Селяне из российской глубинки снесли вышку сотовой связи, потому что «излучения никто не отменял»

Вышку сотовой связи с технологией 5G повалили жители населенного пункта в Башкирии. Сообщается, что она обеспечивала мобильную связь в радиусе до 35 километров. Подобное происходит уже не впервые, ведь несколько лет назад еще одну вышку сотовой связи сбили при помощи трактора.

Технологический регресс

В селе Ташбулатово Абзелиловского района упала вышка сотовой связи. Об этом в начале октября 2024 г. сообщило местное издание «Башинформ». Вышка сотовой связи обеспечивала мобильную связь в радиусе до 35 км.

Телеканал UTV сообщил, что вышка принадлежала провайдеру Т2 (Tele2). Неизвестные открутили у мачты вышки крепежные болты основания, после чего она упала и зацепила линию электропередачи. Финансовый ущерб от этого может достигнуть 3 млн руб., по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уточняет «Башинформ».

По словам очевидцев, одной из причин сноса могла стать близость к селу. Ведь для жителей Ташбулатово это уже не первый случай падения вышки сотовой связи. В 2021 г. в этом селе упала вышка, тогда местные жители заявили об опасении из-за излучения 5G. В числе причин называлось недовольство некоторых жителей тем, что у них не спросили разрешения перед установкой объекта сотовой связи и опасения негативного влияния на их здоровье излучения ретранслятора.

До этого эпизода в соцсетях в сообществе «Ташбулат в объективе» появился пост про установку вышки с контекстом: «Самовольство!», «Кто знает, что это?», «Людям по соседству она будет мешать», «При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял», «Зачем вышки ставят каждый километр? Ведь в Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья в Ташбулатово зачем нужна?».

Telegram - Уфа ЧП Вандалы из Башкирии объявили войну технологиям и во второй раз свалили вышку связи

Ранее министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин сообщал о проблеме радиофобии жителей республики и связанных с этим случаях поджогов оборудования сотовых операторов.

Как заместитель министра цифрового развития госуправления Республики Башкортостан Динар Шарафутдинов, в Башкортостане идет активное развитие цифровизации, однако не все жители республики готовы к этим переменам. В регионе устанавливаются базовые станции, как в рамках федерального проекта, так и самостоятельно операторами связи, основываясь на целесообразности строительства линий связи. Шарафутдинов добавил, что при строительстве базовой станции необходимо получить все разрешающие документы и пройти определенные инстанции. Вреда вышки здоровью людей не причиняют, так как базовые станции в России проходят независимую экспертизу соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по нескольку раз. Все объекты связи находятся под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Демонтируется из-за предрассудков

В 2019 г. житель Тверской области совершил самосуд над вышкой сотовой связи, расположенной в непосредственной близости от места его проживания. По информации CNews, в темное время суток он распилил опору вышки, после чего она рухнула на землю. Последствия случившегося могли оказаться еще более серьезными – спиленная пожилым жителем поселка Новозавидовский вышка упала в непосредственной близости от рельсов Октябрьской железной дороги. Сами железнодорожные пути, как отметили в линейном отделе полиции на станции Тверь, повреждений не получили, так что на график движения поездов происшествие не повлияло.

В Абзелиловском районе Башкирии в сельском поселении Ташбулатовского сельсовета снесли вышку сотовой связи в сентябре 2021 г., сообщают очевидцы в социальных сетях. По данным источников из местных СМИ, вышка принадлежала компании Теле2 и была установлена также на арендованном участке. По информации CNews, жители села, не желающие видеть на своей земле бетонное сооружение, заявили, что они опасаются за свое здоровье.

«В случаях, когда у местного населения возникают вопросы об оборудовании, Tele2 всегда открыта для конструктивного диалога», – сообщили CNews представители оператора.

Для уничтожения вышки местные жители использовали трактор. В итоге они добились своего. Бетонная конструкция с закрепленными на ней базовыми станциями оказалась на земле. Размер ущерба, нанесенного оператору местными жителями, на момент публикации материала оставался неизвестным, но мог достигать до 2 млн руб.

Россияне, проживающие в селе Ташбулатово и высказывающиеся против 5G-сетей, к их разочарованию, так и не смогли внести свой вклад в борьбу с такими сетями в 2021 г., но успешно повторили свою акцию в 2024 г.

Псевдонаучные мифы о вреде мобильной связи

В 2021 г. CNews писал, что массовые протесты против новых сотовых сетей проходят по всей России. В частности, пускать 5G в свои регионы категорически не желают жители Кавказа, Ставрополя и Кубани. В этих регионах протесты перерастают в массовые и приводят к уничтожению оборудования операторов.

В других странах тоже находятся те, кто ни на секунду не сомневается в опасности сетей 5G. Тренд на уничтожение вышек сетей пятого поколения задали жители Великобритании еще в 2020 г. CNews писал, что в Англии заметно участились случаи поджога таких сооружений – всего за несколько дней подобные случаи произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне Меллинг, расположенной в графстве Мерисайд. К примеру, вышку 5G в Ливерпуле подожгли 3 апреля 2020 г., спустя всего несколько дней после ее установки.

Радиофобия – комплекс нервно-соматических психических и физиологических расстройств, в некоторых случаях плохо поддающихся лечению. Эти расстройства выражаются в страхе перед источниками ионизирующего (радиация) и неионизирующего электромагнитного излучения. Радиофобия в современном мире проявляется также как боязнь любых существующих или предполагаемых источников излучения: базовых станций сотовой связи, антенн, микроволновых печей, смартфонов. Не говоря уже про атомные электростанции.

Жители из Башкирии видимо не знают, что бояться источников электромагнитного излучения не стоит. Все равно жители или их соседи будут пользоваться бытовой и оргтехникой (микроволновка, телевизор, фен, электробритва, зарядные устройства, энергосберегающие лампы, электропроводка и розетки), телефонами и не откажемся от искусственного света. Но важно максимально снизить вред, с которым связана эксплуатация электроприборов дома и на рабочем месте.

К основным источникам вредного излучения относятся: любой электрический прибор; мобильная или радиосвязь; линии электропередач, включая проводку внутри помещения; рентгенаппараты и другое оборудование (например, магнитно-резонансный томограф). При этом, опасность для человека представляет не отдельно взятый прибор или волна, а их сочетание и накопление. Самостоятельно измерить электромагнитное поле в помещении невозможно. Для этого необходимо обладать достаточными навыками и образованием, иметь специальные устройства для проведения работ, а также соответствующее разрешение. Прибор для измерения электромагнитного поля должен быть высокочастотным, то есть иметь большую чувствительность и минимальную погрешность.

Ведь электромагнитное излучение образуются в пределах любого электрического потока. Именно поэтому нормативы определяют требования и методики проведения измерений данного излучения, для проведения которых применяются приборы для обнаружения электромагнитного поля. При этом эти замеры проводят как на предприятиях и производствах, так и в жилых домах. Ведь повышенные показатели магнитного поля представляют большую угрозу для жизнедеятельности и безопасности человека.