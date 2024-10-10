Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус»

Заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения и начальник Ситуационного центра организации дорожного движения Александр Евсин после ухода с поста стал руководителем собственной компанией, занимающейся федеральными дорожными проектами. Одним из них стало внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением на федеральной территории «Сириус».

Из чиновников в разработчики для федеральных проектов

Бывший заместитель руководителя государственного казенного учреждения г. Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» (ГКУ ЦОДД) и начальник Ситуационного центра организации дорожного движения Александр Евсин после ухода с поста стал руководителем собственной компанией «Трансинтел информационные технологии», занимающейся федеральными дорожными проектами.

Как стало известно CNews, одним из них стало внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением и светофорным хозяйством федеральной территории «Сириус».

«Сириус» и другие

Собственную компанию, разрабатывающую программное обеспечение для транспорта Александр Евсин создал 20 февраля 2024 г. «Трансинтел» больше делает упор не на работу непосредственно с госзаказом, а работу с субподрядчиками в больших проектах, так или иначе связанных с государством.

В частности, как стало известно CNews, в качестве генерального подрядчика по госконтракту 12 сентября 2024 г. компания выиграла тендер на выполнение работ по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением и светофорным хозяйством (АСУДД) федеральной территории «Сириус».

«Сириус» это поселок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория, созданная 22 декабря 2020 г.

4 октября 2024 г. муниципальным казенным учреждением «Цифра.Фт» был заключен контракт с «Трансинтел» на 5,7 млн руб. на выполнение этих работ. АСУДД предназначена для автоматизации управления транспортной системой городской агломерации, повышения эффективности и безопасности транспортного комплекса, цифровизации светофорного хозяйства, а также повышения уровня комфорта для водителей и пешеходов. Согласно приложению к техническому заданию, комплекс мероприятий по внедрению системы должен быть завершен до 20 декабря 2024 г.

Система должна помочь снизить затраты на содержание и эксплуатацию периферийного оборудования системы управления дорожного движения; уменьшить негативные последствия сбоев в функционировании системы управления дорожным движением; сократить число и тяжесть ДТП; повысить уровень безопасности дорожно-транспортной сети; повысить эффективность обеспечения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети; а также поднять качество планирования, оперативного управления и эксплуатации светофорного хозяйства.

Кроме того, как стало известно CNews, в качестве поставщика решений «Трансинтел» работала для подрядчика по развитию интеллектуальных транспортных систем (ИТС) центров организации дорожного движения Чувашской республики и республики Северная Осетия. Также компания участвовала в качестве поставщика решений в проекте движения беспилотных грузовиков по трассе М-11, заказчиком которого был Минтранс России. Подробности этих проектов не раскрываются, как рассказал Александр Евсин CNews, в том числе потому, что часть решений фактически идут по концепции «вайт лейбл», это зависит от ряда конкретных условий конкретного проекта.

«Вайт лейбл»предусматривает производство немарочных продуктов или услуг одной компанией и использование таких продуктов или услуг другой компанией под своим брендом.

Решения для крупных интеграторов

Как рассказал CNews Александр Евсин, в настоящий момент его компания в целом реализует стратегию b2b, предоставляя решения для более крупных интеграторов в рамках реализации проектов развития ИТС. Это связано с тем, что большинство проектов на рынке ИТС связаны не только с программным обеспечением, но и с закупками и монтажом оборудования. «Трансинтел» же считает своим главным преимуществом разработку ПО и сосредоточена именно на этом. Поэтому компания, как правило, поставляет программные решения (в первую очередь цифровую транспортную платформу IntelRoad и ее модули) для генподрядчика таких работ.

Кроме того, как стало известно CNews, в настоящий момент «Трансинтел» ведет работу с крупными системными интеграторами на рынке информационных транспортных технологий о включении ключевых решений «Трансинтел» в более глобальные транспортные ИТ-экосистемы. Также у компании есть ряд решений, которые конкурируют с подобными решениями на рынке, например система управления инцидентами, детекция событий, различные виды детекторов транспорта.

Своя цифровая модель дорожной сети

Наиболее важным направлением работы компании Александр Евсин считает разработку цифровой транспортной платформы IntelRoad – решения, основанного на его личном девятилетнем опыте разработки и эксплуатации ИТС Москвы. Это цифровая модель дорожной сети с функциями моделирования и оптимизации недавно зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры. IntelRoad решает те же задачи, которые частично решаются в рамках проекта «Комплексная схема организации дорожного движения» (КСОДД). Главное конкурентной преимущество IntelRoad, по словам Александра Евсина заключается в реализации цифровой модели дороги, редакторе цифровой модели и автоматизированной системы управления дорожным движением.

Задачей IntelRoad Александр Евсин называет полное введение в единый «бесшовный» цифровой контур управления всех вопросов проектирования организации дорожного движения, моделирования транспортных потоков, оптимизации движения, визуализации транспортных решений, управления работой светофорной системой (вне зависимости от производителя оборудования) и в целом – эксплуатации технических средств организации дорожного движения.

По словам Александра Евсина, его компания и сейчас предлагает платформу IntelRoad заказчикам, но, как правило, госзаказчики делают большие комплексные работы с закупками и монтажом оборудования, в которых ПО занимает относительно небольшую часть. «Я по опыту работы в Центре организации дорожного движения Москвы конечно считаю, что необходимо разделять железо и софт, поскольку не всегда хорошие производители программного обеспечения являются хорошими строительно-эксплуатационными компаниями. – Рассказал CNews Александр Евсин. – Верно и обратное. Но это требует некоторого и пересмотра мировоззрения госзаказчика, а также дальнейшего естественного развития существующих ИТС городских агломераций. Например, Москва настолько серьезно развита, что уже давно пришла к естественному положению дел, когда модернизируется только программное обеспечение ИТС. А в других регионах России, ИТС находится на первых шагах развития и там большую актуальность имеют комплексные поставки (оборудование, монтаж, эксплуатация, ПО)».

Покидая начальственный пост

Александр Евсин покинул свою должность заместитель руководителя государственного казенного учреждения г. Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» в апреле 2023 г. После девяти лет работы он ушел с поста начальника Ситуационного центра организации дорожного движения и стал руководить собственной компанией, занимающейся разработками программного обеспечения для транспорта. В Центре организации дорожного движения его сменил заместитель руководителя по мониторингу и управлению движением Магомед Колгаев.

Причины увольнения Александр Евсин охарактеризовал как комплексные, связанные с личностным ростом. По его словам, работа в московском Центре организации дорожного движения, особенно в Ситуационном центре, весьма стрессовая и вредная для здоровья.

Ситуационный центр организации дорожного движения управляет дорожной ситуацией города, разрабатывает стратегии управления дорожным движением, исследует и анализирует дорожную ситуацию и т.п. В подчинении у Александра Евсина как начальника Ситуационного центра было около 600 человек. За девять лет работы в ЦОДД он реализовал целый ряд проектов, в том числе создание интеллектуальной транспортной системы Москвы, модернизацию столичного Центра организации дорожного движения, организацию службы «Дорожный патруль», а также создание систем для Ситуационного центра.

Кроме того, как подчеркнул Александр Евсин, его всегда интересовала разработка информационных систем, темы цифровых двойников, беспилотных транспортных средств и информационной эры в целом.

«Мне интересно делать это самому, а не просто быть заказчиком». – Пояснил CNews Александр Евсин.