинам запрета ПО «Касперского» на территории США. Напомним, власти США считают, что «Лаборатория Касперского» связана с российскими спецслужбами, хотя прямых доказательств этому к моменту выхода материала не существовало.

Российским властям нет до меня дела

Другие пользователи говорят, что не собираются расставаться с продуктом, потому что они уже заплатили за него. Многие также утверждают, что предпочитают «Антивирус Касперского» всем его конкурентам.

«Он всемирно известен как лучший антивирус в мире и имеет долгую историю. Нет никаких фактических доказательств того, что это «шпионское ПО», и я не могу просто слепо верить чему-то, что не имеет никаких доказательств», — сказал TechCrunch американский пользователь Reddit под псевдонимом Blippyz.

Другой пользователь Reddit с никнеймом YouKnowWho_13, проживающий в Нью-Йорке, сказал изданию, что его не беспокоят обвинения властей в том, что «Касперский» якобы злоупотребил своим доступом к компьютерам некоторых американцев, чтобы тайно передавать данные российскому правительству.

«Я всего лишь кассир, – сказал TechCrunch пользователь Reddit, намекая, что он не представляет никакого интереса для кибершпионов. Он добавил также, что запрет на продажу Kaspersky был «слишком суровым и ненужным (a bit too harsh and unnecessary). «Я пользовался им 10 лет. Сила привычки. Это хороший продукт», – подытожил пользователь.

Хорошо знакомый алгоритм

Метод, которым эти пользователи обходят запрет на продажу, прекрасно знаком подавляющему большинству россиян, пользующимся интернетом на регулярной основе. Они применяют его, чтобы установить обновления антивирусных баз.

Некоторые выбрали еще более простой способ. Они нашли в интернете серверы с обновлениями, расположенные за пределами США, и прописали их в настройках антивируса.

При этом ни о каком пиратстве речи в данном случае нет. TechCrunch пишет, что все эти пользователи купили лицензию «Касперского» до блокировки, то есть пользуются легальным продутом и не нарушают никакие законы или интеллектуальные права.

Что будет дальше

YouKnowWho_13 сказал TechCrunch, что купил международный лицензионный ключ для своего антивируса на eBay. Он, как и многие другие пользователи, добавил «неамериканский» сервер обновлений в настройки «Касперского», чтобы продолжать получать обновления безопасности.

Но YouKnowWho_13, как и другие, кто продолжил использовать ПО «Лаборатории Касперского» на своих ПК, пока не решили вопрос с покупкой новой лицензии после окончания действия нынешней. Сам YouKnowWho_13 не исключит, что после истечения срока действия лицензионного ключа он перейдет на антивирус ESET или Bitdefender.

У пользователь Reddit под псевдонимом Das1996 срок действия ключа истекает примерно через три-четыре месяца. Как только это произойдет, он решит, что делать. Сейчас же он применяет российские методы получения доступа к нужным ресурсам, и если эти методы и дальше будут хорошо работать, Das1996 продолжит пользоваться «Касперским».

Нашлись и те, кто заранее побеспокоился о своей кибербезопасности и купил пролонгированную лицензию на «Антивирус Касперского». По словам пользователя Domingothegamer, в его распоряжении есть трехлетняя лицензия, которая будет действовать еще два года. Она распространяется на 10 устройств.