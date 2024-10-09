Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление

У Ассоциации разработчиков и производителей электроники возникли вопросы по поводу планов передачи испытывающего с февраля 2022 г. трудности ведущего российского разработчика процессоров «Эльбрус» под управление НПЦ «Элвис». Там считают, что будущее такой компании может повлиять и на многих других представителей отрасли.



Открытое письмо

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, входит «Резонит», «Кремний-Эл», Т1 и др., всего более 100 частных компаний) опубликовала на своем сайте открытое письмо, направленное первому заместителю Председателя Правительства России — заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Денису Мантурову. На это обратил внимание «Коммерсант».

АРПЭ просит рассмотреть на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии вопрос целесообразности передачи МЦСТ, разработчика процессоров «Эльбрус», под управление разработчика процессоров «Скиф» НПЦ «Элвис».

МЦСТ названа в документе ведущим российским разработчиком микропроцессоров для вычислительных комплексов высокой производительности, чьи разработки обеспечивают обороноспособность России и имеют ключевое значение для решения задач по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Вопросы АРПЭ

В открытом письме АРПЭ исполнительный директор Иван Покровский перечисляет вопросы, возникшие по поводу будущего МЦСТ в связи с передачей его управления «Элвису».

МЦСТ К передаче разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление возникли вопросы

Беспокойство судьбой МЦСТ объяснено тем, что «от успехов МЦСТ зависит развитие множества компаний, которые разрабатывают оборудование и программное обеспечение для КИИ, а также будущее уникальной российской школы микропроцессорных технологий».

АРПЭ интересует, в частности, поддерживает ли государство планы развития линейки высокопроизводительных микропроцессоров «Эльбрус» или под внешним управлением они могут измениться кардинально; будет ли сохранен коллектив и корпоративная культура МЦСТ; как будет регулироваться конфликт интересов между акционерами передаваемой во внешнее управление компании и акционерами управляющей организации; чем обеспечено доверие управляющей организации, контролируемой частными акционерами.

Планы государства на Эльбрус

О том, что российское АО «МЦСТ», созданное в 1992 г. и известное своими процессорами «Эльбрус», передадут во внешнее управление, CNеws писал в сентябре 2024 г.

Компания испытывала сложности с производством своих процессоров с февраля 2022 г., так как тайваньская TSMC — крупнейший контрактный вендор полупроводников в мире — отказывается производить российские микросхемы, а собственных фабрик у МЦСТ нет.

МЦСТ не публикует финансовые данные с 2018 г. В тот период она получила выручку 2,08 млрд руб. и 40 млн руб. чистой прибыли. Собеседник «Коммерсанта», близкий к правительству, пояснил, что ей грозило банкротство, а перед «Элвис» государство ставит задачу создать условия для стопроцентного исполнения госзаказа и развития линейки процессоров «Эльбрус».

Скорее всего, договоренность между государством и НПЦ «Элвис» заключается в том, чтобы запустить производство процессоров «Эльбрус» 8 нм, 16 нм и 32 нм, хотя такой технологии еще нет в России, предположил директор производителя вычислительной техники «Норси-Транс» Сергей Овчинников. Российские заводы по производству полупроводников рассчитаны максимум на 65 нм.

Чтобы выполнить госзаказ, МЦСТ придется перепроектировать чип, который попал под санкции в начале 2022 г., на это нужны время и деньги, но государство отказывает компании в финансировании, объяснил изданию другой собеседник.

Основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович считает, что процессоры «Эльбрус» не являлись прямым конкурентом процессорам «Элвис» и «объединение усилий пойдет на пользу обеим компаниям».