Цифровизация физкультуры, спорта и ГТО обойдется в 820 миллионов

Минспорт получит 820 млн руб. на создание и развитие цифровой платформы физкультуры и спорта. Платформа позволяет дистанционно записываться на спортивные мероприятия и занятия, получать спортивные звания и разряды, определять предрасположенность к видам спорта, учитывать результаты ГТО и пр. Подрядчиком проекта выступает «Философия.ИТ».

Затраты на создание цифровой платформы физкультуры и спорта

Министерство спорта получит из федерального бюджета в 2021-2024 гг. 820 млн руб. на создание и функционирование цифровой платформы, а также на проведение цифровой трансформации и оказание услуг на Госуслугах (Единый портал государственных и муниципальных услуг, ЕПГУ). Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

В предыдущей редакции ЦГУ предполагалось выделить меньшую сумму на больший период времени – 650 млн руб. за 2021-2030 гг. В том числе 200 млн руб. было выделено за 2021 г. (непосредственно на создание системы), далее планировалось выделять по 50 млн руб. ежегодно на поддержание и развитие системы. Согласно же текущей редакции, основные затраты пришлись на 2023 г. – 424 млн руб.

Что должна уметь цифровая платформа физкультуры и спорта

Согласно заложенным в ЦГУ планам, должна быть создана государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС).

В ней должны быть реализованы следующие функции: формирования единого календарного плана спортивных соревнований; формированию отчетов о деятельности в сфере физической культуры и спорта; присвоение спортивных разрядов и званий (включая ГТО, комплекс спортивных нормативов «Готов к труду и обороне»).

© ArturVerkhovetskiy / Фотобанк Фотодженика Минспорт получит 820 млн руб. на создание и развитие цифровой платформы физкультуры и спорта

В рамках ГИС ФКиС запланированы следующие подсистемы: «Определение предрасположенности к виду спорт», «Личный кабинет», «Публичное предоставление доступа к данным ГИС ФКиС», «Планирование спортивных мероприятия», «Звания и разряды», «Цифровой профиль спортсмена», «Статистика и аналитика», «Регистры и реестры», «Интеграционный модуль», НСИ (нормативно-справочная информация) и ГТО. Также должны быть получены дополнительные аттестаты соответствия требованиям информационной безопасности от ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля) и ФСБ (Федеральная служба безопасности).

В рамках подсистемы «Организация спортивной подготовки» запланировано создание сервисов электронной записи в организации спортивной подготовки и управления группами организаций спортивной подготовки. В рамках подсистемы ГТО запланировано создание сервиса учета результатов выполнения испытаний ВФСК (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс) ГТО.

В рамках подсистемы «Планирование спортивных мероприятий» запланировано создание сервиса формирования Единого календарного плана мероприятий и его аналога для субъектов федерации. В рамках подсистемы «Звания и разряды» запланировано создание сервисов управления спортивными разрядами спортсменов, работы с протоколами мероприятий, сведений о состоянии спортивной карьеры и управления квалификационными категориями судей.

Итоги работ по созданию цифровой платформы физкультуры и спорта

Пресс-служба Минспорта сообщила CNews, что ФГИС «Спорт» (ГИС ФКиС) была создана в 2022 г. На данный момент жители 85 регионов могут оформить запись в организации спортивной подготовки на ЕПГУ.

«В 2023 г. Минспорт России разработал сервис «Запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях», благодаря которому граждане могут записать себя и ребенка на физкультурное мероприятие и отследить ход рассмотрения заявления на ЕПГУ, - пояснили в ведомстве. - Так, в сентябре 2024 г. в 84 регионах на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации» через сервис подали заявки 223,7 тыс. человек. Также обеспечена возможность подачи представлений для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов (включая подтверждение спортивных разрядов) по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, и прилагаемых к ним документов, а также заявлений о лишении/восстановлении спортивных званий и спортивных разрядов».

Подрядчик Минспорта

В 2021-23 г. Минспорт ежегодно проводил открытые конкурсы на создание и развитие ГИС ФКиС, следует из данных ЕИС (Единая информационная система) «Закупки». Победителем регулярно становилась компания «Философия.ИТ», входящая в группу AT Consulting, причем в 2022 и 2023 гг. она была единственным участником соответствующих процедур. Сумма контракта в 2021 г. составила 250 млн руб., в 2022 г. - 112 млн руб., в 2023 г. - 413 млн руб.