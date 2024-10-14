Программист узнал, что его бросила девушка, от ИИ-ассистента на iPhone

Разработчик программного обеспечения (ПО) из Нью-Йорка узнал о том, что с ним расстались, через сообщение, пришедшее в формате короткого резюме от приложения c искусственным интеллектом (ИИ). Программа проанализировала множество сообщений с причинами, по которым его уже бывшая девушка не видела с ним будущего, и пересказала их в 10 словах. Пост программиста о расставании собрал 3,6 млн просмотров на платформе X.

Умные подсказки

Программист из Нью-Йорка Ник Сприн (Nick Spreen) узнал о том, что с ним расстались, через сообщение, пришедшее в формате короткого резюме от ИИ-приложения Apple Intelligence. Об этом в середине октября 2024 г. сообщило издание Ars Technica.

Ник Сприн еще в мае этого года установил бета-версию iOS 18.1 с активной ИИ-системой Apple Intelligence, он опубликовал в соцсетях скриншот, в котором ИИ дал краткую сводку по непрочитанным сообщениям от его спутницы. В уведомлении содержалась краткая сводка сообщений от его девушки. После анализа текста, Apple Intelligence сделал вывод о том, что она желает расстаться: «[Она] больше не в отношениях [с тобой], и хочет забрать вещи из квартиры». Это уведомление Сприн получил на свой день рождения.

Парень поделился скриншотом этого сообщения в социальной сети, прокомментировав: «Для тех, кто интересуется, как выглядит сообщение о расставании от Apple Intelligence». Пост же Ника о расставании собрал 3,6 млн просмотров в соцсети X.

Полная версия сообщения включала фразу: «Я не могу поверить, что ты только что это сделал, мы расстаемся, я хочу забрать свои вещи». Ник объяснил, что поссорился с девушкой в баре и ушел, после чего получил это сообщение.

Apple Intelligence - это набор функций с использованием ИИ, которые встроены в разные продукты новых iOS. Компания Apple намеренно отказалась от разработки одного отдельного приложения и сосредоточилась на тех простых функциях, которые ИИ удаются сегодня лучше всего. В первую очередь это генерация текста, изображений, расшифровка аудио и распознавание объектов. Как и другие платформы, такие как ChatGPT и Gemini, Apple Intelligence использует большие языковые модели (LLM). ИИ-система была представлена в июне этого года для iPhone 15 Pro и более новых смартфонов компании. На данный момент ИИ-помощник доступен лишь бета-тестерам iOS 18.1 в США на английском языке.

Несмотря на неожиданность, Сприн остался доволен работой ИИ-ассистента Apple Intelligence, отметив, что сводка была максимально нейтральной и напоминала ему личного ассистента, который остается профессиональным и поддерживает даже в самых ужасных ситуациях.

Помощники на основе ИИ

ИИ-помощники - это тип ИИ-агентов, которые используют ИИ-технологии для выполнения задач, ответов на вопросы и помощи в решении различных задач. ИИ-ассистенты обычно используют обработку естественного языка (NLP), чтобы понимать ввод данных от пользователей и отвечать на них полезной информацией или действиями. Они часто используются для автоматизации таких задач, как: установка напоминаний, планирование встреч, ответы на запросы клиентов, управление сложными бизнес-процессами, управление данными.

ИИ-помощники используют ИИ, чтобы понимать и реагировать на то, что пользователи говорят или печатают. Когда владелец устройства отдает команду, ИИ-технология используют NLP, чтобы понять, что он имеет в виду. Поняв запрос, ИИ-помощник либо находит нужную информацию, либо выполняет задачу (например, сообщает о погоде или регистрирует нового клиента). Для этого они могут подключаться к различным приложениям и ИТ-инструментам на устройстве. Со временем ИИ-помощники начинают лучше понимать своих владельцев, так как учатся на основе предыдущих взаимодействий. В настоящее время ИИ-ассистенты даже могут распознавать голос пользователя и подстраиваться под его предпочтения.

Персональные ИИ-ассистенты ИИ, это самая широкая категория ИИ-помощников, потому что они могут выполнять широкий спектр задач, включая составление расписания или отправку электронных писем. Они предназначены для помощи пользователям в решении повседневных задач, таких как установка напоминаний, отправка сообщений, совершение звонков или предоставление информации по запросу. Примеры включают: голосовой помощник «Алиса» от «Яндекс», встроенный персональный помощник Siri от Apple, ИИ-ассистент продуктов Google Assistant от Google, персональный помощник продуктов Alexa от компании Amazon.

ИИ-помощники по программированию помогают разработчикам ПО писать, отлаживать и оптимизировать код. Они используют ИИ для понимания и генерации кода на основе пользовательского ввода. Такие помощники могут предлагать варианты завершения кода, находить ошибки, предлагать исправления и даже генерировать целые функции или фрагменты. Примеры включают: инструмент для завершения кода и автоматического программирования GitHub Copilot; набор инструментов ИИ для разработчиков кода Codeium; чат-бот общего назначения ChatGPT, понимающий все языки кодирования; чат-бот, обученный на данных о коде Code GPT, который может генерировать код.

Популярность чат-ботов во многом объясняется их круглосуточным обслуживанием, многоязычностью и экономичностью. Эти ИИ-помощники широко используются в электронной коммерции как ИТ-инструменты, позволяющие эффективно обрабатывать большие объемы запросов клиентов и освобождать сотрудников для решения более сложных задач.